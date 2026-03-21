ఇరాన్ అణు కేంద్రంపై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మెరుపు దాడులు.. 'నటాంజ్' వద్ద ఏం జరుగుతోంది? రేడియేషన్ ముప్పుపై IAEA కీలక ప్రకటన
ఇరాన్లోని ప్రధాన అణు ఇంధన కేంద్రాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దళాలు శనివారం భారీ దాడులు చేశాయి. అయితే, ఈ దాడి వల్ల ఎలాంటి రేడియేషన్ లీకేజీ జరగలేదని అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ (IAEA) ధ్రువీకరించింది.
మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధం మరో ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకుంది. ఇరాన్లోని అత్యంత కీలకమైన 'నటాంజ్' (Natanz) యురేనియం శుద్ధి కేంద్రంపై శనివారం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా దాడులు నిర్వహించాయి. ఇరాన్ అణు సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీయడమే లక్ష్యంగా సాగిన ఈ ఆపరేషన్ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. అయితే, అణు ప్రమాదం సంభవిస్తుందని ఆందోళన చెందిన వారికి ఊరటనిస్తూ.. అక్కడ రేడియేషన్ ముప్పు లేదని అంతర్జాతీయ సంస్థలు ప్రకటించాయి.
IAEA స్పందన: రేడియేషన్ లీకేజీ లేదు
నటాంజ్ అణు కేంద్రంపై దాడి జరిగిన విషయాన్ని ఇరాన్ ప్రభుత్వం తమకు అధికారికంగా తెలియజేసిందని అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ (IAEA) పేర్కొంది. ఈ మేరకు 'X' (గతంలో ట్విట్టర్) వేదికగా స్పందిస్తూ:
"నటాంజ్ అణు కేంద్రంపై ఈరోజు దాడి జరిగినట్లు ఇరాన్ నుంచి మాకు సమాచారం అందింది. అయితే, ఆ ప్రాంతంలో రేడియేషన్ స్థాయిల్లో ఎలాంటి పెరుగుదల నమోదు కాలేదు. ప్రస్తుతం మేము ఈ నివేదికను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నాం" అని IAEA తెలిపింది.
అణు ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు ఇరు పక్షాలు సైనిక సంయమనం పాటించాలని ఆ సంస్థ డైరెక్టర్ జనరల్ రాఫెల్ మారియానో గ్రోస్సీ విజ్ఞప్తి చేశారు. కాగా, అమెరికా, 'దురాక్రమణ దారులైన జియోనిస్ట్ పాలన' (ఇజ్రాయెల్) తమ దేశంపై నేరపూరిత దాడులకు పాల్పడ్డాయని ఇరాన్ వార్తా సంస్థ తస్నిమ్ ఆరోపించింది.
నటాంజ్ కేంద్రం ఎందుకు ముఖ్యం?
టెహ్రాన్కు ఆగ్నేయంగా సుమారు 220 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నటాంజ్, ఇరాన్ యొక్క ప్రధాన యురేనియం శుద్ధి కేంద్రం. గతంలో 2025 జూన్లో జరిగిన 12 రోజుల ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధ సమయంలో కూడా ఈ కేంద్రం లక్ష్యంగా దాడులు జరిగాయి. తాజా దాడుల్లో అణు కేంద్రంలోని పలు నిర్మాణాలు దెబ్బతిన్నట్లు శాటిలైట్ చిత్రాల ద్వారా తెలుస్తోంది.
ముందున్నది ముసళ్ల పండుగ: ఇజ్రాయెల్ హెచ్చరిక
అణు కేంద్రంపై దాడి జరగడానికి కొన్ని గంటల ముందే ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి 'ఇజ్రాయెల్ కాట్జ్' ఒక వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. వచ్చే వారం నుంచి ఇరాన్ పాలకులపై దాడుల తీవ్రత గణనీయంగా పెరుగుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు. ఇటీవల టెల్ అవీవ్ సమీపంలోని ఒక ఖాళీగా ఉన్న కిండర్ గార్టెన్ స్కూల్పై ఇరాన్ మిస్సైల్ శకలాలు పడటం గమనార్హం. దీనికి ప్రతీకారంగానే దాడులు ఉధృతం చేస్తున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ సంకేతాలిచ్చింది.
ట్రంప్ వైఖరిపై సందిగ్ధత
మరోవైపు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటనలు గందరగోళానికి దారితీస్తున్నాయి. మధ్యప్రాచ్యంలో సైనిక చర్యలను తగ్గించాలని (Winding down) తాను యోచిస్తున్నట్లు శుక్రవారం ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, అదే సమయంలో మరో 2,500 మంది మెరైన్ సైనికులను, యుద్ధ నౌకలను ఆ ప్రాంతానికి పంపడం గమనార్హం. అమెరికా లక్ష్యం ఇరాన్ పాలకులను గద్దె దించడమా లేదా వారి అణు సామర్థ్యాన్ని నాశనం చేయడమా అనే విషయంలో స్పష్టత లోపించిందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. నటాంజ్ అణు కేంద్రంపై దాడి వల్ల పర్యావరణానికి ముప్పు ఉందా?
లేదు. అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ (IAEA) నివేదిక ప్రకారం, ఈ దాడి వల్ల రేడియేషన్ లీకేజీ జరగలేదు. సమీప ప్రాంత ప్రజలకు ఎటువంటి ముప్పు లేదని స్పష్టమైంది.
2. ఈ యుద్ధం ఎప్పుడు మొదలైంది?
ప్రస్తుత ఘర్షణ ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు ఇది నాలుగో వారంలోకి ప్రవేశించింది. గత ఏడాది (2025) జూన్లో కూడా ఇరు దేశాల మధ్య 12 రోజుల పాటు తీవ్ర యుద్ధం జరిగింది.
3. అమెరికా ఈ యుద్ధంలో ఎందుకు పాల్గొంటోంది?
ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాన్ని నియంత్రించడం, ఆ ప్రాంతంలో తన మిత్రదేశమైన ఇజ్రాయెల్కు రక్షణ కల్పించడం అమెరికా ప్రధాన లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది.