Hyderabad : అత్యవసర వైద్య సేవలు బలోపేతం - 'మెడికవర్' హాస్పిటల్ ముందడుగు, కీలక ఒప్పందం
ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ప్రారంభం కానున్న మెడికవర్ హాస్పిటల్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అత్యవసర సేవల్లో పూర్తి సంసిద్ధతను వ్యక్తం చేసేలా… 'Evergreen Healthcare"తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది.
హైదరాబాద్లోని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ప్రారంభంకానున్న మెడికవర్ హాస్పిటల్… అధికారిక ప్రారంభానికి ముందే అత్యవసర వైద్య సేవల బలోపేతానికి కీలక ముందడుగు వేసింది. దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రోగుల అత్యవసర రవాణా మరియు సమన్వయ సేవలను మెరుగుపరచేందుకు ‘Evergreen Healthcare’ తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది.
ఆసుపత్రి ప్రారంభమైన తొలి రోజు నుంచే అత్యవసర పరిస్థితులను సమర్థంగా నిర్వహించే సమగ్ర వ్యవస్థ సిద్ధంగా ఉండాలనే దృఢ సంకల్పంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా ఎయిర్ అంబులెన్స్ సేవలు, రాష్ట్రాల మధ్య క్రిటికల్ కేర్ ట్రాన్స్ఫర్లు, క్లిష్టమైన మరియు అత్యాధునిక చికిత్స అవసరమయ్యే కేసుల కోసం అంతర్జాతీయ రోగుల రవాణా వంటి సేవలు సమన్వయంతో అందించబడనున్నాయి.
ప్రమాదాలు, గుండెపోటు, స్ట్రోక్, తీవ్రమైన గాయాలు, అవయవ వైఫల్యం వంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రతి నిమిషం అమూల్యం. సమయానికి సరైన ఆసుపత్రికి రోగిని తరలించడం, మార్గమధ్యంలోనే నిపుణుల పర్యవేక్షణ అందించడం రోగి ప్రాణాలను కాపాడడంలో కీలకంగా మారుతుంది.
ఈ సందర్భంగా మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ విభాగాధిపతి డా. నయన్ శ్రీరాముల మాట్లాడుతూ… “అత్యవసర వైద్యం ఆసుపత్రి గుమ్మం వద్ద ప్రారంభం కాదు… అది సంఘటన చోటు వద్దే ప్రారంభమవుతుంది. సమర్థవంతమైన ఎయిర్ అంబులెన్స్ వ్యవస్థలు, వేగవంతమైన క్లినికల్ సమన్వయం మరియు నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణ రోగిని సరైన సమయంలో సరైన చికిత్సకు చేర్చడంలో అత్యంత ముఖ్యమైనవి” అని తెలిపారు.
ఈ భాగస్వామ్యాన్ని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ మహేష్ డేగ్లోర్కర్ ముందుండి సమన్వయం చేశారు. ఆసుపత్రి ప్రారంభానికి ముందే బలమైన అత్యవసర మరియు క్రిటికల్ కేర్ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా… మెడికవర్ కేవలం ఒక ఆసుపత్రిని మాత్రమే కాదు, సమగ్ర వైద్య సేవల వ్యవస్థను నిర్మిస్తోంది. రోగుల భద్రత, వేగవంతమైన స్పందన, సమర్థవంతమైన వైద్య సమన్వయం మరియు అత్యున్నత ప్రమాణాల సేవలు అందించడం పట్ల మెడికవర్ నిబద్ధతను ఈ నిర్ణయం స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది.