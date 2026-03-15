Tirumala Laddu : పెరిగిన డిమాండ్.. టీటీడీ రోజూ ఎన్ని లడ్డూలు తయారు చేస్తుంది?
Tirumala Laddu : పెరుగుతున్న డిమాండ్కు అనుగుణంగా టీటీడీ లడ్డూలు తయారు చేస్తోంది. ఓవైపు గ్యాస్ సంక్షోభం అని ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ లడ్డూల ఉత్పత్తిని పెంచింది దేవస్థానం.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(టీటీడీ) కొత్త మైలురాళ్లను నెలకొల్పుతోంది. ప్రసిద్ధ తిరుపతి లడ్డూ ప్రసాదం ఉత్పత్తి, అమ్మకాలను గణనీయంగా పెంచింది. ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతుండటం ద్వారా లడ్డూల తయారీని పెంచింది.
సోషల్ మీడియాలో వ్యాపించే పుకార్లకు విరుద్ధంగా.. లడ్డూ ప్రసాదానికి కొరత లేదని అధికారులు తెలిపారు. వాస్తవానికి, పెరుగుతున్న డిమాండ్ను తీర్చడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం.. ప్రస్తుతం ప్రతిరోజూ ఏడు లక్షలకు పైగా లడ్డూలను ఉత్పత్తి చేస్తోంది.
గత ఏడాది డిసెంబర్ 28న దాదాపు 5.3 లక్షల లడ్డూల ఉత్పత్తి జరిగినప్పటికీ, టీటీడీ ప్రణాళికాబద్ధమైన విస్తరణ తర్వాత అది క్రమంగా పెరిగింది. అధికారుల ప్రకారం.. శనివారం (మార్చి 14) లడ్డూ ఉత్పత్తి రికార్డు స్థాయిలో 8.38 లక్షలకు చేరుకుంది.
పోటు(ఆలయ వంటగది) అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ముని రత్నం మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుతం రోజుకు ఏడు లక్షల నుండి ఎనిమిది లక్షల లడ్డూల ఉత్పత్తి జరుగుతుందని, కొన్ని రోజులు 8.3 లక్షలు కూడా దాటిందని అన్నారు.
అదనపు ఈఓ వెంకయ్య చౌదరి ప్రతిరోజూ ఈ ప్రక్రియను పర్యవేక్షిస్తున్నారని, డిమాండ్కు అనుగుణంగా ఉత్పత్తిని పెంచాలని సూచనలు జారీ చేస్తున్నారని అధికారులు తెలిపారు. కొరతను నివారించడానికి బఫర్ స్టాక్లను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.
వారాంతాల్లో, వేసవి కాలంలో భక్తుల ఎక్కువ సంఖ్యలో వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున, జనసమూహానికి అనుగుణంగా లడ్డూలను సిద్ధం చేస్తున్నామని ముని రత్నం వివరించారు.
ఫిబ్రవరిలో ఆలయంలో 1,06,79,400 లడ్డూలు ఉత్పత్తి కాగా, అమ్మకాలు 1,07,23,400 కు చేరుకున్నాయని అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. జనవరిలో ఉత్పత్తి 1,26,88,800 లడ్డూలు కాగా, అమ్మకాలు 1,26,77,258కు చేరుకున్నాయి. సెలవులు, యాత్రికుల రద్దీ పెరగడం వల్ల మార్చిలో ఉత్పత్తి, అమ్మకాలు రెండూ మరింత పెరుగుతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
భక్తులు లడ్డూలను కౌంటర్లలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా స్వీకరిస్తూనే ఉన్నారని, నాణ్యతపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారని అధికారులు చెప్పారు. లడ్డూ ప్రసాదం తయారీలో నాణ్యతా ప్రమాణాలను పాటించడంలో ఆధునిక సాంకేతికత కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. పదార్థాలను తయారీలో ఉపయోగించే ముందు మలినాలను తొలగించడానికి అధునాతన పదార్థాల విభజన యంత్రాలను ఏర్పాటు చేశారు.