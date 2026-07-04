తిరుపతి జిల్లాలోని ఆసుపత్రుల్లో సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ ఖాళీలు.. జులై 6కి అప్లికేషన్ లాస్ట్ డేట్!
డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్, తిరుపతి జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఖాళీలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు జులై 6వ తేదీలోపు ఆప్లై చేసుకోవాలి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సెకండరీ హెల్త్ డైరెక్టరేట్ (DSH-APVVP) తిరుపతి జిల్లాలోని వివిధ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో అవుట్సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన పారామెడికల్, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హత గల అభ్యర్థులు ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 10 పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. థియేటర్ అసిస్టెంట్ 1 పోస్ట్, రికార్డ్ అసిస్టెంట్ 1, ప్లంబర్ 1, GDA/MNO/FNO 6 పోస్టులు, పోస్ట్ మార్టం అసిస్టెంట్ 1 పోస్టులు ఉన్నాయి.
అన్ని పోస్టులకు అభ్యర్థులు కనీసం ఎస్ఎస్సీ (10వ తరగతి) లేదా దానికి సమానమైన పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. ప్లంబర్ పోస్టుకు అదనంగా ఐటీఐ ప్లంబింగ్/ఫిట్టర్/మెకానిక్ ట్రేడ్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అభ్యర్థుల వయస్సు 01.07.2025 నాటికి కనీసం 18 సంవత్సరాల నుండి గరిష్టంగా 42 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు 10 సంవత్సరాల వయోసడలింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫారమ్ను తిరుపతి జిల్లా అధికారిక వెబ్సైట్ (https://tirupati.ap.gov.in/) నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. పూర్తి చేసిన దరఖాస్తులను అవసరమైన సర్టిఫికెట్ల జిరాక్స్లతోపాటు నేరుగా 'జిల్లా ఆసుపత్రి సేవల సమన్వయకర్త (DCHS) కార్యాలయం, 4వ అంతస్తు, ఎ-బ్లాక్, జిల్లా కలెక్టరేట్, తిరుపతి' చిరునామాలో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
ఓసీ అభ్యర్థులకు రూ. 500, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ అభ్యర్థులకు రూ. 300, (DCHS, Tirupati పేరుతో డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ తీయాలి) . దివ్యాంగులకు ఫీజు నుండి మినహాయింపు ఉంది.
దరఖాస్తుల స్వీకరణ 29-06-2026న ప్రారంభమైంది. చివరి తేదీ 06-07-2026 (సాయంత్రం 5:30 గంటల వరకు)గా ఉంది. తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా 16-07-2026 విడుదల చేస్తారు. తుది ఎంపిక, కౌన్సెలింగ్ 19-07-2026 నుండి 24-07-2026 వరకు ఉంటుంది. అభ్యర్థులు మెరిట్ మార్కులు, ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం కాంట్రాక్ట్/అవుట్సోర్సింగ్ సర్వీస్ వెయిటేజీ ఆధారంగా ఎంపిక అవుతారు. దరఖాస్తులు ఆఫ్లైన్ ద్వారానే అని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More