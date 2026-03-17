APSRTC : మార్చి 18 నుంచే దివ్యాంగులకు ఫ్రీ బస్సు.. ఈ బస్సుల్లో ప్రయాణ సౌకర్యం, అర్హతలు!
APSRTC : మార్చి 18 నుంచే దివ్యాంగులకు ఫ్రీ బస్సు సర్వీస్ నడుస్తుంది. ఈ బస్సుల్లో ప్రయాణ సౌకర్యం, అర్హతల గురించి తాజాగా ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది.
దివ్యాంగుల సంక్షేమం, సామాజిక సమ్మిళితత్వాన్ని బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ(APSRTC) దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తుంది.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు 2026 మార్చి 18న ఈ పథకాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తారు. ఆ తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం అమలులోకి వస్తుంది. RPwD చట్టం, 2016లోని సెక్షన్ 2 (ZC) పరిధిలోకి వచ్చే, 40 శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వైకల్యం కలిగిన అర్హులైన దివ్యాంగులందరికీ ఈ ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం వర్తిస్తుందని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ తాజాగా విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటన తెలిపింది. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన పీహెచ్సీ/వికలాంగుల ధృవీకరణ పత్రం ఉండాలి.
స్త్రీ శక్తి పథకం కింద నడిచే ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల్లో వికలాంగులకు ఉచిత ప్రయాణాలు ఉంటాయని ఆర్టీసీ వెల్లడించింది.
ప్రయాణ సౌకర్య ఉన్న బస్సులు
- సిటీ ఆర్డినరీ
- మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్
- పల్లె వెలుగు
- అల్ట్రా పల్లె వెలుగు
- ఎక్స్ప్రెస్
పైన చెప్పిన బస్సు సర్వీసుల్లో దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుంది. దివ్యాంగులకు తోడుగా వచ్చే అర్హులైన సహాయకులకు ఈ బస్సు సర్వీసుల్లో 50 శాతం రాయితీ కల్పిస్తారు. దివ్యాంగులకు సౌకర్యవంతమైన, గౌరవప్రదమైన ప్రజా రవాణా సేవలను అందించడం ద్వారా, వారి ప్రయాణ సౌలభ్యాన్ని, సామాజిక భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించడమే ఈ కార్యక్రమ ప్రధాన లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
అర్హత కలిగిన లబ్ధిదారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక APSRTC బస్సు కేటగిరీలలో ఉచితంగా ప్రయాణించడానికి అనుమతి ఉంటుంది. ఈ ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ ద్వారా అమలు చేస్తారు. స్త్రీ శక్తి పథకంలో నడిచే బస్సుల్లో మార్చి 18న అధికారికంగా కార్యక్రమం ప్రారంభం అవుతుంది.
ఈ కార్యక్రమం వికలాంగుల మెుబిలిటీ మెరుగుపరచడానికి, విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఉపాధి, సామాజిక అవకాశాలను మరింత సులభంగా పొందడంలో వారికి సహాయపడటానికి రూపొందించబడిందని అధికారులు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా వికలాంగులకు సమగ్ర అభివృద్ధి, గౌరవప్రదమైన ప్రజా సేవల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న విస్తృత ప్రయత్నాలలో ఈ పథకం భాగంగా ఉంది.