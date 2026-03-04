TTD : టీటీడీ బర్డ్ ట్రస్ట్ హాస్పిటల్లో ఉద్యోగాలు.. జీతం రూ.2లక్షలపైనే.. ఆఫ్లైన్ దరఖాస్తులు
TTD Recruitment : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(టీటీడీ) అనుబంధ సంస్థ BIRRD ట్రస్ట్ హాస్పిటల్లో పలు పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
టీటీడీకి చెందిన బాలాజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సర్జరీ రీసెర్చ్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ ఫర్ ది డిసేబుల్డ్ ట్రస్ట్ హాస్పిటల్(BIRRD ట్రస్ట్ హాస్పిటల్) అధికారిక వెబ్సైట్ tirumala.org ద్వారా ఫ్యాకల్టీ పోస్టుల భర్తీకి ఆఫ్లైన్ దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. ఉద్యోగ ఆశావహులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. 16-మార్చి-2026న లేదా అంతకు ముందు ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
BIRRD ట్రస్ట్ హాస్పిటల్ ఖాళీ వివరాలు
- ప్రొఫెసర్
- అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్
- అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్
- వైద్య అధికారి
- జూనియర్ రెసిడెంట్
- సీనియర్ రెసిడెంట్
అభ్యర్థి ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన బోర్డు లేదా విశ్వవిద్యాలయం నుండి MBBS, MD/ MS/ DNB, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి.
జీతాలు
- ప్రొఫెసర్-రూ. 2,92,423/-
- అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్- రూ. 2,73,257/-
- అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్-రూ. 2,09,297/-
- వైద్య అధికారి-రూ. 93,525/-
- జూనియర్ రెసిడెంట్-రూ. 74,750/-
- సీనియర్ రెసిడెంట్-రూ. 80,500/-
దరఖాస్తు రుసుము లేదని అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాలి. ఎంపిక ప్రక్రియ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఉంటుంది.
ఉద్యోగాలకు ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి
BIRRD ట్రస్ట్ హాస్పిటల్ రిక్రూట్మెంట్కు అర్హత గల అభ్యర్థులు 16-మార్చి-2026న లేదా అంతకు ముందు దరఖాస్తు ఫారమ్ హార్డ్ కాపీని సంబంధిత పత్రాలతో పాటు పంపడం ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు ఫారమ్ కింది చిరునామాకు పంపాలి.
అభ్యర్థులు టీటీడీ వెబ్సైట్ https://www.tirumala.orgలో అందించిన దరఖాస్తు ఫారమ్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. నింపిన దరఖాస్తును డైరెక్టర్, BIRRD ట్రస్ట్ హాస్పిటల్, TTD, తిరుపతి – 517501కు 16.03.2026, సాయంత్రం 05.00 గంటలలోపు సమర్పించాలి.
ముఖ్యమైన తేదీలు
- ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ప్రారంభ తేదీ: 27-02-2026
- ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ: 16-మార్చి-2026
- అధికారిక వెబ్సైట్: tirumala.org
2 ఏళ్ల కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన నియమించిన అభ్యర్థిని టీటీడీ సర్వీస్ సభ్యుడిగా పరిగణించరు. విభాగం లేదా వ్యక్తి ఇరువైపులా ఒక నెల లిఖితపూర్వక నోటీసు ఇవ్వడం ద్వారా ఒప్పంద నియామకాన్ని రద్దు చేయవచ్చు లేదా ఒప్పందాన్ని నిలిపివేయవచ్చు. కాంట్రాక్ట్ వ్యవధి ముగిసిన తర్వాత ఈ ఒప్పందం ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోతుంది.