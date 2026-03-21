Tirumala Tickets : శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్ - ఇవాళ శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లు విడుదల, బుకింగ్ ఇలా
తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఇవాళ (మార్చి 21) ఆర్జిత సేవా టికెట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఉదయం పది గంటలకు టీటీడీ ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది. కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవ, జ్యేష్ఠాభిషేకం టికెట్లు ఇవాళ ఉదయం 10 గంటలకు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
ఇక వర్చువల్ సేవలు, వాటి దర్శన స్లాట్లకు సంబంధించిన కోటా టికెట్లు కూడా ఇవాళే విడుదలవుతాయి. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు టీటీడీ ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది.
అంగ ప్రదక్షిణ టోకెన్లు: అంగ ప్రదక్షిణ టోకెన్ల కోటాను 23న ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు.
శ్రీవాణి దర్శన కోటా : శ్రీవాణి ట్రస్టు దర్శన టికెట్ల కోటాను 23న ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు.