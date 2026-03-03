Edit Profile
    చంద్ర గ్రహణం 2026: ఈరోజు చంద్రగ్రహణం తర్వాత ఇంటిని ఇలా శుద్ధి చేస్తే మంచిది.. ఉదయం దాకా ఈ 5 పనులు చేసేలా చూసుకోండి!

    ఈ గ్రహణం మధ్యాహ్నం 3:20 గంటలకు ప్రారంభమై సాయంత్రం 6:47 గంటల వరకు ఉంటుంది. అయితే భారతదేశంలో ఇది చంద్రోదయం నుండి సాయంత్రం 6:47 వరకు మాత్రమే కనిపిస్తుంది. సూతకం కాలం ఉదయాన్నే ప్రారంభమవుతుంది. గ్రహణం తర్వాత ఇల్లు మరియు మనస్సును శుద్ధి చేయడం చాలా ముఖ్యం. గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత ఈ 5 పనులు చేసేలా చూసుకోండి.

    Published on: Mar 03, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    చంద్ర గ్రహణం: మార్చి 3, 2026 న వచ్చే చంద్ర గ్రహణం ఫాల్గుణ పూర్ణిమ రోజున హోలికా దహన్‌తో వస్తోంది. ఈ గ్రహణం మధ్యాహ్నం 3:20 గంటలకు ప్రారంభమై సాయంత్రం 6:47 గంటల వరకు ఉంటుంది. అయితే భారతదేశంలో ఇది చంద్రోదయం నుండి సాయంత్రం 6:47 వరకు మాత్రమే కనిపిస్తుంది. సూతకం కాలం ఉదయాన్నే ప్రారంభమవుతుంది. గ్రహణం తర్వాత ఇల్లు మరియు మనస్సును శుద్ధి చేయడం చాలా ముఖ్యం. గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత ఉదయం వరకు చేయవలసిన 5 ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం.

    చంద్ర గ్రహణం 2026: ఈరోజు చంద్రగ్రహణం తర్వాత ఇంటిని ఇలా శుద్ధి చేస్తే మంచిది
    చంద్ర గ్రహణం 2026: ఈరోజు చంద్రగ్రహణం తర్వాత ఇంటిని ఇలా శుద్ధి చేస్తే మంచిది

    చంద్ర గ్రహణం తర్వాత తప్పక పాటించాల్సినవి ఇవి

    గ్రహణం ముగిసిన వెంటనే స్నానం చేయాలి. ఇది గ్రంథాలలో చాలా ముఖ్యమైనది అని చెప్పబడింది. స్నానం చేసే నీటిలో కొద్దిగా గంగాజలం కలుపుకుంటే ఇంకా మంచిది. ఇది శరీరం మరియు మనస్సును శుద్ధి చేస్తుంది. గ్రహణం వల్ల కలిగే మలినాలను తొలగిస్తుంది. స్నానం చేసిన తర్వాత శుభ్రమైన బట్టలు ధరించి ఇంట్లోకి ప్రవేశించాలి. చాలా మంది తులసి ఆకులను నమలడం లేదా స్నానం చేసిన తర్వాత నీటిలో వేసి తాగుతారు. ఇది స్వచ్ఛతను పెంచుతుంది.

    ఇల్లు మొత్తంలో గంగాజలాన్ని చల్లాలి. గ్రహణం ముగిసిన తరువాత ఇంటి ప్రతి మూలలో గంగాజలాన్ని చల్లాలి. ఇది సరళమైన మరియు అత్యంత ప్రభావవంతమైన శుద్ధి పద్ధతి. గంగాజలం గ్రహణం యొక్క ప్రతికూల నీడను తొలగించి ఇంటికి సానుకూల శక్తిని తెస్తుంది. ప్రధాన ద్వారం, ప్రార్థనా స్థలం, వంటగది మరియు పడకగదిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. గంగా జలం చల్లిన తర్వాత సుగంధ ద్రవ్యం లేదా ధూపం పొగను చూపించాలి. ఇది ఇంటి వాస్తు శక్తిని సంతులనం చేస్తుంది. ప్రతికూల ప్రభావాలను తొలగిస్తుంది.

    ఆలయ శుద్ధి మరియు పునరుద్ధరణ సమయంలో ఆలయ తలుపులు మూసివేస్తారు. విగ్రహాలను వస్త్రంతో కప్పి ఉంచుతారు. గ్రహణం పూర్తయిన తర్వాత ఆలయాన్ని తెరవాలి. దేవుని విగ్రహాలకు గంగాజలంతో అభిషేకం చేయాలి. దీని తరువాత నెయ్యి దీపం వెలిగించి, ధూపం, అగరబత్తీలు మరియు పరిమళ ద్రవ్యాలను సమర్పించాలి. తాజా పువ్వులు, పండ్లు మరియు స్వీట్లు సమర్పించాలి. పూజ స్థలాన్ని శుభ్రం చేసి కొత్త కలశాన్ని నీటితో నింపాలి. ఇలా చేస్తే ఇంటిలో దైవిక శక్తిని పునరుద్ధరిస్తుంది.

    సూతక కాలం ప్రారంభానికి ముందు దర్భ లేదా తులసి ఆకులు ఆహారంలో చేర్చకపోతే, గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత ఆ ఆహారాన్ని పారవేయాలి. తాజా ఆహారాన్ని తయారు చేసి గ్రహణం తర్వాత మాత్రమే తినాలి.

    తులసి ఆకులను పాలు, నీరు లేదా ఇతర పానీయాలపై వేయండి. దీంతో గ్రహణం వల్ల కలిగే మలినాలు ఆహారంలోకి రావు. గ్రహణం తర్వాత తాజా మరియు సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా శరీరం మరియు మనస్సు రెండూ స్వచ్ఛంగా ఉంటాయి.

    గ్రహణం తరువాత దాతృత్వానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. గ్రహణం యొక్క మోక్ష కాలం అర్థరాత్రి అయితే, మరుసటి రోజు ఉదయం దానం చేయాలి. పేదలకు బియ్యం, పాలు, చక్కెర, నెయ్యి, బట్టలు లేదా డబ్బును దానం చేయాలి. మీ సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా అవసరమైన వారికి సహాయం చేయాలి. దానాలు గ్రహణం యొక్క అశుభ ప్రభావాలను తగ్గిస్తాయి మరియు పుణ్యాన్ని కలిగిస్తాయి. కనుక ఉదయాన్నే సూర్యోదయం తర్వాత ముందు ఈ పని చేయడం మంచిది.

    చంద్రగ్రహణం తరువాత ఈ 5 పనులు చేయడం వల్ల ఇల్లు మరియు మనస్సు స్వచ్ఛమవుతాయి. గ్రహణం యొక్క ప్రతికూల శక్తి తొలగించబడుతుంది. సానుకూలత పెరుగుతుంది. గ్రంథాల ప్రకారం, గ్రహణం తరువాత శుద్ధి జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు మరియు శాంతిని తెస్తుంది.

