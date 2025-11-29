విద్యార్థులకు భగవద్గీత కంఠస్థ పోటీలు - ఈ నెంబర్లను సంప్రదించండి
టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో భగవద్గీత కంఠస్థ పోటీలను నిర్వహించనున్నారు. ఆసక్తి గల విద్యార్థినీ విద్యార్థులు ఈ పోటీల్లో పాల్గొన్నవచ్చు.పూర్తి వివరాలకు 9676615643, 8500049345 నంబర్లను సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో భగవద్గీత కంఠస్థ పోటీలను నిర్వహించనున్నారు.ఈ మేరకు వివరాలను ప్రకటించారు.నవంబరు 30వ తేదీన తిరుపతి అన్నమాచార్య కళామందిరంలో ఉదయం 9 గంటలకు భగవద్గీత కంఠస్థ పోటీలు నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
టీటీడీ విద్యాసంస్థలతో పాటు తిరుపతిలో స్థానికంగా చదువుతున్న విద్యార్థినీ విద్యార్థులు ఈ పోటీల్లో పాల్గొన్నవచ్చు. ఇందులో భాగంగా భగవద్గీత 14వ అధ్యాయం (గుణత్రయ విభాగ యోగం)లో 6 నుండి 9వ తరగతి విద్యార్థినీ విద్యార్థులు ఒక విభాగంగాను…. మరో విభాగంలో 10వ తరగతి విద్యార్థినీ విద్యార్థులకు 16వ అధ్యాయం దైవాసుర సంపద్విభాగయోగంపై పోటీలు నిర్వహిస్తారు.
అంతేకాకుండా 18 నుంచి 45 సంవత్సరాల లోపు వారికి నిత్యజీవితంలో భగవద్గీత – భావ విశ్లేషణ అనే అంశంపై పోటీలు నిర్వహిస్తారు. ఆసక్తిగలవారు నవంబరు 30న ఉదయం 9 గంటలకు తిరుపతి అన్నమాచార్య కళామందిరానికి రావాల్సి ఉంటుంది. మరిన్ని వివరాలకు 9676615643, 8500049345 నంబరుకు సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది. ఈ పోటీల్లో గెలుపొందిన వారికి గీతాజయంతి సందర్భంగా డిసెంబరు 1వ తేదీన బహుమతులు ప్రధానం చేస్తారు.
పాత వాహనాల స్థానంలో విద్యుత్ వాహనాలు - టీటీడీ
తిరుమల పవిత్రత, పర్యావరణ పరిరక్షణను దృష్టిలో ఉంచుకుని పాత డీజిల్, పెట్రోల్ వాహనాల స్థానంలో విద్యుత్ వాహనాలు వినియోగంలోకి తీసుకురావడానికి టీటీడీ విస్తృత చర్యలు చేపట్టింది. ఈ వివరాలను టిటిడి అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు.
తిరుపతిలోని పద్మావతి విశ్రాంతి భవనంలో శుక్రవారం కేంద్ర రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ (ఢిల్లీ) సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ప్రతినిధులు, ఆర్టీసీ, టిటిడి అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా అదనపు ఈవో మాట్లాడుతూ… సీఎం చంద్రబాబు సూచనల మేరకు తిరుమలను సంపూర్ణ కాలుష్య రహిత పుణ్యక్షేత్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇప్పటికే అనేక చర్యలు చేపట్టామని తెలిపారు. మొదటిగా తిరుపతి–తిరుమల మధ్య పూర్తి స్థాయిలో విద్యుత్ బస్సులు ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
తిరుమలలో నడిచే ట్యాక్సీలు మరియు ఇతర అద్దె వాహనాలను విద్యుత్ వాహనాలతో దశలవారీగా భర్తీ చేయనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా ఢిల్లీకి చెందిన సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ప్రతినిధి కునాల్ జోషి వివిధ అంశాలపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. దీనిపై పూర్తి స్థాయి నివేదికను అందించాలని సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.