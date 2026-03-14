    Coconut Water vs Buttermilk : కొబ్బరి నీళ్లు- మజ్జిగ.. వేసవి తాపాన్ని తగ్గించేందుకు ఏది ఉత్తమం?

    వేసవి కాలం వచ్చేసింది! హైడ్రేటెడ్​గా లేకపోతే అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. హైడ్రేషన్​ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేవి మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు. మరి వీటిల్లో ఏది ఉత్తమం? దేనిని ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 14, 2026 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    వేసవి కాలంలో భానుడి భగభగలను తట్టుకోవాలంటే 'హైడ్రేషన్' (శరీరంలో తగినంత నీటి శాతం ఉండటం) అనేది ఒక గోల్డెన్ రూల్. బయట ఎండలో పనిచేసేవారైనా, ఏసీ గదుల్లో ఉండేవారైనా రోజుకు కనీసం మూడు రకాల హైడ్రేటింగ్ పానీయాలు తీసుకోవాలని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా 60 గంటల పాటు ఎండ తీవ్రతకు గురయ్యే వారు, ఆ సమయానికి తగినట్లుగా పానీయాలు తీసుకోవాలని ఏవియేషన్, స్పేస్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ జర్నల్ స్పష్టం చేస్తోంది.

    కొబ్బరి నీళ్లు, మజ్జిగలో ఏది బెస్ట్?

    మనకు అందుబాటులో ఉన్న సాంప్రదాయ పానీయాల్లో కొబ్బరినీళ్లు, మజ్జిగ అగ్రస్థానంలో ఉంటాయి. అయితే, వీటిలో ఏది ఎప్పుడు తాగాలి? వేటి వల్ల ఎలాంటి పోషకాలు అందుతాయి? అనే పూర్తి వివరాలు ఓసారి చూద్దాం.

    పోషకాల పోలిక: కొబ్బరినీళ్లు వర్సెస్​ మజ్జిగ..

    ఈ రెండు పానీయాలు కూడా సహజమైనవే అయినా, వాటి పోషక విలువలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. ఐసీఎంఆర్, నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం వీటి పోషక విలువలు ఇలా ఉన్నాయి:

    100 ఎంఎల్​ పరిమాణంలో ఉండే పోషకాలు:

    పోషకాలుకొబ్బరినీళ్లుమజ్జిగ
    క్యాలరీలుతక్కువ (సహజ సిద్ధం)తక్కువ (చక్కెర లేనిది)
    ఎలక్ట్రోలైట్స్పొటాషియం సమృద్ధిగా ఉంటుందికాల్షియం, లాక్టిక్ యాసిడ్
    అదనపు లాభాలుతక్షణ హైడ్రేషన్ప్రోబయోటిక్స్ (జీర్ణక్రియకు మేలు)

    గమనిక: కొబ్బరినీళ్లను చెట్టు నుంచి తీసిన వెంటనే తాగితేనే పూర్తి పోషకాలు అందుతాయి. మజ్జిగలో జీలకర్ర, మిరియాలు లేదా నల్ల ఉప్పు కలిపితే దాని శక్తి మరింత పెరుగుతుంది.

    ఏ పానీయం ఎప్పుడు తాగాలి?

    పరిశోధనల ప్రకారం, ఈ పానీయాలను సరైన సమయంలో తీసుకుంటేనే గరిష్ట ప్రయోజనం ఉంటుంది:

    మజ్జిగ: భోజనం తర్వాత, ముఖ్యంగా మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత మజ్జిగ తాగడం ఉత్తమం. ఇందులో ఉండే లాక్టిక్ యాసిడ్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. చెక్యూ జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్ సైన్సెస్ ప్రకారం.. ఇది వేసవిలో వచ్చే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.

    కొబ్బరినీళ్లు: వ్యాయామం చేసిన తర్వాత లేదా ఎండలో తిరిగిన వెంటనే కొబ్బరినీళ్లు తాగాలి. ఇది శరీరానికి అవసరమైన ఎలక్ట్రోలైట్లను తక్షణమే అందిస్తుంది. కృత్రిమ ఎనర్జీ డ్రింక్స్ కన్నా కొబ్బరినీళ్లు ఎంతో సురక్షితమని మెడిసిన్ అండ్ సైన్స్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎక్సర్‌సైజ్ పరిశోధన పేర్కొంది.

    రుచికరమైన రెసిపీలు - చిట్కాలు..

    హైడ్రేషన్ బోరింగ్‌గా అనిపించకుండా ఈ కింది పద్ధతులను పాటించండి:

    స్పైస్డ్ మజ్జిగ: మజ్జిగలో వేయించిన జీలకర్ర పొడి, కాస్త పుదీనా కలిపితే అది అద్భుతమైన రుచితో పాటు శరీరానికి చలవను ఇస్తుంది.

    లెమన్ ట్విస్ట్ కొబ్బరినీళ్లు: కొబ్బరినీళ్లలో కొంచెం నిమ్మరసం కలిపితే విటమిన్-సీ కూడా అందుతుంది.

    స్మూతీస్: కొబ్బరినీళ్లను బేస్‌గా చేసుకుని అందులో వేసవి పండ్లను కలిపి స్మూతీలు తయారు చేసుకోవచ్చు.

    వేసవి తాపాన్ని జయించాలంటే కొబ్బరినీళ్లు, మజ్జిగ రెండింటినీ మార్చి మార్చి తాగడం అత్యుత్తమ మార్గం. దీనివల్ల అటు జీర్ణక్రియ బాగుంటుంది, ఇటు శరీరానికి అవసరమైన శక్తి కూడా అందుతుంది.

