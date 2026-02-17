Edit Profile
    మదనపల్లెలో దారుణం.. ఏడేళ్ల బాలికను చంపి డ్రమ్ములో మృతదేహాన్ని కుక్కిన సైకో!

    అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో దారుణమైన ఘటన జరిగింది. ఓ వ్యక్తి ఏడేళ్ల బాలికను చంపేశాడు. మృతదేహాన్ని డ్రమ్ములో కుక్కాడు.

    Published on: Feb 17, 2026 2:15 PM IST
    By Anand Sai, Madanapalle
    అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో ఘోరం జరిగింది. కనిపించకుండా పోయిన ఏడేళ్ల బాలిక శవంగా కనిపించింది. పొరుగువారి ఇంటి ముందు డ్రమ్ములో విగతజీవిగా పడి ఉంది. పక్కింటి కులవర్ధన్ అనే వ్యక్తి ఇంట్లో డ్రమ్ములో మృతి చెంది కనిపించింది. ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా మదనపల్లెలో విషాదం నెలకొంది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కులవర్ధన్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే..

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    మదనపల్లిలో ఏడేళ్ల బాలిక రిషిక ప్రియ దారుణంగా హత్య చేశారు. సోమవారం సాయంత్రం నుంచి బాలిక కనిపించలేదు. దీంతో తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందారు. చుట్టుపక్కలవారు కూడా బాలిక కోసం వెతికారు. అయినా లాభం లేకుండా పోయింది. దీంతో తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు కీలక విషయం తెలుసుకున్నారు.

    బాలిక మిస్సింగ్‌తో పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించారు. అయితే దారుణమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. పక్కింటి కులవర్ధన్ బాలికను తీసుకెళ్లాడు. దీంతో అందరూ కలిసి వెళ్లి బాలిక కోసం వెతికారు. చివరకు బాలిక మృతదేహం డ్రమ్ములో కనిపించింది. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న కూతురు విగత జీవిగా పడి ఉండటంతో తల్లిదండ్రుల రోదనలు మిన్నంటాయి. స్థానికులు కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనతో మదనపల్లెలో విషాదం నెలకొన్నది.

    కులవర్ధన్‌ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఘటన స్థలంలో ఆధారాలు సేకరించారు. బాలిక మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. నిందితుడు సైకోలాగా ప్రవర్తిస్తాడని స్థానికులు అంటున్నారు. బాలిక ఇంటి పక్కనే ఉండే కులవర్ధన్ మాయమాటలు చెప్పి బాలికను తీసుకెళ్లినట్టుగా ప్రాథమికంగా తెలిసింది. కిరాతకంగా హత్య చేసి ఆపై మృతదేహాన్ని డ్రమ్ములు కుక్కాడు. అత్యాచారం జరిగిందా అని అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి. పోస్టుమార్టం జరిగిన తర్వాత బాలిక మరణానికి కారణాలు చెబుతామని పోలీసులు అంటున్నారు.

