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వైభవంగా తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - సూర్యప్రభ వాహనంపై మలయప్ప స్వామి దివ్య విహారం

Tirumala Brahmotsavam 2026 : తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ఏడో రోజుకు చేరాయి. ఇవాళ ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనంపై మలయప్పస్వామివారు భక్తులకు అభయమిచ్చారు.

Published on: Sep 21, 2026, 12:01:30 IST
By Maheshwaram Mahendra Chary
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమలలో శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ఎంతో ఘనంగా సాగుతున్నాయి. శేషాచల కొండలు గోవింద నామస్మరణతో మారుమోగుతున్నాయి. అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్న ఈ ఉత్సవాలు నేటితో (ఏడో రోజు) వైభవంగా చేరుకున్నాయి. ప్రతిరోజూ వివిధ వాహనాలపై విహరిస్తూ భక్తులను కటాక్షిస్తున్న శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్పస్వామివారు.. ఈరోజు రెండు ప్రత్యేక వాహనాలపై ఊరేగుతూ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అందిస్తున్నారు.

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - 2026
తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - 2026

సూర్యప్రభ వాహనంపై శ్రీవారు….

ఏడో రోజు ఉదయం 8 గంటలకు స్వామివారు సూర్యప్రభ వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. సూర్యుడు ప్రత్యక్ష దైవం కాబట్టి, సూర్యమండల మధ్యవర్తి అయిన శ్రీమన్నారాయణుడు ఈ వాహనంపై ఊరేగుతూ సర్వజీవులకు ఆరోగ్య శక్తిని ప్రసాదిస్తాడని భక్తుల విశ్వాసం. ఉదయ భానుని కిరణాలు స్వామివారి దివ్య మంగళ రూపాన్ని తాకుతుంటే, ఆ దివ్య తేజస్సును చూసేందుకు మాడ వీధుల్లో భక్తులు పోటెత్తారు. రంగురంగుల పుష్పాల అలంకరణలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి ఊరేగింపు అత్యంత వైభవంగా సాగింది.

ఇక ఇవాళ రాత్రి 7 గంటలకు శ్రీవారు చంద్రప్రభ వాహనంపై మాడ వీధుల్లో ఊరేగనున్నారు. చంద్రుడు మనస్కారకుడు, చల్లని వెన్నెలను ఇచ్చే ప్రశాంతతకు సంకేతం. రోజంతా సంసార తాపంతో అలమటించే జీవులకు ఆధ్యాత్మిక శాంతిని, మానసిక ప్రశాంతతను అందించడమే ఈ చంద్రప్రభ వాహన సేవ అంతరార్ధం. రాత్రి వేళ వెన్నెల వెలుగుల నడుమ చల్లని స్వామివారి ముఖారవిందాన్ని దర్శించుకోవడం భక్తులకు అమితానందాన్ని ఇస్తుంది.

బ్రహ్మోత్సవాల్లో కీలక ఘట్టాలకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టిటిడి) విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. వేలాదిగా తరలివస్తున్న భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా మాడ వీధుల్లో అన్నప్రసాదాలు, తాగునీరు అందిస్తున్నారు. పోలీసు యంత్రాంగం, శ్రీవారి సేవకులు భద్రతా చర్యలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. వాహన సేవలను దర్శించుకుని భక్తజనం పరవశించిపోతున్నారు.

  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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Home/Andhra Pradesh/వైభవంగా తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - సూర్యప్రభ వాహనంపై మలయప్ప స్వామి దివ్య విహారం
Home/Andhra Pradesh/వైభవంగా తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - సూర్యప్రభ వాహనంపై మలయప్ప స్వామి దివ్య విహారం
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