Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    తొలి చంద్ర గ్రహణం 2026: మార్చి 3న చంద్ర గ్రహణం.. భారత ప్రధాన నగరాల్లో గ్రహణం ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది?

    చంద్రగ్రహణం మొత్తం వ్యవధి 3 గంటల 27 నిమిషాలు. గ్రహణానికి 9 గంటల ముందు ఉదయం 6.20 గంటలకు చంద్రగ్రహణం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ దృక్కోణం నుంచి ఉదయం 6.20 గంటల నుంచి సూతక కాల నియమాలను పరిశీలిస్తారు. గ్రహణం, మధ్య, మోక్షం సమయంలో స్నానం చేయాలనే మత విశ్వాసం ఉంది. 

    Published on: Mar 02, 2026 8:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    చంద్రగ్రహణం 2026: మార్చి 3న చంద్రగ్రహణం మొత్తం వ్యవధి 3 గంటల 27 నిమిషాలు. గ్రహణానికి 9 గంటల ముందు ఉదయం 6.20 గంటలకు చంద్రగ్రహణం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ దృక్కోణం నుంచి ఉదయం 6.20 గంటల నుంచి సూతక కాల నియమాలను పరిశీలిస్తారు. గ్రహణం, మధ్య, మోక్షం సమయంలో స్నానం చేయాలనే మత విశ్వాసం ఉంది. సూతక కాలం ప్రారంభానికి ముందే దేవాలయాల తలుపులు మూసివేయబడతాయి. సూతక కాలంలో అన్ని శుభకార్యాలు నిషేధించబడ్డాయి మరియు దేవాలయాల తలుపులు కూడా మూసివేయబడతాయి.

    తొలి చంద్ర గ్రహణం 2026: మార్చి 3న చంద్ర గ్రహణం (pinterest)
    తొలి చంద్ర గ్రహణం 2026: మార్చి 3న చంద్ర గ్రహణం (pinterest)

    సూతక కాలంలో ఏం చేయకూడదు?

    సూతక కాలం ప్రారంభమయ్యే ముందు దర్భ లేదా తులసి ఆకులను ఆహారంలో ఉంచండి. సూతక కాలంలో ఆహారాన్ని వండడం మరియు తినడం నిషేధించబడింది. ఈ సమయంలో పూజలు, హోమం, యజ్ఞం, కొత్త పనులు లేదా పెద్ద పెట్టుబడులు కూడా చేయకూడదు. పదునైన వస్తువులను ఉపయోగించవద్దు. గ్రహణం సమయంలో నూనెను తలకు రాసుకోకూడదు.

    సూతక కాలం మరియు గ్రహణం సమయంలో గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమి చెయ్యకూడదు?

    చంద్ర లేదా సూర్యగ్రహణం సమయంలో గర్భిణీ స్త్రీలు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని నమ్ముతారు. ఈ సమయంలో కత్తులు వంటి పదునైన వస్తువులను ఉపయోగించవద్దు, ఇంట్లో ఉండండి, బయటకు వెళ్ళకండి. ఈ సమయంలో ప్రతికూలత ఉంటుందని చెబుతారు, కాబట్టి ఆకాశం కనపడేలా వెళ్లకుండా ఉండాలి. ఈ సమయంలో మీరు దేవుణ్ణి ధ్యానం చేయాలి. మత గ్రంథాలను చదవాలి.

    చంద్రగ్రహణం సమయంలో ఏం చేయాలి?

    గ్రహణం రోజున ఉదయాన్నే లేచి స్నానం చేసి పూజ చేయండి.

    పూజ చేసిన తరువాత పూజ గదిని మూసివేయండి.

    సూతక కాలం ప్రారంభమయ్యే ముందు తినాలి.

    గ్రహణం సమయంలో మంత్రాలు పఠించడం మరియు జపమాల జపించడం మంచిది. ఈ సమయంలో ‘ఓం నమః శివాయ’, ‘మహామృత్యుంజయ మంత్రం’, ‘గాయత్రి మంత్రం’ పఠించాలి; ఇది ప్రతికూల శక్తిని తగ్గిస్తుంది.

    గ్రహణం తర్వాత ఇంటిని శుభ్రం చేసి, గంగా నీటిని చల్లండి, స్నానం చేసి దానం చేయండి. చంద్రగ్రహణం తర్వాత పాలు, బియ్యం, చక్కెర, తెల్ల బట్టలు మొదలైనవి దానం చేయడం వల్ల ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని నమ్ముతారు.

    వివిధ నగరాల్లో చంద్రగ్రహణ సమయాలు:

    ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో చంద్రగ్రహణం ప్రారంభ సమయం సాయంత్రం 05:54 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:47 గంటల వరకు (మొత్తం 53 నిమిషాలు).

    కాన్పూర్‌లో చంద్రగ్రహణం ప్రారంభ సమయం సాయంత్రం 06:02 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:47 గంటల వరకు (మొత్తం 45 నిమిషాలు).

    లక్నోలో చంద్రగ్రహణం ప్రారంభ సమయం సాయంత్రం 05:59 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:47 గంటల వరకు (మొత్తం 48 నిమిషాలు).

    వారణాసిలో చంద్రగ్రహణం ప్రారంభ సమయం సాయంత్రం 05:50 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:47 గంటల వరకు (మొత్తం 57 నిమిషాలు).

    మీరట్‌లో చంద్రగ్రహణం ప్రారంభ సమయం సాయంత్రం 06:17 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:47 గంటల వరకు.

    నోయిడాలో చంద్రగ్రహణం ప్రారంభ సమయం సాయంత్రం 06:20 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:47 గంటల వరకు.

    ఆగ్రాలో చంద్రగ్రహణం ప్రారంభ సమయం సాయంత్రం 06:16 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:47 గంటల వరకు.

    ఢిల్లీ – సాయంత్రం 06:26 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:46 గంటల వరకు (మొత్తం 20 నిమిషాలు).

    ప్రయాగ్‌రాజ్ – సాయంత్రం 06:08 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:46 గంటల వరకు (మొత్తం 38 నిమిషాలు).

    కాన్పూర్ – సాయంత్రం 06:14 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:46 గంటల వరకు (మొత్తం 32 నిమిషాలు).

    వారణాసి – సాయంత్రం 06:04 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:46 గంటల వరకు (మొత్తం 43 నిమిషాలు).

    పాట్నా – సాయంత్రం 05:55 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:46 గంటల వరకు (మొత్తం 51 నిమిషాలు).

    రాంచీ – సాయంత్రం 05:55 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:46 గంటల వరకు (మొత్తం 51 నిమిషాలు).

    కోల్‌కతా – సాయంత్రం 05:43 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:46 గంటల వరకు (మొత్తం 1 గంట 03 నిమిషాలు).

    భువనేశ్వర్ – సాయంత్రం 05:54 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:46 గంటల వరకు (మొత్తం 52 నిమిషాలు).

    గువాహటి – సాయంత్రం 05:27 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:46 గంటల వరకు (మొత్తం 1 గంట 19 నిమిషాలు).

    చెన్నై – సాయంత్రం 06:21 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:46 గంటల వరకు (మొత్తం 26 నిమిషాలు).

    హైదరాబాద్ – సాయంత్రం 06:26 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:46 గంటల వరకు (మొత్తం 20 నిమిషాలు).

    బెంగళూరు – సాయంత్రం 06:32 గంటల నుంచి సాయంత్రం 06:46 గంటల వరకు (మొత్తం 14 నిమిషాలు).

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/తొలి చంద్ర గ్రహణం 2026: మార్చి 3న చంద్ర గ్రహణం.. భారత ప్రధాన నగరాల్లో గ్రహణం ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది?
    News/Rasi Phalalu/తొలి చంద్ర గ్రహణం 2026: మార్చి 3న చంద్ర గ్రహణం.. భారత ప్రధాన నగరాల్లో గ్రహణం ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes