Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఉగాదికి ఇంద్రకీలాద్రిపై వసంత నవరాత్రి ఉత్సవాలు.. ప్రత్యేక పుష్పార్చన టికెట్ ధర ఎంతంటే?

    ఇంద్రకీలాద్రిపై వసంత నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు ఆలయ అధికారులు. ఇందుకోసం ఏర్పాట్లు చేశారు. ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నారు.

    Published on: Mar 16, 2026 7:10 AM IST
    By Anand Sai, Vijayawada
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఉగాదిని పురస్కరించుకుని ఇంద్రకీలాద్రిపై వసంత నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా మార్చి 19 నుండి మార్చి 28 వరకు వరుసగా పలు మత, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించనుంది దేవస్థానం.

    విజయవాడ దుర్మమ్మ గుడి
    దేవస్థాన అధికారుల తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆలయ వేద కమిటీ సూచనల మేరకు ఈ 10 రోజుల ఉత్సవాలలో ప్రత్యేక పుష్పార్చనలు, పలు వేద క్రతువులు నిర్వహిస్తారు. మార్చి 19న ఉగాది, మార్చి 27న శ్రీరామ నవమి పర్వదినాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ కార్యక్రమాలను రూపొందించారు.

    మార్చి 19న తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు మూలవిరాట్టు అయిన శ్రీ కనక దుర్గా అమ్మవారికి, ఉపాలయాల్లోని ఇతర దేవతలకు 'స్నపన అభిషేకం' నిర్వహించడంతో ఉత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి. అనంతరం అలంకరణ, అర్చన, నివేదన, హారతి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ఉదయం 8 గంటలకు అమ్మవారి దర్శనం ప్రారంభమవుతుంది. అదే రోజు ఉదయం 9:15 గంటలకు నూతనంగా నిర్మించిన పూజా మండపంలో కలశ స్థాపన, ప్రత్యేక పుష్పార్చనల ప్రారంభోత్సవం జరుగుతాయి.

    ఉగాది ఉత్సవాలలో భాగంగా మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కళావేదిక వద్ద పంచాంగ శ్రవణం నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత సాయంత్రం 4 గంటలకు యాగశాలలో మండప పూజ, అగ్ని ప్రతిష్ట, రుద్ర హోమం వంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. సాయంత్రం 6 గంటలకు శ్రీ మల్లికార్జున మహామండపం నుండి సంప్రదాయ వెండి రథోత్సవం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ రథం కనక దుర్గా నగర్, రథం సెంటర్, బ్రాహ్మణ వీధి, జమ్మిదొడ్డి, కోమల విలాస్, రామయ్య కూల్ డ్రింక్స్ షాపు, బోడెమ్మ హోటల్, వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్, సమరంగం కూడలి, శ్రీను హోటల్ మార్గాల గుండా ప్రయాణించి, తిరిగి మహామండపానికి చేరుకుంటుంది.

    మార్చి 26న చైత్ర శుద్ధ అష్టమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ అభయ ఆంజనేయ స్వామి, మెట్ల మార్గం వద్ద వెలసిన ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహానికి అభిషేకం, నాగవల్లి ఆకులతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. శ్రీరామ నవమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని, మార్చి 27వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు కళావేదికలో శ్రీ సీతారామ కళ్యాణం వైభవంగా జరుగుతుంది.

    వసంత నవరాత్రి ఉత్సవాలు మార్చి 28వ తేదీన ముగియనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఉదయం 9 గంటలకు 'పూర్ణాహుతి' కార్యక్రమం, ఆ వెంటనే ఉదయం 10 గంటలకు శ్రీరామ పట్టాభిషేకం నిర్వహిస్తారు.

    మార్చి 19 నుండి మార్చి 27వ తేదీ వరకు, ప్రతిరోజూ ఉదయం 9 గంటలకు మల్లె, కనకాంబరం, గులాబీ, చామంతి, మందారం, తామర, సంపంగి వంటి వివిధ రకాల పుష్పాలతో ప్రత్యేక పుష్పార్చనలు నిర్వహిస్తామని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు.

    ఈ ప్రత్యేక పుష్పార్చన సేవకు సంబంధించిన టికెట్ ధరను దంపతులకు రూ.2,500గా నిర్ణయించారు. ఈ సేవలో పాల్గొనే దంపతులకు అంతరాలయ దర్శనంతో పాటు, శేష వస్త్రం, రవిక, అమ్మవారి శ్రీచక్ర పీఠం, ఒక పెద్ద లడ్డుతో కూడిన ప్రసాదం అందజేస్తారు. భక్తులు ఆలయ వెబ్‌సైట్ ద్వారా గానీ లేదా ఆలయంలోని అర్జిత సేవ కౌంటర్ల వద్ద గానీ ఈ టికెట్లను పొందవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes