ఏపీ దేవాదాయ శాఖలో 342 పోస్టులు.. లైవ్ వీడియో రికార్డింగ్తో ఇంటర్వ్యూలు
ఏపీ దేవాదాయ శాఖలో 342 పోస్టుల భర్తీకి ప్రక్రియ నడుస్తోంది. లైవ్ వీడియో రికార్డింగ్తో ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నట్టుగా దేవాదాయ శాఖ వెల్లడించింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాదాయ శాఖలో ఖాళీగా ఉన్న 342 పోస్టుల భర్తీకి భారీ స్పందన లభించిందని ఆ శాఖ కమిషనర్ కె. రామచంద్ర మోహన్ తెలిపారు. ఈ పోస్టుల కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5,000 మందికి పైగా అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారని ఆయన వెల్లడించారు. అర్హులైన అభ్యర్థులకు ప్రస్తుతం మౌఖిక పరీక్షలు (ఇంటర్వ్యూలు) అత్యంత పారదర్శకంగా జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
మల్టీ-జోన్ I (శ్రీకాకుళం జిల్లా నుండి కృష్ణా జిల్లా వరకు) పరిధిలోకి వచ్చే అభ్యర్థులకు విజయవాడలోని మాడపాటి గెస్ట్ హౌస్లో మౌఖిక పరీక్షలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఎంపిక ప్రక్రియలో ఎలాంటి పక్షపాతానికి తావులేకుండా ఉండేందుకు దేవాదాయ శాఖ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా ఇతర జోన్లకు చెందిన ప్రముఖ పండితులతో ఈ ఇంటర్వ్యూలను నిర్వహింపజేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ జోన్ వెలుపలి ప్రాంతాలకు చెందిన ఇద్దరు డిప్యూటీ కమిషనర్లు ఈ పరీక్షా విధానాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
సీతానగరంలో మల్టీ-జోన్ II ఇంటర్వ్యూలు
మరోవైపు మల్టీ-జోన్ II (గుంటూరు జిల్లా నుండి రాయలసీమ జిల్లాల వరకు) పరిధిలోని అభ్యర్థులకు సీతానగరంలో మౌఖిక పరీక్షలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఇంటర్వ్యూల ప్రక్రియ జూన్ 16వ తేదీ వరకు నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుందని కమిషనర్ రామచంద్ర మోహన్ వివరించారు.
లైవ్ వీడియో రికార్డింగ్
నియామక ప్రక్రియ అంతటా పూర్తి నిష్పక్షపాతాన్ని, పారదర్శకతను కాపాడటానికి మౌఖిక పరీక్షల మొత్తాన్ని లైవ్ వీడియో రికార్డింగ్ చేస్తున్నట్లు కమిషనర్ స్పష్టం చేశారు. దీనివల్ల ప్రతిభావంతులైన అభ్యర్థులకు మాత్రమే పోస్టులు దక్కుతాయని భరోసా ఇచ్చారు.
ఎంపిక విధానం
అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక కోసం కేవలం ఇంటర్వ్యూ మార్కులను మాత్రమే కాకుండా వివిధ అంశాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకోనున్నారు. కింది అంశాల ఆధారంగా తుది మెరిట్ జాబితాలను సిద్ధం చేస్తారు. అభ్యర్థి విద్యా అర్హతలు, వైదిక విద్యార్హతలు, సంబంధిత రంగంలో ఉన్న పూర్వ అనుభవం, మౌఖిక పరీక్షలలో కనబరిచిన ప్రతిభ ఆధారంగా పోస్టులకు ఎంపిక చేస్తారు.
ఈ ఎంపిక ప్రక్రియలో ఎలాంటి అవకతవకలు జరగకుండా చూసేందుకు మూడు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ బోర్డులను ఏర్పాటు చేశారు. ఏ అభ్యర్థిని ఏ బోర్డు సభ్యులు పరీక్షిస్తారనే విషయం ఇంటర్వ్యూ సమయానికి ముందు వరకు ఎవరికీ తెలియకుండా అత్యంత రహస్యంగా ఉంచుతున్నారు. దీనివల్ల సిఫార్సులకు ఆస్కారం ఉండదని అధికారులు చెబుతున్నారు.
తదుపరి విడతల్లో మరిన్ని పోస్టుల భర్తీ
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న వేద పారాయణదారుల నియామక ప్రక్రియ విజయవంతంగా ముగిసిన వెంటనే, దేవాదాయ శాఖలో ఖాళీగా ఉన్న మిగిలిన పోస్టులపై దృష్టి పెట్టనున్నట్లు కమిషనర్ రామచంద్ర మోహన్ తెలిపారు. వివిధ దశల్లో ఆలయాల్లో ఖాళీగా ఉన్న కింది పోస్టులను భర్తీ చేస్తామని ప్రకటించారు.
రాష్ట్రంలోని దేవాలయాలలో ధార్మిక కార్యక్రమాలు, నిత్య కైంకర్యాలు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా సాగేందుకు ఈ నియామకాలు ఎంతో దోహదపడతాయని కమిషనర్ కె. రామచంద్ర మోహన్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More