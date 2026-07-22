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    Vijayawada Temple : విజయవాడ కనకదుర్గ ఆలయంలో దసరా ఏర్పాట్లపై సమీక్ష

    Vijayawada Kanakadurga Temple : విజయవాడ కనకదుర్గ ఆలయంలో దసరా ఏర్పాట్లపై అధికారులు దృష్టిసారించారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఈవో ఆదేశించారు.

    Published on: Jul 22, 2026, 21:41:21 IST
    By Anand Sai, Vijayawada
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    ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానం అక్టోబర్ 11న ప్రారంభం కానున్న వార్షిక దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు మొదలుపెట్టింది. పది రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాలకు సంబంధించిన పూర్తి షెడ్యూల్‌ను ఆలయ అధికారులు ఇంకా ఖరారు చేయాల్సి ఉంది. ఆలయ అతిపెద్ద వార్షిక ఉత్సవాలలో ఒకటైన దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లను సమీక్షించేందుకు, కనకదుర్గ ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి (EO) వి.కె. సీనా నాయక్ ఆలయ అధికారులతో ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.

    విజయవాడ దుర్మమ్మ గుడి
    విజయవాడ దుర్మమ్మ గుడి

    ఏర్పాట్లను సమీక్షిస్తూ, ఉత్సవాల సమయంలో లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లు నిర్వహించే అంశాలపై సీనా నాయక్ చర్చించారు. తమకు అప్పగించిన పనులకు సంబంధించి సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళికలు, వ్యయ అంచనాలను వెంటనే సిద్ధం చేయాలని ఆయన అన్ని విభాగాల అధికారులను ఆదేశించారు.

    పనులను సకాలంలో పూర్తి చేసేందుకు వీలుగా మౌలిక సదుపాయాలు, భక్తులకు కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలు, ఇతర అవసరాలకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను ముందుగానే సమర్పించాలని కార్యనిర్వహణాధికారి అధికారులకు సూచించారు.

    అలాగే శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో అమ్మవారికి నిర్వహించే రోజువారీ అలంకరణల షెడ్యూల్‌ను వీలైనంత త్వరగా ఖరారు చేసి, ఆ వివరాలను ఆలయ యంత్రాంగానికి తెలియజేయాలని ఆయన ఆలయ వైదిక కమిటీని కోరారు. భక్తుల రద్దీని సమర్థవంతంగా నిర్వహించేందుకు క్యూ లైన్ల బలోపేతం, షామియానాల ఏర్పాటు, అదనపు తాగునీటి సదుపాయాలు, ఇతర ఇంజనీరింగ్ పనులకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేయాలని సీనా నాయక్ ఇంజనీరింగ్ విభాగాన్ని ఆదేశించారు. ఈ ప్రతిపాదనలను తదుపరి సమావేశంలో ఆమోదం కోసం ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు ముందు ఉంచుతారు.

    రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ ఆమోదం అవసరమైన ప్రతిపాదనలతో కూడిన ప్రత్యేక నివేదికను సిద్ధం చేసి, ఎటువంటి జాప్యం లేకుండా కమిషనరేట్‌కు పంపాలని కూడా కార్యనిర్వహణాధికారి అధికారులను ఆదేశించారు. అన్ని విభాగాల మధ్య సమన్వయంతో కూడిన కృషి అవసరమని పేర్కొన్న సీనా నాయక్.. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా వార్షిక దసరా ఉత్సవాలను ఘనంగా, సజావుగా నిర్వహించడానికి ముందస్తు ప్రణాళిక అత్యంత ఆవశ్యకమని అన్నారు.

    ఈ సమీక్షా సమావేశంలో ఇంజనీరింగ్ అధికారులు, వివిధ విభాగాలకు చెందిన అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్లు మరియు పరిపాలనా సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Andhra Pradesh/Vijayawada Temple : విజయవాడ కనకదుర్గ ఆలయంలో దసరా ఏర్పాట్లపై సమీక్ష
    Home/Andhra Pradesh/Vijayawada Temple : విజయవాడ కనకదుర్గ ఆలయంలో దసరా ఏర్పాట్లపై సమీక్ష
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