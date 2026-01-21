AP SSC Exams 2026 : ఏపీ టెన్త్ విద్యార్థులకు అప్డేట్ - పరీక్షల షెడ్యూల్ లో స్వల్ప మార్పులు...!

ఏపీ పదో తరగతి పరీక్షల్లో స్వల్ప మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే షెడ్యూల్ విడుదల కాగా… మార్చి 20వ తేదీన జరగాల్సిన ఇంగ్లీష్ పరీక్ష తేదీ మారే అవకాశం ఉంది. ఈ పరీక్షను మార్చి 21వ తేదీకి మార్పు చేసే ఛాన్స్ ఉంది. దీనిపై ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం ప్రతిపాదనలు పంపింది.
ఇటీవల ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన క్యాలెండర్ ప్రకారం మార్చి 20న రంజాన్ పండగ ఉండటంతో ఈ మార్పు చేసేందుకు ప్రతిపాదనలు పంపారు. ఇందుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలకు సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే…. ఈ ఒక్క తేదీ మారనుంది. మిగతా పరీక్షలు యథావిథిగా జరిగే అవకాశం ఉంది. రేపోమాపో అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇప్పటికే విడుదలైన షెడ్యూల్ ప్రకారం… ఏపీలో పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు మార్చి 16న ప్రారంభమై ఏప్రిల్ ఒకటితో ముగుస్తాయి. అయితే మార్చి 20వ తేదీన జరగబోయే ఇంగ్లీష్… మార్చి 21వ తేదీకి మారినప్పటికీ… మిగతా పరీక్షల పాత షెడ్యూల్ ప్రకారమే జరుగుతాయి.