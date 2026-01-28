విశాఖ-సికింద్రాబాద్ వందేభారత్ ట్రైన్కు 4 అదనపు కోచ్లు
విశాఖపట్నం-సికింద్రాబాద్ మధ్య వందే భారత్కు భారీ డిమాండ్ ఉంది. దీంతో వాల్తేరు డివిజన్ అధికారులు అదనంగా మరో నాలుగు కోచ్లు జత చేసినట్టుగా తెలిపారు.
విశాఖపట్నం-సికింద్రాబాద్ మధ్య నడిచే వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో కోచ్ల సంఖ్యను రైల్వే శాఖ శాశ్వతంగా 16 నుండి 20కి పెంచింది. ఈ రైలులో ఎక్కువ మంది ప్రయాణించాలని కోరుకుంటున్నందున, ఉన్న కోచ్లు సరిపడక.. డిమాండ్ను తీర్చడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అదనపు కోచ్లతో రైలు మొత్తం సీటింగ్ సామర్థ్యం దాదాపు 1,128 మంది ప్రయాణికుల నుండి దాదాపు 1,440కి పెరిగింది.
గతంలో ఈ రైలులో సీటింగ్ పరిమితి కంటే ఎక్కువ ఆక్యుపెన్సీ రేట్లు ఉండేవి. అంటే ప్రయాణికులు దీనిలో ప్రయాణించేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్నారు. దీంతో ఈ రూట్లో వందేభారత్కు డిమాండ్ పెరిగింది. ఈ భారీ డిమాండ్ను నిర్వహించడానికి, ప్రయాణాన్ని మరింత సౌకర్యవంతంగా చేయడానికి రైల్వే నాలుగు అదనపు కోచ్లను జోడించాలని నిర్ణయించింది. పొడిగించిన రైలు ఇప్పటికీ మునుపటిలాగే అదే షెడ్యూల్ ప్రకారం నడుస్తుంది.
20 కోచ్ల వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఇప్పుడు 18 ఏసీ చైర్ కార్లు, రెండు ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉన్నాయి. కోచ్ల సంఖ్య పెరుగుదల వల్ల ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులు సీట్లు బుక్ చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. రిజర్వేషన్ వెయిట్లిస్ట్లను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలను కలిపే ఈ రద్దీ మార్గంలో ప్రయాణించే ప్రజలకు ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
ఈ రైలు వైజాగ్-సికింద్రాబాద్ మధ్య అత్యంత వేగవంతమైన, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది. ఈ మార్గంలో ఉన్న అనేక ఇతర రైళ్లతో పోలిస్తే ప్రీమియం సేవ, ఆధునిక ఫీచర్లు ఇందులో ఉంటాయి. 20833 నంబర్ రైలు విశాఖలో ఉదయం 5.45 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. ఆ తర్వాత సికింద్రాబాద్కు మధ్యాహ్నం 2.20 గంటలకు చేరుకుంటుంది. తిరిగి నంబరు 20834 మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సికింద్రాబాద్ నుంచి బయలుదేరుతుంది. రాత్రి 11.35 గంటలకు విశాఖపట్నం చేరుకుంటుంది.
విశాఖ-సికింద్రాబాద్ మధ్య రైళ్లు మంచి డిమాండ్తో నడుస్తున్నాయి. దీంతో కోచ్లను పెంచింది రైల్వే శాఖ. ఇప్పుడు పెంచిన కోచ్లతో చాలా వరకు ప్రయాణికులకు ఉపశమనం దొరుకుతుంది. పండుగ సమయాల్లో ఈ రూట్లో డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది.