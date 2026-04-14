Job Notification : ఏపీలో నిరుద్యోగులకు అలర్ట్.. త్వరలో జాబ్ నోటిపికేషన్!
University Jobs : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని యూనివర్సిటీల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి ప్రక్రియ వేగవంతమైంది. ఈ మేరకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని త్వరలో జాబ్ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఉగాది పర్వదినం సందర్భంగా విడుదల చేసిన వార్షిక ఉద్యోగ క్యాలెండర్లో భాగంగా.. ఉన్నత విద్యాశాఖలో ఖాళీగా ఉన్న 1,500 అధ్యాపక పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు వేగవంతం చేసింది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఈ నియామకాలను పూర్తి చేయడం ద్వారా విశ్వవిద్యాలయాల్లో విద్యా ప్రమాణాలను మెరుగుపరచాలని ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో ఉంది.
కీలకమైన విషయాలు
- మే 15: నియామక ప్రకటన (Notification) వెలువడే అవకాశం.
- మే మూడో వారం: దరఖాస్తుల స్వీకరణ, నియామక ప్రక్రియ ప్రారంభం.
- లక్ష్యం: రాబోయే మూడు నెలల్లో చట్టపరమైన అడ్డంకులను తొలగించి ప్రక్రియను పూర్తి చేయడం.
ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల్లోనే సుమారు 500 ఖాళీలు ఉన్నట్లు వైస్-ఛాన్సలర్ తెలిపారు. ఒంగోలులోని ఆంధ్ర కేసరి విశ్వవిద్యాలయానికి కనీసం 100 మంది కొత్త అధ్యాపకులు అవసరం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. రాబోయే రెండేళ్లలో భారీగా రిటైర్మెంట్లు ఉండటంతో ఈ నియామకాలు అత్యవసరమని అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
మార్చి మొదటి వారంలో జరిగిన రాష్ట్ర బడ్జెట్ సమావేశాల్లో విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఖాళీగా ఉన్న అధ్యాపక పోస్టులను ప్రభుత్వం భర్తీ చేయాలని భావిస్తున్నట్లు మంత్రి నారా లోకేష్ సూచించారు. చట్టపరమైన అడ్డంకులను పరిష్కరించిన తర్వాత ఈ ప్రక్రియ మూడు నెలల్లో పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈసారి నియామకాల్లో ప్రభుత్వం పారదర్శకతకు, నాణ్యతకు పెద్దపీట వేయనుంది.
సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్ రోస్టర్లపై పనిచేస్తోంది. వైస్-ఛాన్సలర్లు, ఉన్నత విద్యా శాఖ మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. నాణ్యతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోటీలో నిలవాలంటే విశ్వవిద్యాలయాలు నూతన ఆలోచనలు గల అధ్యాపకులను నియమించుకోవాలని చూస్తున్నట్టుగా అధికారులు చెబుతున్నారు.
అధ్యాపకుల నియామకంలో విద్యా అర్హతలు, నాణ్యమైన పరిశోధన ప్రచురణలు, పేటెంట్లు, పరిశోధనను ఉత్పత్తులుగా మార్చడంపై దృష్టి పెట్టాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ ర్యాంకింగ్లలో పాల్గొనడానికి అధ్యాపకుల నాణ్యత, పరిశోధన మౌలిక సదుపాయాలు, ఆవిష్కరణలు, సంస్థపై ఉన్న అభిప్రాయంలో మెరుగుదలలు అవసరమన్నారు.
కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకుల పరిస్థితి ఏమిటి?
గత 15 ఏళ్లుగా సేవలందిస్తున్న కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకుల క్రమబద్ధీకరణ అంశం ప్రస్తుతం కోర్టు పరిధిలో ఉంది. దీనిపై తుది నిర్ణయం ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సి ఉంది. వారి అనుభవాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటూనే, చట్టపరమైన చిక్కులు లేకుండా పరిష్కారం కనుగొనే దిశగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం NIRF ర్యాంకింగ్లో 41వ స్థానంలో ఉన్న ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయాన్ని దేశంలోని టాప్ 20 విద్యా సంస్థల జాబితాలోకి చేర్చడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది. కొత్త అధ్యాపకుల రాకతో బోధనతో పాటు పరిశోధన రంగంలోనూ ఏపీ వర్సిటీలు పూర్వవైభవాన్ని సంతరించుకోనున్నాయి.
చదువుకున్న యువతకు ఉపాధి కల్పించడంతో పాటు, రాష్ట్ర విద్యా వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయడంలో ఈ 1,500 పోస్టుల భర్తీ ఒక కీలక ముందడుగు కానుంది.
