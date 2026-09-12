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Vijayawada 72 Feet Ganesha Idol : విజయవాడలో 72 అడుగుల భారీ మట్టి గణపయ్య

Vijayawada 72 Feet Ganesha Idol : శ్రీ పంచముఖ వరసిద్ధి మహా గణపతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడలో 72 అడుగుల భారీ పర్యావరణహిత మట్టి గణపతి రూపుదిద్దుకుంటున్నాడు. పర్యావరణ పరిరక్షణపై అవగాహన పెంచడమే లక్ష్యంగా నిర్వాహకులు ఈ ప్రతిమను తయారు చేస్తున్నారు.

Published on: Sep 12, 2026, 09:20:00 IST
ANI | By Maheshwaram Mahendra Chary
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Vijayawada 72 Feet Ganesha Idol : ఇంద్రకీలాద్రి క్షేత్రమైన విజయవాడ నగరంలో శ్రీ పంచముఖ వరసిద్ధి మహా గణపతి ఉత్సవాలకు భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది నగరంలో ఏకంగా 72 అడుగుల అత్యంత భారీ మట్టి వినాయక ప్రతిమను నిలబెడుతున్నారు. పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని కలగకుండా సంప్రదాయ పద్ధతుల్లో, పూర్తిగా పర్యావరణహిత (Eco-friendly) పదార్థాలతో ఈ ప్రతిమ తయారీ ప్రక్రియ వేగంగా సాగుతోంది. వినాయక చవితి పండుగ వేళ సహజసిద్ధమైన మట్టి విగ్రహాలనే ఉపయోగించాలనే సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లడమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమని ఉత్సవ నిర్వాహకులు స్పష్టం చేశారు.

విజయవాడలో 72 అడుగుల భారీ మట్టి గణపయ్య
విజయవాడలో 72 అడుగుల భారీ మట్టి గణపయ్య

ఈనెల 14 నుంచి ఉత్సవాలు…

ఈ ఏడాది వినాయక చవితి నవరాత్రి ఉత్సవాలు సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ సోమవారం నుంచి అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభం కానున్నాయి. సెప్టెంబర్ 25వ తేదీ వరకు పది రోజుల పాటు ఈ వేడుకలు కోలాహలంగా కొనసాగనున్నాయి. పండుగ సందర్భంగా ఊరూరా, వాడవాడలా మంటపాలు ఏర్పాటు చేసి బొజ్జ గణపయ్యను కొలువుదీర్చేందుకు భక్తులు సమాయత్తమవుతున్నారు.

ఈ ఉత్సవాల ఏర్పాట్లపై దుండి గణేష్ సేవా సమితి నిర్వహణ కమిటీ సభ్యురాలు దీప్తి మాట్లాడుతూ పర్యావరణ స్పృహపై ప్రత్యేకంగా స్పందించారు. "మేము ఈ సంస్థను స్థాపించి సేవలు అందించడం వెనుక ఒకే ఒక్క బలమైన ఆశయం ఉంది. మేము 72 అడుగుల ఇంత భారీ గణపతి విగ్రహాన్ని 100 శాతం పర్యావరణహితంగా, సహజ సిద్ధమైన మట్టితో తయారు చేయగలిగినప్పుడు.. ప్రతి అపార్ట్‌మెంట్, ప్రతి వీధి, చివరికి ప్రతి ఇల్లు కూడా మట్టి వినాయక విగ్రహాలనే సులభంగా ఎంచుకోవచ్చనే ఆదర్శాన్ని సమాజానికి చూపించడమే మా లక్ష్యం," అని ఆమె వివరించారు.

మట్టితో తయారు చేసే విగ్రహాలను వాడటం ద్వారా పర్యావరణాన్ని, జల వనరులను కాపాడుకోవడం ఎంతో సులువని దీప్తి పేర్కొన్నారు. "మట్టి విగ్రహాల వాడకం సంపూర్ణంగా సాధ్యమే. ఇది ప్రకృతికి పూర్తి సురక్షితం. పండుగ ఉత్సాహంలో మన పర్యావరణాన్ని దెబ్బతీయకుండా వేడుకలు జరుపుకోవడమే మా సంస్థ ప్రధాన ఆశయం," అని ఆమె ఆకాంక్షించారు.

హిందూ విశ్వాసాల ప్రకారం….. బుద్ధికి, జ్ఞానానికి, సమస్త విఘ్నాలను తొలగించి శుభాలను ఇచ్చే అధిపతిగా గణనాథుడిని పూజిస్తారు. ఏ కొత్త పని ప్రారంభించినా విఘ్నేశ్వరుడి పూజతోనే శ్రీకారం చుడతారు. 10 రోజుల పాటు సాగే ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఇళ్లల్లోనూ, ప్రజా ప్రాంగణాల్లోనూ వినాయక విగ్రహాలను ప్రతిష్టించి, ప్రత్యేక పూజలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. చివరి రోజున నిమజ్జనంతో ఈ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా ముగుస్తాయి.

  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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Home/Andhra Pradesh/Vijayawada 72 Feet Ganesha Idol : విజయవాడలో 72 అడుగుల భారీ మట్టి గణపయ్య
Home/Andhra Pradesh/Vijayawada 72 Feet Ganesha Idol : విజయవాడలో 72 అడుగుల భారీ మట్టి గణపయ్య
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