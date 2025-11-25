Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సామాన్యులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న టమాటా ధరలు.. ఒక కిలో 80 రూపాయలు!

    టమాటా ధరలు ఏపీలో సామాన్యూలకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. టమాటా వేసి కూర వండాలంటే ఆలోచించే పరిస్థితి ఉంది. భారీగా ధరలు పెరిగాయి.

    Published on: Nov 25, 2025 5:26 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టమోటా ధరలు బాగా పెరిగాయి. చిత్తూరు బెల్ట్‌లోని హోల్‌సేల్ మార్కెట్లు, రిటైల్ మార్కెట్లలో కూడా అదే స్థాయిలో ఉన్నాయి. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద టమోటా వాణిజ్య కేంద్రాలలో ఒకటైన మదనపల్లె వ్యవసాయ మార్కెట్లో, మొదటి గ్రేడ్ టమోటాలు 10 కిలోలకు రూ.610 కు చేరుకోగా రెండో గ్రేడ్ టమోటాలు రూ.480కు అమ్ముడవుతున్నాయి. వారం క్రితం అదే రకాలు రూ.440, రూ.340కు అమ్ముడయ్యాయి.

    టమాటా ధరలు
    టమాటా ధరలు

    మార్కెట్ రాకపోకలు కూడా 140 మెట్రిక్ టన్నులకు బాగా పడిపోయాయి. ఇది సాధారణ రాకపోకల కంటే చాలా తక్కువ అని అంటున్నారు. మెుంథా తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో టమాటా పంట నష్టం జరిగింది. తుఫాను మెుంథాకు ముందు రూ.20 నుండి రూ.40 వరకు ఉన్న రిటైల్ ధరలు ఇప్పుడు కిలోకు రూ.65 నుండి రూ.80 వరకు పెరిగాయి.

    తక్కువ సరఫరా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ధరలు కిలోకు రూ.90 కూడా దాటాయి. తుపానుతో నిరంతర వర్షాలే దీనికి కారణమని అధికారులు చెబుతున్నారు. మదనపల్లె, తంబళ్లపల్లె, పుంగనూరు, పలమనేరులలో దాదాపు 10,000 హెక్టార్ల టమోటా పంటలు అధిక తేమ, కుళ్ళిపోవడం, తెగుళ్ల బారిన పడి దెబ్బతిన్నాయి. ఇక రాష్ట్రంలో భారీ ఎత్తున పంటన నష్టం జరిగింది.

    నిజానికి రైతులు మంచి సీజన్ వస్తుందని ఆశించారు. కానీ దిగుబడి తగ్గడం వల్ల ధరలు పెరిగాయి. మార్కెట్‌కు టమోటాలు రావడం తగ్గడం, పండ్ల నాణ్యత తగ్గడం, ఇతర రాష్ట్రాల కొనుగోలుదారుల నుండి బలమైన డిమాండ్ ధరల పెరుగుదలకు కారణం అయ్యాయి. ఈ ధరల పెరుగుదల టమోటాలకే పరిమితం కాదు.

    గ్రేడ్‌తో సంబంధం లేకుండా చాలా కూరగాయలు ఇప్పుడు కిలోకు రూ.50 నుండి రూ.110 వరకు ధర పలుకుతున్నాయి. క్యారెట్, బీట్‌రూట్ ధర రూ.68, పచ్చిమిర్చి రూ.80, వంకాయ రూ.60, క్యాప్సికమ్ రూ.80, మునగకాయ రూ.110. సరసమైన ఆకుకూరలు కూడా ఒక గుత్తికి రూ.25 నుండి రూ.40 వరకు అమ్ముడవుతున్నాయి.

    వర్షాభావం వల్ల పంట నష్టం, మార్కెట్లకు పంట రాకపోకలు తగ్గడం, సుదూర ప్రాంతాల నుండి సరఫరాలు పెరుగుతున్నందున రవాణా ఖర్చులు పెరగడం వల్ల ఈ పెరుగుదల ఉందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.

    News/Andhra Pradesh/సామాన్యులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న టమాటా ధరలు.. ఒక కిలో 80 రూపాయలు!
    News/Andhra Pradesh/సామాన్యులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న టమాటా ధరలు.. ఒక కిలో 80 రూపాయలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes