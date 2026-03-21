    Tirumala Tickets : శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్ - ఇవాళ శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లు విడుదల, బుకింగ్ ఇలా

    తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్. ఇవాళ (మార్చి 21) ఆర్జిత సేవా టికెట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఉదయం పది గంటలకు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనుంది.ఈనెల 24న ఉదయం పది గంటలకు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లు విడుదలవుతాయి.

    Published on: Mar 21, 2026 5:12 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Tirumala
    తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఇవాళ (మార్చి 21) ఆర్జిత సేవా టికెట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఉదయం పది గంటలకు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనుంది. కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవ, జ్యేష్ఠాభిషేకం టికెట్లు ఇవాళ ఉదయం 10 గంటలకు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

    తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం
    తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం

    ఇక వర్చువల్ సేవలు, వాటి దర్శన స్లాట్లకు సంబంధించిన కోటా టికెట్లు కూడా ఇవాళే విడుదలవుతాయి. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయ‌నుంది.

    అంగ ప్రదక్షిణ టోకెన్లు: అంగ ప్రదక్షిణ టోకెన్ల కోటాను 23న ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు.

    శ్రీవాణి దర్శన కోటా : శ్రీవాణి ట్రస్టు దర్శన టికెట్ల కోటాను 23న ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు.

    వృద్ధులు, దివ్యాంగుల దర్శన కోటా: వ‌యోవృద్ధులు, దివ్యాంగులు, దీర్ఘ‌కాలిక వ్యాధులున్న‌వారు తిరుమల శ్రీ‌వారిని ద‌ర్శించుకునేందుకు వీలుగా ఉచిత‌ ప్ర‌త్యేక ద‌ర్శ‌నం టోకెన్ల కోటాను 23న మధ్యాహ్నం 3 గంట‌ల‌కు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో విడుద‌ల చేయ‌నుంది.

    ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల కోటా : ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల కోటాను 24న ఉదయం 10 గంటలకు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయ‌నుంది.

    తిరుమ‌ల‌, తిరుప‌తిల‌లో గదుల కోటా: తిరుమల, తిరుపతిల‌లో గదుల కోటాను 24న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేస్తారు.

    పైన పేర్కొన్న టికెట్లన్నీ కూడా https://ttdevasthanams.ap.gov.in వెబ్‌సైట్ ద్వారా మాత్రమే బుకింగ్ చేసుకోవాలని టీటీడీ కోరింది. ఫేక్ వెబ్ సైట్లను నమ్మి… మోసపోవద్దని సూచించింది.

    News/Andhra Pradesh/Tirumala Tickets : శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్ - ఇవాళ శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లు విడుదల, బుకింగ్ ఇలా
