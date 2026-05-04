    Eco Friendly Night Stays : విశాఖ టూరిజం.. త్వరలో అందుబాటులోకి ఎకో ఫ్రెండ్లీ నైట్ స్టేలు

    Eco Friendly Night Stays : విశాఖలోని కంబలకొండ వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఎకో ఫ్రెండ్లీ నైట్ స్టేలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

    Published on: May 04, 2026 3:00 PM IST
    By Anand Sai, Visakhaptnam
    త్వరలో విశాఖ నగరవాసులు, పర్యాటకులు అడవి అందాలను, ప్రకృతి బాటలను ఆస్వాదించడానికి మారుమూల ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. కంబాలకొండ వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రంలో రాత్రిపూట బస చేసే (Night-stay) ఎకో-టూరిజం కార్యకలాపాలను ప్రారంభించేందుకు అటవీ శాఖ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. దీనివల్ల నగర హద్దుల్లోనే పర్యాటకులు అడవి అనుభూతిని పొందే అవకాశం కలుగుతుంది.

    విశాఖలో ఎకో ఫ్రెండ్లీ నైట్ స్టే
    తూర్పు కనుమల మధ్య, నగరానికి ఆనుకుని ఉన్న కంబాలకొండను భారత ప్రభుత్వ ‘నగర్ వన్ యోజన’ కింద ఆధునీకరిస్తున్నారు. దాదాపు 71 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ అభయారణ్యం, అరుదైన జీవవైవిధ్యంతో పాటు ప్రకృతి ఆధారిత వినోదాన్ని అందిస్తూ ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రంగా ఎదుగుతోంది.

    కంబాలకొండను రూ. 2 కోట్ల వ్యయంతో అభివృద్ధి చేశారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడికి రోజుకు 200 మందికి పైగా, వారాంతాల్లో 500 మంది వరకు సందర్శకులు వస్తున్నారు. ఈ కేంద్రాన్ని పర్యవేక్షించేందుకు స్థానిక గిరిజన వర్గాల నుంచి 25 మందిని అటవీ శాఖ నియమించింది. దీనివల్ల పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు స్థానికులకు ఉపాధి కూడా లభిస్తోంది.

    సందర్శకులు త్వరలోనే పర్యావరణ హితమైన చిన్న కుటీరాలను (Eco-friendly huts) రాత్రి బస కోసం బుక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే పర్యాటకుల వయస్సు, ఫిట్‌నెస్‌ను బట్టి 3 కి.మీ, 5 కి.మీ, మరియు 7 కి.మీ పొడవైన ట్రెక్కింగ్ మార్గాలను రూపొందించారు.

    కంబాలకొండ వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రంలో ఇక్కడ నక్కలు, పునుగు పిల్లులు, కుందేళ్లు, ముంగిసలు, మచ్చల జింకలు, సాంబార్ జింకలు, వివిధ రకాల పాములు ఉన్నాయి. రసెల్స్ వైపర్, ఇండియన్ గోల్డెన్ ఓరియోల్ వంటి అరుదైన పక్షులు కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. బర్డ్ వాచింగ్ టవర్స్, చెక్క వంతెన, రోప్ వాకింగ్, బోటింగ్, పిక్నిక్ స్పాట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    ఇప్పటికే 5 గెస్ట్ రూమ్‌లు నిర్మించగా, రెండో దశలో మరో ఐదింటిని నిర్మించనున్నారు. ఇవి అడవి పర్యావరణానికి భంగం కలగకుండా తాత్కాలిక లేదా సెమీ పర్మనెంట్ పద్ధతిలో ఉంటాయి.

    కంబాలకొండ, ఇందిరా గాంధీ జూలాజికల్ పార్క్, కైలాసగిరి, తూర్పు కనుమల జీవవైవిధ్య కేంద్రాన్ని కలిపి ఒకే ప్యాకేజీ కింద తీసుకురావాలని అటవీ శాఖ యోచిస్తోంది. దీని కోసం డిటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ (DPR) సిద్ధం చేయడానికి ఒక కన్సల్టెంట్‌ను కూడా నియమించారు. ఈ నివేదిక పూర్తయిన తర్వాత కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుండి అదనపు నిధులు కోరనున్నారు.

      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    News/Andhra Pradesh/Eco Friendly Night Stays : విశాఖ టూరిజం.. త్వరలో అందుబాటులోకి ఎకో ఫ్రెండ్లీ నైట్ స్టేలు
