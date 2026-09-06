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ఏప్రిల్ 2027 నాటికి యూనివర్సిటీల్లో ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్‌మెంట్ : మంత్రి నారా లోకేష్

విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను ఏపీ ప్రభుత్వం భర్తీ చేయనుంది. ఈ విషయాన్ని మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు. 2027 ఏప్రిల్ నాటికి ప్రభుత్వం పూర్తి చేస్తుందన్నారు.

Published on: Sep 6, 2026, 09:41:54 IST
By Anand Sai
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ప్రొఫెసర్లు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లతో సహా విశ్వవిద్యాలయ అధ్యాపకుల నియామకాలను వచ్చే ఏడాది అంటే 2027 ఏప్రిల్ నాటికి ప్రభుత్వం పూర్తి చేస్తుందని మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. విజయవాడలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కారాల ప్రదానోత్సవంలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. డీఎస్‌సీ పరీక్షలను ఎంత పారదర్శకంగా నిర్వహించారో, రాబోయే పరీక్షలను కూడా అంతే పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తామని లోకేష్ అన్నారు.

ప్రతీకాత్మక చిత్రం
ప్రతీకాత్మక చిత్రం

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో నిర్వహించిన 14 డీఎస్‌సీ పరీక్షల ఫలితంగా దాదాపు రెండు లక్షల మంది ఉపాధ్యాయులు నియమించబడ్డారని లోకేష్ గుర్తుచేశారు. నాలుగోసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత, డీఎస్‌సీ ఫైల్‌పై తొలి సంతకం చేశారని ఆయన అన్నారు.

బోధన ఒక పవిత్రమైన బాధ్యత అని అభివర్ణిస్తూ పిల్లలు ఇంట్లో కంటే ఉపాధ్యాయులతోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతారని, వారి నుంచే విలువలు, విద్య, క్రమశిక్షణ నేర్చుకుంటారని లోకేష్ అన్నారు. ఆచరణాత్మక బోధన అసాధారణ విజయాలకు ఎలా స్ఫూర్తినిస్తుందో చెప్పడానికి ఏ.పి.జె. అబ్దుల్ కలాం గురువు శివసుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్‌ను ఆయన ఉదాహరణగా పేర్కొన్నారు.

'ఒక తరగతికి ఒక ఉపాధ్యాయుడు నమూనాను 10,000 ప్రాథమిక పాఠశాలలకు విస్తరించాం. జీవో 117ను రద్దు చేశాం. మెగా డీఎస్‌సీ ద్వారా 16,000 ఉపాధ్యాయ ఖాళీలను భర్తీ చేశాం. ఉపాధ్యాయ బదిలీల చట్టం, సీనియారిటీ జాబితాలను ప్రవేశపెట్టాం. పాఠ్యప్రణాళికను సవరించాం. ఉపాధ్యాయుల సేవా సంబంధిత విషయాలను పరిష్కరించడానికి లీప్ (LEAP) యాప్‌ను ప్రారంభించాం.' అని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు.

ఈ ఏడాది 1.10 లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు మారారని, ఈ ధోరణికి ప్రధానంగా ఉపాధ్యాయుల కృషియే కారణమని లోకేశ్ అన్నారు. ప్రభుత్వం లీప్ మోడల్ పాఠశాలలను కూడా అభివృద్ధి చేస్తోందని, ప్రతి నియోజకవర్గంలో అటువంటి పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

పాఠశాల విద్యా సంస్కరణలు చాలా వరకు పూర్తయ్యాయని, ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఉన్నత విద్య, విశ్వవిద్యాలయాలపై దృష్టి సారిస్తోందని లోకేష్ గారు అన్నారు. ఏకీకృత విశ్వవిద్యాలయ చట్టాన్ని తీసుకురావాలని యోచిస్తున్నామని, అలాగే విశ్వవిద్యాలయాలను అంతరిక్షం, డ్రోన్లు, ఆక్వాకల్చర్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, డేటా సెంటర్లు వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగాలతో పాటు ఇతర పారిశ్రామిక క్లస్టర్లతో అనుసంధానిస్తామని ఆయన చెప్పారు.

రాజకీయాలకు అతీతంగా వైస్-ఛాన్సలర్లను నియమించడం, మరింత పటిష్టమైన విద్యా క్యాలెండర్లను రూపొందించడం ద్వారా ప్రభుత్వం విశ్వవిద్యాలయాలను మరింత పరిశోధనా-ఆధారితంగా తీర్చిదిద్దుతోందని లోకేశ్ అన్నారు. నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ (NIRF) ర్యాంకింగ్‌లలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను నెం. 1 రాష్ట్రంగా నిలపడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చెప్పారు. విద్యార్థుల మానసిక శ్రేయస్సుపై ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని కోరారు. వైఫల్యాన్ని విద్యార్థి భవిష్యత్తుకు ముగింపుగా కాకుండా, ఒక అభ్యాస అవకాశంగా చూడాలని ఆయన అన్నారు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Andhra Pradesh/ఏప్రిల్ 2027 నాటికి యూనివర్సిటీల్లో ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్‌మెంట్ : మంత్రి నారా లోకేష్
Home/Andhra Pradesh/ఏప్రిల్ 2027 నాటికి యూనివర్సిటీల్లో ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్‌మెంట్ : మంత్రి నారా లోకేష్
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