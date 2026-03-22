Weather Update : వెదర్ అప్డేట్.. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో మరికొన్ని రోజులు వానలు
Weather Update : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో మరికొన్ని రోజులు వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఈ మేరకు వాతావరణ శాఖ వివరాలు వెల్లడించింది.
మార్చి నెలాఖరు సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వాతావరణ పరిస్థితులు అసాధారణంగా మారాయి. తీవ్రమైన వేడితో పాటు అకాల వర్షాలు కూడా కురుస్తున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావం ఈ వాతావరణ మార్పునకు కారణంగా ఉంది. దీని ఫలితంగా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులు వంటివి చోటుచేసుకున్నాయి. రాబోయే 24 నుండి 72 గంటల పాటు పరిస్థితులు ఇలాగే ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు.
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం, దక్షిణ కర్ణాటక పరిసర ప్రాంతాల్లో కేంద్రీకృతమైన ద్రోణి ప్రభావంతో వాతావరణం అకస్మాత్తుగా మారింది. రాబోయే మూడు రోజుల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది. ఉత్తర కోస్తా, యానాం ప్రాంతాలలో గంటకు 40 నుండి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. విజయనగరం, విశాఖపట్నం, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ అయింది. ఇక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.
రాయలసీమ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా నంద్యాల, అనంతపురం, కర్నూలు జిల్లాల్లో మరింత తీవ్రమైన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 38 డిగ్రీల వరకు చేరుతున్నప్పటికీ.. సాయంత్రం వేళల్లో పిడుగుపాటు ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని అధికారులు హెచ్చరించారు. ఉరుములతో కూడిన వర్షం సమయంలో చెట్ల కింద లేదా విద్యుత్ స్తంభాల దగ్గర ఉండకూడదని వెల్లడించారు. ఆకాశం మేఘావృతమై ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల వాడకాన్ని పరిమితం చేసుకోవాలని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు.. సూచించారు.
తెలంగాణలో ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగానే ఉన్నప్పటికీ.. అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ , రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, వికారాబాద్, మెదక్ వంటి జిల్లాలతో పాటు ఉత్తర తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వానలు పడే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఉష్ణోగ్రతలు 35 డిగ్రీల నుంచి 37 డిగ్రీల మధ్య నమోదవుతున్నాయి. సాయంత్రం పూట బలమైన గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే పగటిపూట వేడి గాలులు కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున ముఖ్యంగా లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.