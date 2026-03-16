    Tirumala Tickets : తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్ - జూన్ నెల దర్శన కోటా విడుదల, ఇవిగో తేదీలు

    శ్రీవారి భక్తులకు టీటీడీ అప్డేట్ ఇచ్చింది. జూన్ నెల కోటా దర్శన టికెట్ల  వివరాలను ప్రకటించింది. మార్చి 21న ఆర్జిత సేవా టికెట్ల విడుదలవుతాయి.

    Published on: Mar 16, 2026 5:28 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Tiruapti
    శ్రీవారి భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. 2026 జూన్ నెలకు సంబంధించిన పలు దర్శనాల, గదుల కోటా వివరాలను ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

    తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం
    తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం

    తిరుమ‌ల శ్రీ‌వారి ఆర్జిత సేవా టికెట్ల( సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ) కు సంబంధించిన మే నెల కోటాను మార్చి 18న ఉదయం 10 గంట‌ల‌కు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయ‌నుంది. ఈ సేవా టికెట్లు ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ కోసం మార్చి 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఈ టికెట్లు పొందిన వారు మార్చి 20 నుండి 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు సొమ్ము చెల్లించిన వారికి టికెట్లు మంజూరవుతాయి.

    జూన్ నెల కోటా టికెట్లు - తేదీలు:

    21న ఆర్జిత సేవా టికెట్లు: కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవ, జ్యేష్ఠాభిషేకం టికెట్లను 21న ఉదయం 10 గంటలకు టీటీడీ ఆన్ లైన్ లో విడుదల చేయ‌నుంది.

    వర్చువల్ సేవల కోటా : వర్చువల్ సేవలు, వాటి దర్శన స్లాట్లకు సంబంధించిన కోటాను 21న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయ‌నుంది.

    మార్చి 23న అంగ ప్రదక్షిణ టోకెన్లు : అంగ ప్రదక్షిణ టోకెన్ల కోటాను 23న ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు.

    శ్రీవాణి దర్శన కోటా టికెట్లు : శ్రీవాణి ట్రస్టు దర్శన టికెట్ల కోటాను 23న ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు.

    వృద్ధులు, దివ్యాంగుల దర్శన కోటా: వ‌యోవృద్ధులు, దివ్యాంగులు, దీర్ఘ‌కాలిక వ్యాధులున్న‌వారు తిరుమల శ్రీ‌వారిని ద‌ర్శించుకునేందుకు వీలుగా ఉచిత‌ ప్ర‌త్యేక ద‌ర్శ‌నం టోకెన్ల కోటాను 23న మధ్యాహ్నం 3 గంట‌ల‌కు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో విడుద‌ల చేయ‌నుంది.

    24న ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల కోటా :ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల కోటాను 24న ఉదయం 10 గంటలకు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయ‌నుంది.

    తిరుమ‌ల‌, తిరుప‌తిల‌లో గదుల కోటా : తిరుమల, తిరుపతిల‌లో గదుల కోటాను 24న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేస్తారు.

    శ్రీవారి దర్శన టికెట్లను https://ttdevasthanams.ap.gov.in వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆర్జిత‌సేవ‌లు, ద‌ర్శ‌న టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాల‌ని టీటీడీ కోరింది. ఇతర వెబ్ సైట్లను నమ్మి మోసపోవద్దని కోరింది.

    News/Andhra Pradesh/Tirumala Tickets : తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్ - జూన్ నెల దర్శన కోటా విడుదల, ఇవిగో తేదీలు
    News/Andhra Pradesh/Tirumala Tickets : తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్ - జూన్ నెల దర్శన కోటా విడుదల, ఇవిగో తేదీలు
