Iran war : ఇరాన్తో యుద్ధం ముగింపునకు ట్రంప్ సిగ్నల్- సైనిక చర్యల విరమణ దిశగా అడుగులు!
Trump Iran War : ఇరాన్పై చేపట్టిన సైనిక చర్యలను ముగించే యోచనలో ఉన్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. మరోవైపు ప్రపంచవ్యాప్త చమురు కొరతను నివారించేందుకు ఇరాన్ చమురు రవాణాపై ఉన్న ఆంక్షలను అమెరికా తాత్కాలికంగా సడలించింది.
ఇరాన్పై చేపట్టిన సైనిక చర్యలను "విరమించుకునే" (వైండింగ్ డౌన్) అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. అదే సమయంలో, ప్రపంచవ్యాప్త చమురు సరఫరా సంక్షోభాన్ని అరికట్టడానికి ఇరాన్ చమురు రవాణాపై అమెరికా తాత్కాలికంగా ఆంక్షలను సడలించింది.
ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్- వైట్ హౌస్ ప్రకటనలు..
ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా ట్రంప్ స్పందిస్తూ.. "మధ్యప్రాచ్యంలో మా లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం. మా గొప్ప సైనిక ప్రయత్నాలను వైండ్ అప్ చేసే దిశగా ఆలోచిస్తున్నాము," అని పేర్కొన్నారు.
ఫిబ్రవరి 28న ప్రారంభమైన ఈ ఉద్రిక్తతలకు త్వరలోనే ముగింపు పలకవచ్చని ఆయన చేసిన ఈ పోస్ట్ బలమైన సంకేతాన్ని ఇచ్చింది.
వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ దీనిపై స్పందిస్తూ.. "ఈ మిషన్ పూర్తి చేయడానికి సుమారు 4-6 వారాలు పడుతుందని అధ్యక్షుడు, పెంటగాన్ అంచనా వేశాయి. రేపటితో మూడవ వారం ముగుస్తుంది. అమెరికా సాయుధ దళాలు అసాధారణమైన పనితీరును కనబరుస్తున్నాయి. రోజురోజుకూ ఇరాన్ యంత్రాంగం నిర్వీర్యమవుతోంది. అమెరికా, మా మిత్రదేశాలకు ముప్పు కలిగించే వారి సామర్థ్యం గణనీయంగా బలహీనపడింది," అని వెల్లడించారు.
'మేమే గెలిచాం' - ట్రంప్ ధీమా!
యుద్ధ విరమణ గురించి విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకు ట్రంప్ స్పందిస్తూ.. "మేము గెలిచామని నేను భావిస్తున్నాను. అవతలి పక్షాన్ని పూర్తిగా తుడిచిపెడుతున్నప్పుడు యుద్ధ విరమణతో పనిలేదు" అని వ్యాఖ్యానించారు. హర్ముజ్ జలసంధిని రక్షించే బాధ్యతను దానిని ఉపయోగించే ఇతర దేశాలే తీసుకోవాలని, అమెరికా కేవలం సహాయం మాత్రమే చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
చమురు ఆంక్షల తాత్కాలిక సడలింపు..
చమురు ధరల పెరుగుదల, ప్రపంచ సరఫరా కొరతపై ఆందోళనల మధ్య, ఇప్పటికే ఓడల్లో లోడ్ చేసిన ఇరాన్ చమురుపై ఆంక్షలను తాత్కాలికంగా ఎత్తివేస్తున్నట్లు అమెరికా ట్రెజరీ తెలిపింది. మార్చి 20 లోపు ఓడల్లో నింపిన ముడి చమురు, ఇతర పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల విక్రయానికి ఏప్రిల్ 19 వరకు అనుమతి ఇచ్చారు. దీనివల్ల సుమారు 140 మిలియన్ బారెళ్ల చమురు ప్రపంచ మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి రానుంది.
"దీనివల్ల ప్రపంచవ్యాప్త ఇంధన నిల్వలు పెరిగి, ఇరాన్ వల్ల కలిగిన తాత్కాలిక సరఫరా ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది," అని ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెస్సెంట్ తెలిపారు.
పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు - 'ప్రమాదకరమైన ముందడుగు'..
ప్రపంచ చమురు, గ్యాస్ రవాణాలో 20 శాతం వాటా ఉన్న హర్ముజ్ జలసంధిని ఇరాన్ దిగ్బంధించడం, మధ్యప్రాచ్య ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు చేయడంతో ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర శుక్రవారం 3.26 శాతం పెరిగి 112.19 డాలర్లకు చేరుకుంది.
క్షేత్రస్థాయిలో దాడుల వివరాలు..
సౌదీ అరేబియా: శనివారం తెల్లవారుజామున ఇరాన్ పంపిన 20కి పైగా డ్రోన్లను కూల్చివేసినట్లు సౌదీ తెలిపింది.
కువైట్ అండ్ ఖతార్: కువైట్లోని మీనా అల్-అహ్మది రిఫైనరీపై డ్రోన్ దాడులు జరిగాయి. అంతకుముందు రోజు ఖతార్లోని రాస్ లఫాన్ గ్యాస్ ప్లాంట్పై కూడా దాడి జరిగింది.
లెబనాన్: ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న హిజ్బుల్లాను లక్ష్యంగా చేసుకుని లెబనాన్ రాజధాని బీరుట్పై ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు చేసింది.
సిరియా: సిరియా సైనిక శిబిరాలపై ఇజ్రాయెల్ దాడులను టర్కీ ఖండించింది, దీనిని "ప్రమాదకరమైన చర్య"గా అభివర్ణించింది.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
1. ఇరాన్పై ఆంక్షలను అమెరికా పూర్తిగా ఎత్తివేసిందా? ఇది శాశ్వత నిర్ణయమేనా?
లేదు. అమెరికా ఆంక్షలను పూర్తిగా ఎత్తివేయలేదు. కేవలం మార్చి 20 లోపు ఓడల్లో లోడ్ చేసిన ఇరాన్ ముడి చమురును విక్రయించుకోవడానికి మాత్రమే ఏప్రిల్ 19 వరకు తాత్కాలికంగా అనుమతి ఇచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరా తగ్గిపోయి, ధరలు విపరీతంగా పెరగడంతో ఆ ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి అమెరికా ఈ తాత్కాలిక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏప్రిల్ 19 తర్వాత మళ్లీ ఆంక్షలు కఠినతరం అయ్యే అవకాశం ఉంది.
2. హర్ముజ్ జలసంధి వివాదం వల్ల ప్రపంచ చమురు మార్కెట్పై ప్రభావం ఏంటి?
హర్ముజ్ జలసంధి ప్రపంచంలోనే అత్యంత కీలకమైన చమురు రవాణా మార్గం. ప్రపంచవ్యాప్త చమురు, గ్యాస్ సరఫరాలో సుమారు 20 శాతం ఈ మార్గం గుండానే జరుగుతుంది. ఇరాన్ ఈ జలసంధిని దిగ్బంధించడం లేదా అక్కడ దాడులు చేయడం వల్ల సరఫరా ఆగిపోయి, చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. దీనివల్ల రవాణా ఖర్చులు పెరిగి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగించే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే ఇతర దేశాలు కూడా ఈ మార్గాన్ని రక్షించే బాధ్యత తీసుకోవాలని ట్రంప్ కోరుతున్నారు.