    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Fishing Ban : ఈ తేదీ నుంచి 61 రోజులు చేపల వేట నిషేధం.. వాటికి మినహాయింపు

    fishing ban : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చేపల వేట నిషేధం ఉండనుంది. ఈ మేరకు 61 రోజులు చేపల వేటను చేయకూడదని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

    Published on: Apr 09, 2026 11:48 AM IST
    By Anand Sai, Visakhapatnam
    సముద్ర వనరుల పరిరక్షణ, నిర్వహణ కోసం భారత ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఆదేశాలకు అనుగుణంగా, రాష్ట్ర తీరప్రాంతంలో ఏప్రిల్ 15 నుంచి జూన్ 14 వరకు 61 రోజుల పాటు చేపల వేట నిషేధాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

    చేపల వేట నిషేధం

    1994 నాటి ఏపీ సముద్ర చేపల వేట నియంత్రణ చట్టంలోని సెక్షన్ 4 కింద ఉన్న అధికారాలను ఉపయోగించి, పశుసంవర్ధక, పాడి అభివృద్ధి మరియు మత్స్యశాఖ జీవో ఆర్టి నెం 88 ద్వారా ఈ ఉత్తర్వును జారీ చేసింది.

    నోటిఫికేషన్ ప్రకారం.. నిషేధ కాలంలో, అవుట్‌బోర్డ్, ఇన్‌బోర్డ్ మోటార్లు (OBM/IBM) కలిగిన వాటితో సహా, రిజిస్టర్ చేయబడిన అన్ని యాంత్రిక, మోటారుతో నడిచే చేపల వేట పడవలు ఏపీ ప్రాదేశిక జలాల్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహించకుండా నిషేధిస్తారు.

    సాంప్రదాయ మోటారు లేని పడవలకు ఈ నిషేధం నుండి మినహాయింపు ఉంది. చేపలు, రొయ్యల జాతుల సంతానోత్పత్తి కాలాన్ని రక్షించడం ద్వారా సముద్ర వనరులను పరిరక్షించడమే ఈ వార్షిక నిషేధం లక్ష్యం.

    నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే పడవలను స్వాధీనం చేసుకోవడం, జరిమానాలు విధించడం, హై-స్పీడ్ డీజిల్ సబ్సిడీ, ఇతర సహాయాల వంటి ప్రయోజనాలను నిలిపివేయడం వంటి చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. ఈ నిషేధాన్ని అమలు చేయడానికి, మత్స్య శాఖ అధికారులు ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ అధికారులతో కలిసి సంయుక్త గస్తీ నిర్వహిస్తారు.

    ఏపీ జలాల్లోకి తమిళనాడు పడవ

    ఆంధ్రప్రదేశ్ జలాల్లోకి చేపల వేట కార్యకలాపాల కోసం అక్రమంగా ప్రవేశించిన ఒక చేపల పడవను నెల్లూరు జిల్లా ప్రత్యేక పడవ గస్తీ టాస్క్ ఫోర్స్ ఇటీవల స్వాధీనం చేసుకుంది. తీరప్రాంత పరిధిలో సాధారణ గస్తీ నిర్వహిస్తున్న సమయంలో అనుమతి లేకుండా పనిచేస్తున్న తమిళనాడుకు చెందిన ఒక భారీ చేపల వేట పడవను గుర్తించింది.

    వెంటనే స్పందించిన టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది, ఆ పడవను అడ్డగించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పడవలో ఉన్న తమిళనాడుకు చెందిన ఏడుగురు మత్స్యకారులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి నుంచి యంత్ర పడవలు ఆంధ్ర జలాల్లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించకుండా నిరోధించేందుకు తీరప్రాంత నిఘాను ముమ్మరం చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

    ఈ ప్రయత్నాల్లో భాగంగా, మత్స్యశాఖ, తీర భద్రతా పోలీసులు, అటవీ శాఖ, స్థానిక మత్స్యకారుల సిబ్బందితో కూడిన ఒక సంయుక్త టాస్క్ ఫోర్స్ జువ్వలదిన్నె ఫిషింగ్ హార్బర్ నుంచి ప్రతిరోజూ సముద్ర గస్తీ నిర్వహిస్తోంది. తీరప్రాంత నిఘా కోసం మూడు పెట్రోల్ బోట్లను మోహరించారు. వాటిలో ఒకటి జువ్వలదిన్నె నుంచి తుమ్మలపెంట, తాటిచెర్లపాలెం వరకు గస్తీ నిర్వహించి తిరిగి వస్తుంది.

    రెండవది కృష్ణపట్నం పోర్టు నుంచి పనిచేయగా, మూడోది ఎస్డీఎస్సీ షార్ సమీపంలోని కుప్పం వైట్ వరకు గస్తీ నిర్వహిస్తుంది.

      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

