Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మార్చి మూడున చంద్ర గ్రహణం నాడు గర్భిణీలు ఈ తప్పులు చేయకూడదు.. పరిహారాలు, సూతక కాలం వివరాలు ఇవిగో

    గ్రహణ సమయంలో చాలా మంది కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా గర్భిణీలు కొన్ని పొరపాట్లు చేయకుండా చూసుకోవాలి. గర్భిణీ స్త్రీలు గ్రహణ సమయంలో ధ్యానం, భగవన్నామస్మరణతో సమయాన్ని కేటాయించడం మంచిది. అయితే మరి గ్రహణ సమయంలో గర్భిణీలు ఎలాంటి పొరపాట్లు చేయకూడదు? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది? 

    Published on: Feb 27, 2026 4:31 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రతి ఏటా సూర్యగ్రహణాలు, చంద్ర గ్రహణాలు (Lunar Eclipse) ఏర్పడడం చూస్తూ ఉంటాం. మార్చి నెలలో ఈ ఏడాది తొలి చంద్రగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది. ఈ చంద్రగ్రహణం మన భారతదేశంలో కనపడుతుంది. కాబట్టి ఆ సమయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. గ్రహణం సమయంలో కొన్ని పొరపాట్లు చేయకూడదు. గ్రహణం పూర్తయిన తర్వాత దానాలు చేయడం, గ్రహణ సమయంలో భగవన్నామస్మరణ చేసుకోవడం వలన విశేష ఫలితాలను పొందవచ్చు.

    మార్చి మూడున చంద్ర గ్రహణం నాడు గర్భిణీలు ఈ తప్పులు చేయకూడదు (pinterest)
    మార్చి మూడున చంద్ర గ్రహణం నాడు గర్భిణీలు ఈ తప్పులు చేయకూడదు (pinterest)

    గ్రహణ సమయంలో చాలా మంది కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా గర్భిణీలు కొన్ని పొరపాట్లు చేయకుండా చూసుకోవాలి. గర్భిణీ స్త్రీలు గ్రహణ సమయంలో ధ్యానం, భగవన్నామస్మరణతో సమయాన్ని కేటాయించడం మంచిది. అయితే మరి గ్రహణ సమయంలో గర్భిణీలు ఎలాంటి పొరపాట్లు చేయకూడదు? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    గ్రహణ సమయం ఎందుకు శుభప్రదమైనది కాదు?

    గ్రహణ సమయంలో చాలా రకాల మార్పులు జరుగుతాయి. ముఖ్యంగా ప్రతికూల ప్రభావం ఏర్పడుతుంది. ఆ సమయంలో గర్భిణీ స్త్రీలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేకపోతే కడుపులో ఉన్న బిడ్డపై ప్రభావం పడుతుంది. గ్రహణ సమయంలో వచ్చే కిరణాలు స్వచ్ఛమైనవి కావు. కాబట్టి అనవసరంగా బయటకు వెళ్లడం వంటివి మంచిది కాదు.

    గ్రహణ సమయంలో గర్భిణీలు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పక తీసుకోవాలి?

    ఈ గ్రహణ సమయంలో గర్భిణీలు పదునైన వస్తువులకు దూరంగా ఉండాలి. సూదులు, కత్తి, కత్తెర వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. వీటి వలన ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. అలాగే కుట్టడం, ఎంబ్రాయిడరీ చేయడం వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. వీలైనంత వరకు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. పాజిటివ్ ఆలోచనలను కలిగి ఉండాలి.

    ఈ సమయంలో గర్భిణీ స్త్రీలు ఎలాంటి పరిహారాలను పాటించాలి?

    పైన చెప్పిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంతో పాటు కొన్ని మతపరమైన వాటిలో దృష్టి పెట్టాలి. మీ ఇష్టదైవాన్ని ప్రార్థించడం, మంత్రాలను జపించడం వంటివి చేస్తే మంచిది. చంద్రుడికి సంబంధించిన మంత్రాలను చదవడం వలన సానుకూల మార్పులను చూడొచ్చు.

    20 నిమిషాల పాటు చంద్రగ్రహణం ఉంటుంది

    మార్చి మూడున ఏర్పడే చంద్రగ్రహణం 20 నిమిషాల పాటు ఉంటుంది. సాయంత్రం 6:26కి ప్రారంభమై సాయంత్రం 6:46తో ముగుస్తుంది. ఈ 20 నిమిషాలు కూడా గర్భిణీలు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    సూతక కాలం

    గ్రహణ సూతక కాలం ఉదయం 9:39కి ప్రారంభమవుతుంది. అప్పటి నుంచి కూడా గర్భిణీ స్త్రీలు పైన చెప్పిన జాగ్రత్తలు పాటించడం మంచిది. ఈ సమయంలో కొత్త పనులను ప్రారంభించడం వంటివి చేయకూడదు. అలాగే పూజలు వంటివి కూడా చేయకూడదు. ప్రయాణాలు చేయడం, పూజలు చేయడం వంటివి ఈ సమయంలో నిషిద్ధం.

    అలాగే గర్భిణీలు కూరగాయలు కోయడం వంటివి కూడా చేయకుండా చూసుకోవాలి. ఆకాశం వైపు చూడడం కూడా మంచిది కాదు. ఈ సమయంలో ఆహారం తీసుకోవడం కూడా మంచిది కాదు. వీలైనంత వరకు ప్రశాంతంగా ఉండి సానుకూల ఆలోచనలను కలిగేలా చేసుకోవాలి. అలాగే ఇష్టమైన మంత్రాలను జపిస్తే కూడా ఉత్తమ ఫలితాలను పొందడానికి వీలవుతుంది.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/మార్చి మూడున చంద్ర గ్రహణం నాడు గర్భిణీలు ఈ తప్పులు చేయకూడదు.. పరిహారాలు, సూతక కాలం వివరాలు ఇవిగో
    News/Rasi Phalalu/మార్చి మూడున చంద్ర గ్రహణం నాడు గర్భిణీలు ఈ తప్పులు చేయకూడదు.. పరిహారాలు, సూతక కాలం వివరాలు ఇవిగో
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes