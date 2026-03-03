Edit Profile
    చంద్ర గ్రహణం ఎఫెక్ట్ : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం మూసివేత - సాయంత్రం తర్వాత భక్తులకు అనుమతి

    చంద్ర గ్రహణం కారణంగా శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేశారు. ఆలయ శుద్ధి కార్యక్రమాల తర్వాత సాయంత్రం భక్తులను అనుమతిస్తారు.

    Published on: Mar 03, 2026 1:34 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    చంద్ర గ్రహణం కారణంగా ఇవాళ ఉదయం 9 గంటలకు శ్రీవారి ఆలయం మూసివేశారు. ఆలయ ద్వారాలు మూసిన అనంతరం టీటీడీ అదనపు ఈవో సి.హెచ్.వెంకయ్య చౌదరి మీడియాతో మాట్లాడారు. క్యూలైన్ లో ఉన్న ప్రతి భక్తుడికి దర్శనం చేయించి అనంతరం ఆలయ ద్వారాలు మూసివేనట్లు చెప్పారు.

    తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం మూసివేత
    తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం మూసివేత

    సాయంత్రం తర్వాత అనుమతి…

    ఆలయ మూసివేత సమయంలో మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్న ప్రసాద కేంద్రం, లడ్డూ విక్రయ కేంద్రాలు కూడా మూసి వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో భక్తులకు అన్ని చోట్ల పులిహోర ప్యాకెట్లు అందుబాటులో ఉంచామని చెప్పారు. సాయంత్రం ఆలయ శుద్ధి, పుణ్యహావచనం అనంతరం భక్తులను క్యూలైన్లలోకి అనుమతిస్తామని తెలియజేశారు.

    • ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3.20 నుండి సాయంత్రం 6.47 గంట‌ల వ‌ర‌కు చంద్రగ్రహణం ఉంటుంది. గ్రహణ సమయానికి 6 గంటల ముందుగా ఆలయం తలుపులు మూసివేయడం ఆనవాయితీ.
    • తిరుచానూరులోని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం, శ్రీ సూర్యనారాయణస్వామి ఆలయం, శ్రీ శ్రీనివాస ఆలయాలను ఇవాళ ఉదయం 9 గంటలకు మూసివేశారు. రాత్రి 7.30 గంటలకు తలుపులు తెరుస్తారు. శుద్ధి, పుణ్యహవచనం ఇతర కైంకర్యాల అనంతరం సర్వదర్శనానికి అనుమతిస్తారు.
    • తిరుపతిలోని శ్రీగోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయాన్ని ఉదయం 9 గంటలకు మూసివేశారు. రాత్రి 7.30 తెరిచి, శుద్ధి, పుణ్యహవచనం ఇతర కైంకర్యాల అనంతరం రాత్రి 9 గంటలకు సర్వదర్శనానికి అనుమతిస్తారు.
    • శ్రీనివాసమంగాపురంలోని శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామివారి ఆలయం, తిరుపతిలోని శ్రీకోదండరామస్వామివారి ఆలయం, అప్పలాయగుంటలోని శ్రీ ప్రసన్నవేంకటేశ్వరస్వామివారి ఆలయాలను ఉదయం 9 గంటలకు క్లోజ్ చేశారు. రాత్రి 7.30 గంటలకు ఆలయం తలుపులు తెరిచి శుద్ధి, పుణ్యహవచనం నిర్వహిస్తారు. అనంతరం భక్తులకు సర్వదర్శనం కల్పిస్తారు.
    • తరిగొండలోని శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ‌స్వామివారి ఆలయం, వాయల్పాడులోని శ్రీ పట్టాభిరామస్వామి ఆలయం, కోసువారిపల్లిలోని శ్రీ ప్రసన్న వేంకటేశ్వరస్వామి ఆల‌యాల‌ను ఉదయం 9 గంటలకు మూసివేశారు. రాత్రి 7:30 గంటలకు ఆలయం తలుపులు తెరిచి శుద్ధి అనంతరం భక్తులకు దర్శనం కల్పిస్తారు.
    News/Andhra Pradesh/చంద్ర గ్రహణం ఎఫెక్ట్ : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం మూసివేత - సాయంత్రం తర్వాత భక్తులకు అనుమతి
    News/Andhra Pradesh/చంద్ర గ్రహణం ఎఫెక్ట్ : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం మూసివేత - సాయంత్రం తర్వాత భక్తులకు అనుమతి
    © 2026 HindustanTimes