    అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ భయాలు: కుప్పకూలిన బంగారం, వెండి ధరలు.. 4,500 డాలర్ల దిగువకు పసిడి

    పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకోవడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. కామెక్స్ (COMEX) మార్కెట్లో పసిడి 3 శాతం క్షీణించి 4,500 డాలర్ల దిగువకు చేరింది. ధరల పతనానికి గల కారణాలు, నిపుణుల విశ్లేషణ మీకోసం.

    Published on: Mar 23, 2026 7:17 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    పశ్చిమాసియాలో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక మార్కెట్లను కుదిపేస్తున్నాయి. యుద్ధ భయాల నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తం కావడంతో సోమవారం (మార్చి 23) బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. గత వారం రోజులుగా పసిడి ధరలు క్షీణిస్తూనే ఉండటం గమనార్హం. 1983 తర్వాత బంగారం అత్యంత దారుణమైన వారపు పతనాన్ని చవిచూసింది.

    భారీగా పడిపోయిన ధరలు

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్ (COMEX)లో సోమవారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే బంగారం ధర 3 శాతం మేర క్షీణించి, ఔన్స్‌కు 4,462 డాలర్ల వద్దకు చేరుకుంది. అటు వెండి ధర కూడా ఆసియా ట్రేడింగ్ సమయంలో 3 శాతం పడిపోయి, ఔన్స్‌కు 67.5 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. యుద్ధం వస్తే పెరగాల్సిన బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయనేది ఇప్పుడు సామాన్య ఇన్వెస్టర్లలో తలెత్తుతున్న ప్రధాన ప్రశ్న.

    ధరలు తగ్గడానికి అసలు కారణాలేంటి?

    సాధారణంగా యుద్ధ సమయాల్లో బంగారం సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావిస్తారు. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది:

    • చమురు సెగ: ఇరాన్ వివాదంతో ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణ భయాలను పెంచింది. ఫలితంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించకపోవచ్చనే అంచనాలు పెరిగాయి.
    • బలపడుతున్న డాలర్: మధ్యప్రాచ్యంలో అదనపు బలగాలను మోహరిస్తున్నట్లు అమెరికా ప్రకటించడంతో డాలర్ విలువ పెరిగింది. డాలర్ బలపడితే ఇతర కరెన్సీలు వాడే ఇన్వెస్టర్లకు బంగారం ఖరీదైనదిగా మారుతుంది, దాంతో డిమాండ్ తగ్గుతుంది.
    • ట్రంప్ హెచ్చరిక: హార్ముజ్ జలసంధిని (Strait of Hormuz) తెరవకపోతే ఇరాన్ విద్యుత్ కేంద్రాలపై దాడులు చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండు రోజుల గడువు ఇచ్చారు. ఇందుకు ప్రతిస్పందనగా ఇరాన్ కూడా తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ పరిణామాలన్నీ ఇన్వెస్టర్లను లాభాల స్వీకరణ (Profit Booking) వైపు మళ్లించాయి.

    మార్కెట్ నిపుణుల విశ్లేషణ

    ఎన్రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ అభిప్రాయం ప్రకారం.. బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం 'పుల్‌బ్యాక్' దశలో ఉన్నాయి. గతంలో నమోదైన గరిష్ట స్థాయిల నుంచి ధరలు దిద్దుబాటుకు లోనవుతున్నాయి. "బంగారం ధరలు తగ్గినప్పుడు కొనుగోలు చేయడం (Buy-on-dips) దీర్ఘకాలంలో మంచి వ్యూహం. అయితే ప్రస్తుతం డాలర్ బలంగా ఉండటం, యుద్ధ పరిణామాలు ధరలపై ఒత్తిడిని కొనసాగిస్తాయి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    కీలక స్థాయిలు (Technical Outlook):

    • బంగారం: ప్రస్తుతం $4,450 – $4,520 పరిధిలో ట్రేడ్ అవుతోంది. గతంలో ఇది $5,300 – $5,500 వద్ద గట్టి నిరోధాన్ని ఎదుర్కొంది.
    • వెండి: ప్రస్తుతానికి $60 – $65 స్థాయి ఒక కీలకమైన మద్దతు ధర (Support Level). ఒకవేళ దీనికంటే కిందకు పడిపోతే ధర $50 వరకు కూడా వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది. పైకి వెళ్తే $75 – $80 వరకు కోలుకోవచ్చు.
    • యుద్ధ పరిణామాలు ఏ మలుపు తిరుగుతాయనే దానిపైనే రాబోయే రోజుల్లో బంగారం దిశానిర్దేశం ఆధారపడి ఉంటుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    యుద్ధం జరుగుతుంటే బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?

    యుద్ధ భయాల వల్ల చమురు ధరలు పెరిగాయి. ఇది ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీయడంతో అమెరికా డాలర్ విలువ పెరిగింది. డాలర్ బలపడినప్పుడు సహజంగానే బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.

    బంగారం కొనుగోలు చేయడానికి ఇది సరైన సమయమేనా?

    ధరలు తగ్గినప్పుడు కొంత మేర కొనుగోలు చేయడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు ఉన్నందున మార్కెట్ ఆస్థిరంగా ఉంటుంది, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) ఎందుకు కీలకం?

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగే చమురు రవాణాలో ఎక్కువ భాగం ఈ జలసంధి ద్వారానే జరుగుతుంది. దీనిని ఇరాన్ మూసివేస్తే చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతాయి.

