దిత్వా తుపానుతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో భారీ వర్షాలు.. IMD రెడ్ అలర్ట్ జారీ
దిత్వా తుపాను కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. పలు జిల్లాలకు IMD రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఓడరేవులలో ప్రమాద హెచ్చరికలు కొనసాగుతున్నాయి.
నైరుతి బంగాళాఖాతం, దానిని ఆనుకుని ఉన్న ఉత్తర శ్రీలంక, తమిళనాడు తీరాలలో దిత్వా తుపాను ప్రభావంతో ఆదివారం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు జిల్లాలకు భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున IMD రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలకు భారత వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది.
ప్రకాశం, అన్నమయ్య, వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాల్లో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్ర ప్రదేశ్, రాయలసీమలోని అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి, కర్నూలు, నంద్యాలతోపాటుగా పల్నాడు, బాపట్ల, గుంటూరు జిల్లాల్లో ఒకటి రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గంటకు 60-70 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ బులెటిన్ తెలిపింది. ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్ర ప్రదేశ్, యానాంలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో 60 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమలలోని కొన్ని ప్రదేశాలలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.
ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (APSDMA) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖార్ జైన్ కోరారు. విశాఖపట్నంలోని సైక్లోన్ వార్నింగ్ సెంటర్ నుండి వచ్చిన తుపాను హెచ్చరిక బులెటిన్ ప్రకారం, దిత్వా తుపాను పుదుచ్చేరికి ఆగ్నేయంగా 130 కి.మీ, చెన్నైకి దక్షిణంగా 220 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది.
ఇది రాబోయే 24 గంటల్లో ఉత్తర తమిళనాడు-పుదుచ్చేరి తీరాలకు సమాంతరంగా ఉత్తరం వైపు కదిలే అవకాశం ఉంది. ఇది తీరాన్ని తాకే అవకాశం లేదు. సముద్రంలో లోతైన వాయుగుండంగా బలహీనపడవచ్చు. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని విశాఖపట్నం తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం సూచించింది.
కృష్ణపట్నం పోర్టులో మూడో నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. విశాఖపట్నం, మచిలీపట్నం, నిజాంపట్నం, గంగవరం, కాకినాడ పోర్టుల్లో నంబర్ టూ కొనసాగుతోంది. రాష్ట్ర హోం మంత్రి అనిత అధికారులను అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. విపత్తు నిర్వహణ శాఖ నెల్లూరు జిల్లాలోని వెంకటగిరిలో జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (ఎన్డీఆర్ఎఫ్) మూడు బృందాలను రక్షణ, సహాయ చర్యల కోసం నియమించింది. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఎన్డీఆర్ఎఫ్ అప్రమత్తంగా ఉంది.