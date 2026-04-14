    Job Notification : ఏపీలో నిరుద్యోగులకు అలర్ట్.. త్వరలో జాబ్ నోటిపికేషన్!

    University Jobs : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని యూనివర్సిటీల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి ప్రక్రియ వేగవంతమైంది. ఈ మేరకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

    Published on: Apr 14, 2026 11:07 AM IST
    By Anand Sai
    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని త్వరలో జాబ్ రిక్రూట్‌మెంట్ నోటిఫికేషన్ వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఉగాది పర్వదినం సందర్భంగా విడుదల చేసిన వార్షిక ఉద్యోగ క్యాలెండర్‌లో భాగంగా.. ఉన్నత విద్యాశాఖలో ఖాళీగా ఉన్న 1,500 అధ్యాపక పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు వేగవంతం చేసింది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ఈ నియామకాలను పూర్తి చేయడం ద్వారా విశ్వవిద్యాలయాల్లో విద్యా ప్రమాణాలను మెరుగుపరచాలని ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో ఉంది.

    జాబ్ నోటిఫికేషన్
    కీలకమైన విషయాలు

    • మే 15: నియామక ప్రకటన (Notification) వెలువడే అవకాశం.
    • మే మూడో వారం: దరఖాస్తుల స్వీకరణ, నియామక ప్రక్రియ ప్రారంభం.
    • లక్ష్యం: రాబోయే మూడు నెలల్లో చట్టపరమైన అడ్డంకులను తొలగించి ప్రక్రియను పూర్తి చేయడం.

    ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల్లోనే సుమారు 500 ఖాళీలు ఉన్నట్లు వైస్-ఛాన్సలర్ తెలిపారు. ఒంగోలులోని ఆంధ్ర కేసరి విశ్వవిద్యాలయానికి కనీసం 100 మంది కొత్త అధ్యాపకులు అవసరం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. రాబోయే రెండేళ్లలో భారీగా రిటైర్మెంట్లు ఉండటంతో ఈ నియామకాలు అత్యవసరమని అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    మార్చి మొదటి వారంలో జరిగిన రాష్ట్ర బడ్జెట్ సమావేశాల్లో విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఖాళీగా ఉన్న అధ్యాపక పోస్టులను ప్రభుత్వం భర్తీ చేయాలని భావిస్తున్నట్లు మంత్రి నారా లోకేష్ సూచించారు. చట్టపరమైన అడ్డంకులను పరిష్కరించిన తర్వాత ఈ ప్రక్రియ మూడు నెలల్లో పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈసారి నియామకాల్లో ప్రభుత్వం పారదర్శకతకు, నాణ్యతకు పెద్దపీట వేయనుంది.

    సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్ రోస్టర్లపై పనిచేస్తోంది. వైస్-ఛాన్సలర్లు, ఉన్నత విద్యా శాఖ మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. నాణ్యతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోటీలో నిలవాలంటే విశ్వవిద్యాలయాలు నూతన ఆలోచనలు గల అధ్యాపకులను నియమించుకోవాలని చూస్తున్నట్టుగా అధికారులు చెబుతున్నారు.

    అధ్యాపకుల నియామకంలో విద్యా అర్హతలు, నాణ్యమైన పరిశోధన ప్రచురణలు, పేటెంట్లు, పరిశోధనను ఉత్పత్తులుగా మార్చడంపై దృష్టి పెట్టాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ ర్యాంకింగ్‌లలో పాల్గొనడానికి అధ్యాపకుల నాణ్యత, పరిశోధన మౌలిక సదుపాయాలు, ఆవిష్కరణలు, సంస్థపై ఉన్న అభిప్రాయంలో మెరుగుదలలు అవసరమన్నారు.

    కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకుల పరిస్థితి ఏమిటి?

    గత 15 ఏళ్లుగా సేవలందిస్తున్న కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకుల క్రమబద్ధీకరణ అంశం ప్రస్తుతం కోర్టు పరిధిలో ఉంది. దీనిపై తుది నిర్ణయం ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సి ఉంది. వారి అనుభవాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటూనే, చట్టపరమైన చిక్కులు లేకుండా పరిష్కారం కనుగొనే దిశగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

    ప్రస్తుతం NIRF ర్యాంకింగ్‌లో 41వ స్థానంలో ఉన్న ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయాన్ని దేశంలోని టాప్ 20 విద్యా సంస్థల జాబితాలోకి చేర్చడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది. కొత్త అధ్యాపకుల రాకతో బోధనతో పాటు పరిశోధన రంగంలోనూ ఏపీ వర్సిటీలు పూర్వవైభవాన్ని సంతరించుకోనున్నాయి.

    చదువుకున్న యువతకు ఉపాధి కల్పించడంతో పాటు, రాష్ట్ర విద్యా వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయడంలో ఈ 1,500 పోస్టుల భర్తీ ఒక కీలక ముందడుగు కానుంది.

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Andhra Pradesh/Job Notification : ఏపీలో నిరుద్యోగులకు అలర్ట్.. త్వరలో జాబ్ నోటిపికేషన్!
