    పడిపోతున్న ఆరెంజ్ ధరలు.. నో ఎక్స్‌పోర్ట్స్.. లోకల్ మార్కెట్లకే పండ్లు!

    Orange Prices : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద ప్రభావం చూపిస్తూనే ఉన్నాయి. ఏపీలో నారింజ ధరలు పడిపోతున్నాయి.

    Published on: Mar 23, 2026 3:51 PM IST
    By Anand Sai
    పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా గల్ఫ్ దేశాలకు ఎగుమతులకు అంతరాయం కలగడంతో అనంతపురం నారింజ మార్కెట్‌లో ధరలు తీవ్రంగా పడిపోయాయి. రైతులు కనీస మద్దతు ధర పొందలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎగుమతులు దెబ్బతినడంతో వ్యాపారులు పూర్తిగా స్థానిక మార్కెట్లపైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. అంతేకాకుండా రాయలసీమ ప్రాంతానికి చెందిన నారింజ రైతు ఉత్తరాది మార్కెట్లలో మహారాష్ట్ర పండ్లతో పోటీ పడవలసి వస్తోంది.

    నారింజ ధరలు
    నారింజ ధరలు

    రాయలసీమలోని అనంతపురం, కడప, కర్నూలు ప్రాంతాలలో నారింజ ఉత్పత్తి బాగా జరుగుతుంది. సుమారు 22 లక్షల టన్నుల నారింజ ఉత్పత్తిలో సుమారు 90 శాతానికిపైగా రాయలసీమ ప్రాంతంలోనే జరుగుతున్నాయి. అనంతపురంలో 48,000 హెక్టార్లు, కడప జిల్లాలో 37,000 హెక్టార్లలో నారింజ తోటలు ఉన్నాయి. ఈ రెండు జిల్లాలు కలిసి మొత్తం పంట విస్తీర్ణంలో అధిక భాగం ఉన్నాయి.

    అనంతపురం మార్కెట్ యార్డులో మంచి క్వాలిటీ ఉండే నారింజ పండ్లు టన్నుకు సుమారు రూ. 22,000కు అమ్ముడవుతున్నాయి. గతంలో టన్నుకు కనీసం రూ.30 వేల నుంచి రూ.35 వేల మధ్య ఉండేది. ప్రస్తుత ధరలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని, రైతులు తమ ఖర్చులను కూడా రాబట్టుకోలేకపోతున్నారని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఎగుమతులు ఆలస్యం కావడం లేదంటే.. బుక్ అయినవి కూడా కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుండటంతో స్థానిక మార్కెట్లకే పండ్లు చేరుతున్నాయి.

    పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలతో కొన్ని రోజులుగా.. అనంతపురం మార్కెట్‌కు పండ్లు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ఎగుమతుల ఆర్డర్లు దాదాపుగా నిలిచిపోయాయి. ఇప్పుడు సరకులను దేశీయ మార్కెట్లకు మళ్లిస్తున్నారు, దీనివల్ల అధిక సరఫరా ఏర్పడి ధరలు తీవ్రంగా పడిపోతున్నాయి. చాలా మంది రైతులు తమ పంటను అత్యంత తక్కువ ధరలకు అమ్ముకోవలసి వస్తోంది. రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు జోక్యం చేసుకుని కనీస మద్దతు ధరను ప్రకటించాలని రైతులు కోరుతున్నారు. లేదంటే రైతుల మీద తీవ్రంగా ప్రభావం చూపిస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    News/Andhra Pradesh/పడిపోతున్న ఆరెంజ్ ధరలు.. నో ఎక్స్‌పోర్ట్స్.. లోకల్ మార్కెట్లకే పండ్లు!
    News/Andhra Pradesh/పడిపోతున్న ఆరెంజ్ ధరలు.. నో ఎక్స్‌పోర్ట్స్.. లోకల్ మార్కెట్లకే పండ్లు!
