New Year 2026 Remedies: సంవత్సరం మొదటి రోజున ఈ పనులు చేయండి, ఖజానా ఏడాది పొడవునా డబ్బుతో నిండి ఉంటుంది!
2026 సంవత్సరం చాలా ఆనందం, పురోగతిని అందించాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీరు కూడా 2026లో లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటే కొత్త సంవత్సరం మొదటి రోజున మీరు చేయవలసిన కొన్ని పనులు ఉన్నాయి. ఈ పనులు ఇంటికి సానుకూల శక్తిని అందించడమే కాకుండా సంతోషం, శ్రేయస్సును కాపాడతాయి.
2025 సంవత్సరం చివరి దశలో ఉంది. కొత్త సంవత్సరం త్వరలో ప్రారంభం కాబోతోంది. కొత్త సంవత్సరం కొత్త ఆశలను తెస్తుంది. కొత్త ప్రారంభాలకు చిహ్నంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, రాబోయే సంవత్సరం చాలా ఆనందం, పురోగతిని అందించాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీరు కూడా 2026లో లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు మీపై ఉండాలని కోరుకుంటే, మీరు ఏ సమస్యా రాకుండా ఉండాలంటే కొత్త సంవత్సరం మొదటి రోజున మీరు చేయవలసిన కొన్ని పనులు ఉన్నాయి.
ఈ పనులు ఇంటికి సానుకూల శక్తిని అందించడమే కాకుండా, ఏడాది పొడవునా సంతోషం, శ్రేయస్సును కాపాడతాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో న్యూ ఇయర్ రోజున ఎలాంటి పరిహారాలను పాటించాలో తెలుసుకుందాం.
న్యూఇయర్ నాడు వీటిని పాటిస్తే మంచిది, ఏ సమస్యలైనా తొలగిపోతాయి
1.లక్ష్మీదేవి, విష్ణువు
గురువారం కొత్త సంవత్సరం మొదటి రోజు. ఈ రోజు లక్ష్మీదేవికి అంకితం చేయబడింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో గురువారం ఉపవాసం ఉండొచ్చు. అలాగే, ఈ రోజున మీరు ఉదయం విష్ణువుతో పాటు సంపద, శ్రేయస్సుకి దేవత అయినటువంటి లక్ష్మీమాతను పూజించాలి. విష్ణుమూర్తికి తులసి ఆకులు, పంచామృతం సమర్పించండి. లక్ష్మీమాతకు తెల్లటి స్వీట్లు సమర్పించండి.
2.వీటిని పఠిస్తే మంచిది
ఇది కాకుండా, మీరు కొన్ని శుభ మంత్రాలను పఠించడం ద్వారా కొత్త సంవత్సరాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. ఈ రోజున మీరు లక్ష్మీ సూక్తం లేదా గాయత్రీ మంత్రాన్ని పఠించవచ్చు. ఇది ఇంటికి శాంతి, సంవృద్ధిని తెస్తుంది. కొత్త సంవత్సరాన్ని మీరు భక్తితో భగవంతుడుని ఆరాధించి మొదలు పెట్టండి. అలాగే పూజ సమయంలో దేవునికి పువ్వులు, పండ్లు, స్వీట్లు సమర్పించండి.
3.ప్రదోష ఉపవాసరం
2026 సంవత్సరంలో మొదటి ప్రదోష ఉపవాసం జనవరి 1 గురువారం నాడు వచ్చింది. ప్రదోష ఉపవాసంతో కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ రోజున శివుడిని, పార్వతిని ఆరాధించండి. అలాగే, శివుడికి గంధం బొట్టు పెట్టండి. ఒక కుండను గంగా నీటితో నింపండి. అందులో పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె కలపాలి. తరువాత “ఓం నమః శివాయ” మంత్రాన్ని జపిస్తూ శివలింగానికి సమర్పించండి.
4.సూర్య భగవానుడికి వీటిని సమర్పించండి
జనవరి 1, 2026న ఉదయం స్నానం చేసిన తరువాత సూర్య భగవానునికి నీటిని సమర్పించండి. ఎర్ర గంధం, ఎర్ర పువ్వులు మొదలైనవి నీటిలో వేసి సూర్య మంత్రాన్ని పఠించాలి. ఇది మీకు జీవితంలో విజయాన్ని ఇస్తుంది. డబ్బు కొరత ఎప్పుడూ ఉండదు.
5.వీటిని పేదలకు దానం చెయ్యండి
నిరుపేదలకు దానం చేయడం పుణ్య చర్యగా పరిగణించబడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీ సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా మీరు కొత్త సంవత్సరం మొదటి రోజున మంచి పేదలకు బట్టలు, డబ్బు, ఆహారం విరాళంగా ఇవ్వవచ్చు. దుప్పట్లు, ఉన్ని దుస్తులను దానం చేయడం కూడా చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.