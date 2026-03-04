తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారంపై చర్చ.. దద్దరిల్లిన ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనమండలి!
ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనమండలిలో తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వివాదంపై చర్చ జరిగింది. అధికార, ప్రతిపక్ష నేతలు ఈ అంశంపై చాలాసేపు చర్చించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనమండలిలో తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వివాదంపై చర్చ జరిగింది. వాడీవేడీగా వ్యాఖ్యలు చేసుకున్నారు నేతలు. మండలి ఛైర్మన్ చర్చకు ఒక గంట సమయం కేటాయించారు. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి 30 నిమిషాలు, తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ)కి 20 నిమిషాలు, ప్రభుత్వం స్పందించడానికి 10 నిమిషాలు సమయం ఇచ్చారు.
ఈ చర్చను స్వతంత్ర ఎమ్మెల్సీ పర్వతరెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. నెయ్యి కల్తీ అంశంపై మాట్లాడుతూ, ఆయన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై ఆరోపణలు చేశారు. తన వ్యాఖ్యల సమయంలో హెరిటేజ్ బ్రాండ్ను ప్రస్తావించారు. దీనిపై టీడీపీ సభ్యులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. తిరుమల లడ్డూ కల్తీ సమస్యకు, హెరిటేజ్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. ఆధారాలు లేకుండా పదే పదే ఆరోపణలు చేయడం ఎంతవరకు సముచితమని ఆయన ప్రశ్నించారు. హెరిటేజ్ ఇప్పటికే ఏ ప్రభుత్వ సంస్థలకు నెయ్యి సరఫరా చేయకూడదని నిర్ణయించిందని ఎత్తి చూపారు.
ప్రతిపక్ష సభ్యులు హెరిటేజ్ను పదే పదే ప్రస్తావిస్తూ ప్రధాన అంశం నుండి చర్చను మళ్లించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆరోపించారు. ఈ విషయంపై ప్రభుత్వం వివరణాత్మక వివరణ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉందని అన్నారు. అచ్చెన్నాయుడు చేసిన క్రిస్టియన్ వ్యాఖ్యలను ఛైర్మన్ మోషేన్ రాజు తప్పుబట్టారు. ఆ తర్వాత అచ్చెన్న వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకున్నారు. పాలక, ప్రతిపక్ష సభ్యుల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదాల మధ్య తదుపరి కార్యకలాపాలు కొనసాగాయి.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారా లోకేశ్ మాట్లాడారు. దేవుడిపై తమకు అపారమైన నమ్మకం ఉందన్నారు. దేవుడిపై నమ్మకం ఉందని డిక్లరేషన్పై జగన్ కనీసం సంతకం పెట్టలేదని విమర్శించారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్ ధర పెరిగిందని, వాళ్లు చేసినట్లు మేం కూడా కల్తీ చేసిన నెయ్యి వాడాలా? లడ్డూలో కల్తీ జరిగిందా లేదా అనేది తప్ప మిగిలినవన్నీ మాట్లాడుతున్నారని లోకేశ్ మండిపడ్డారు. కల్తీ జరిగిందని స్పష్టంగా సీబీఐ నివేదికలో ఉందని చెప్పారు. వైవీ సుబ్బారెడ్డి కూడా దీనిని ఒప్పుకొన్నారని వ్యాఖ్యానించారు. లడ్డూ కల్తీ విషయంలో తప్పు చేసిన వారిని దేవుడు వదిలిపెట్టడని లోకేష్ అన్నారు.
అనేక భయంకరమైన రసాయనాలు కలిసి ఉన్నవాటికి ఆవు నెయ్యి అని పేరు పెట్టారని టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ అనురాధ అన్నారు. రోజుకు 4లక్షల లీటర్ల పాలు కొనుగోలు చేయాలన్న నిబంధనను సడలించారని ఆరోపణలు చేశారు. నెయ్యి ఉత్పత్తిలో అనుభవాన్ని మూడేళ్ల నుంచి ఏడాదికి కుదించేశారని చెప్పారు. సాంకేతిక అధ్యయనం, క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన లేకుండా టెండర్లు కట్టపెట్టారన్నారు.