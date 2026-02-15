మహాశివరాత్రికి శివయ్య ఆశీస్సులు పొందేందుకు ఈ 4 శక్తిమంతమైన మంత్రాలను పఠించండి
మహాశివరాత్రి పర్వదినాన శివయ్యను భక్తిశ్రద్ధలతో కొలిచే భక్తులకు ఈ నాలుగు మంత్రాలు విశేష ఫలితాలను అందిస్తాయి. ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, మనశ్శాంతి కోసం ఈ మంత్రాలను ఎలా పఠించాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
శివయ్యను కొలిచే భక్తులకు మహాశివరాత్రి అత్యంత పవిత్రమైన రోజు. ఆ రోజు రాత్రి చేసే ప్రార్థనలు, మంత్రోచ్ఛారణలు నేరుగా ఆ కైలాసనాథుడిని చేరుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. మహాదేవుడు తన భక్తులపై త్వరగా అనుగ్రహం చూపే రోజని శివపురాణం చెబుతోంది. ఈ పవిత్ర రాత్రి కొన్ని ప్రత్యేక మంత్రాలను జపించడం వల్ల కోరిన కోర్కెలు నెరవేరడమే కాకుండా, జీవితంలోని కష్టాలు తొలగి సుఖశాంతులు చేకూరుతాయి. ఆ శక్తివంతమైన మంత్రాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మహాశివరాత్రి మంత్ర జపం ఎందుకు ముఖ్యం?
మహాశివరాత్రి రాత్రిని 'శివ తాండవ రాత్రి' అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ సమయంలో చేసే మంత్ర జపం విశ్వంలోని శక్తితో మనల్ని అనుసంధానిస్తుంది. శివపురాణం ప్రకారం, ఈ రాత్రి చేసే జపం సాధారణ రోజుల కంటే వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. గత జన్మల పాపాలను నశింపజేసి, భవిష్యత్తులో వచ్చే ఆపదల నుంచి రక్షణ కల్పించే శక్తి ఈ జపానికి ఉందని పెద్దలు చెబుతుంటారు. 108 సార్లు మంత్రాన్ని పఠించడం వల్ల శరీరంలో సానుకూల శక్తి పెరిగి, మనసు ప్రశాంతంగా మారుతుంది.
1. ఓం సాంబ సదాశివాయ నమః
మహాశివరాత్రి పూజలో ఈ మంత్రానికి విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. కనీసం 108 సార్లు ఈ మంత్రాన్ని జపించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
ఫలితం: ఈ మంత్రం వల్ల సుఖసంతోషాలు, అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి. శివునితో పాటు లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కూడా లభిస్తుందని నమ్ముతారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమయ్యే వారు ఈ మంత్రాన్ని రుద్రాక్ష మాలతో జపిస్తే జీవితంలో స్థిరత్వం వస్తుంది.
2. మహామృత్యుంజయ మంత్రం
ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనమ్ |
ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షీయ మామృతాత్ ||
భగవంతుడైన శివుని మంత్రాలన్నింటిలోనూ ఇది అత్యంత శక్తివంతమైనది.
ఫలితం: అకాల మృత్యు భయం నుంచి విముక్తిని ఇస్తుంది. దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారికి, మానసిక ఆందోళనలు ఉన్నవారికి ఇది ఒక దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. రాత్రి జాగరణ చేసే సమయంలో ఈ మంత్రాన్ని పఠిస్తే శివయ్య స్వయంగా రక్షణ కవచంలా నిలుస్తారని భక్తుల నమ్మకం.
3. పంచాక్షరి మంత్రం - ఓం నమః శివాయ
ఇది అత్యంత సరళమైనది, అదే సమయంలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన మంత్రం.
ఫలితం: ఈ మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల భక్తులు నేరుగా శివలోకాన్ని పొందుతారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మనసులోని ప్రతికూల ఆలోచనలను తొలగించి, సానుకూలతను నింపే శక్తి దీనికి ఉంది. రాత్రి సమయంలో ఏకాగ్రతతో ఈ మంత్రాన్ని స్మరిస్తే వెంటనే ప్రశాంతత కలుగుతుంది.
4. ఆరోగ్య సిద్ధి కోసం ప్రత్యేక మంత్రం
సౌరాష్ట్రదేశే విశదేఽతిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్రకలావతంసమ్ |
భక్తిప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే ||
కావేరికానర్మదయోః పవిత్రే సమాగమే సజ్జనతారణాయ |
సదైవ మాంధాతృపురే వసంతమోంకారమీశం శివమేకమీడే ||
ఈ మంత్రాలు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో భాగమైన సోమనాథుడు, ఓంకారేశ్వరుడిని స్తుతిస్తూ చేసేవి.
ఫలితం: శారీరక, మానసిక ఆరోగ్య మెరుగుదల కోసం ఈ మంత్రాలను పఠించాలి. తీవ్రమైన అనారోగ్యాల నుంచి కోలుకోవడానికి ఈ స్తోత్ర పఠనం శక్తిని ఇస్తుంది. 108 సార్లు ఈ మంత్రాలను జపిస్తే శరీరంలో నూతన ఉత్తేజం కలుగుతుంది.
మహాశివరాత్రి రోజున ఈ మంత్రాలను పూర్తి భక్తిశ్రద్ధలతో పఠించండి. జపించేటప్పుడు రుద్రాక్ష మాలను ఉపయోగించడం, మనసును శివయ్యపైనే లగ్నం చేయడం వల్ల అనంతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి.