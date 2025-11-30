Edit Profile
    రాబోయే 2 నెలల్లో నాలుగు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ మ్యాచ్‌లకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న వైజాగ్!

    రాబోయే రెండు నెలల్లో వైజాగ్ క్రికెట్ స్టేడియంలో నాలుగు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తున్నారు.

    Published on: Nov 30, 2025 10:25 PM IST
    By Anand Sai
    రాబోయే రెండు నెలల్లో భారత్, దక్షిణాఫ్రికా, శ్రీలంక, న్యూజిలాండ్ జట్లు పాల్గొనే నాలుగు అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లకు విశాఖపట్నం రెడీగా ఉంది. ఈ మ్యాచ్‌లన్నీ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ACA-VDCA క్రికెట్ స్టేడియంలో జరగనున్నాయి. డిసెంబర్ 6న భారతదేశం, దక్షిణాఫ్రికా మధ్య జరగనున్న మూడో ఇంటర్నేషనల్ వన్డే మ్యాచ్ మొదటిది. రెండు జట్లు డిసెంబర్ 4న వైజాగ్‌కు చేరుకుంటాయి. డిసెంబర్ 5న ప్రాక్టీస్ సెషన్‌లు జరగుతాయి.

    ఆ తర్వాత వైజాగ్ క్రికెట్ స్టేడియంలో డిసెంబర్ 21, డిసెంబర్ 23 తేదీలలో భారత్, శ్రీలంక మధ్య రెండు మహిళల టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం జనవరి 28, 2026న సాయంత్రం 7 గంటలకు ఇండియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ ఇంటర్నేషనల్ నాల్గో టీ20 మ్యాచ్‌ ఉంటుంది. ఇలా రెండు నెలల్లో వైజాగ్ క్రికెట్ స్టేడియంలో నాలుగు ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి.

    అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మ్యాచ్‌లను నిర్వహించడానికి ప్రపంచ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా క్రికెట్ స్టేడియంలో ఇటీవలే పునర్నిర్మాణాలు చేశారు. ఈ స్టేడియం ప్రస్తుతం 25,000 మంది ప్రేక్షకులను సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. సామర్థ్యాన్ని 36,000 మందికి పెంచే ప్రణాళికలు ఉన్నాయి.

    ఇటీవలి మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదలలలో 34 హాస్పిటలిటీ బాక్సులు, 250 టాయిలెట్ సౌకర్యాలు, అధునాతన అగ్నిమాపక భద్రతా వ్యవస్థలు, ఒకేసారి 64 మందిని రవాణా తీసుకెళ్లగలిగే నాలుగు అధిక సామర్థ్యం గల లిఫ్ట్‌లు ఉన్నాయి. నాలుగు అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్‌కు గర్వకారణమైన క్షణం అని ఏసీఏ అధ్యక్షుడు కేశినేని శివనాథ్ చెప్పారు. స్టేడియంలో ప్రేక్షకులకు ప్రపంచ స్థాయి అనుభవాన్ని అందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నామన్నారు.

    వైజాగ్ క్రికెట్ స్టేడియంలో అన్ని మ్యాచ్‌లు సజావుగా జరిగేలా చూసేందుకు ఆంధ్రా క్రికెట్ అసోసియేషన్ కృషి చేస్తోంది. క్రికెట్ ప్రేమికులు ముందుగానే టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేయాలని, ప్రవేశ మార్గదర్శకాలను పాటించాలని కోరుతోంది.

