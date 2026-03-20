    చమురు సెగ తగ్గించేందుకు అమెరికా సిద్ధం: ఇరాన్ ఆయిల్ ట్యాంకర్లపై ఆంక్షల ఎత్తివేసే యోచన

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలను అదుపు చేసేందుకు అమెరికా కీలక నిర్ణయం తీసుకోనుంది. సముద్రంలో చిక్కుకున్న 140 మిలియన్ బారెళ్ల ఇరాన్ చమురుపై ఆంక్షలను ఎత్తివేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. దీనివల్ల భారత్ సహా ఆసియా దేశాలకు భారీ ఊరట లభించే అవకాశం ఉంది.

    Published on: Mar 20, 2026 7:22 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పెడుతోంది. ఈ క్రమంలో గ్లోబల్ ఆయిల్ మార్కెట్‌ను చల్లబరిచేందుకు అమెరికా తన పాత పంథాను వీడి ఒక సంచలన నిర్ణయం వైపు అడుగులు వేస్తోంది. ఇరాన్‌పై దశాబ్దాలుగా విధిస్తున్న ఆంక్షల విషయంలో వాషింగ్టన్ ఒక వ్యూహాత్మక ‘యూ-టర్న్’ తీసుకోనుంది. ప్రస్తుతం సముద్రంలో ట్యాంకర్లలో చిక్కుకుపోయిన ఇరాన్ ముడి చమురుపై ఆంక్షలను ఎత్తివేసే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు అమెరికా స్పష్టం చేసింది.

    చమురు సెగ తగ్గించేందుకు అమెరికా సిద్ధం: ఇరాన్ ఆయిల్ ట్యాంకర్లపై ఆంక్షల ఎత్తివేసే యోచన (AFP)

    140 మిలియన్ బారెళ్ల చమురు విడుదల?

    అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెస్సెంట్ గురువారం నాడు ఈ కీలక పరిణామాన్ని వెల్లడించారు. అంతర్జాతీయంగా సరఫరా కొరతను అధిగమించేందుకు, ధరల ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు ఈ చర్యలు చేపడుతున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

    "రాబోయే రోజుల్లో సముద్రంలో ఉన్న ఇరాన్ చమురుపై మేము ఆంక్షలు ఎత్తివేసే అవకాశం ఉంది. ఇది దాదాపు 140 మిలియన్ బారెళ్లు ఉంటుంది. ఈ భారీ మొత్తంలో ఉన్న చమురు ప్రపంచ మార్కెట్లోకి వస్తే సరఫరా మెరుగుపడుతుంది" అని ఫాక్స్ బిజినెస్ నెట్‌వర్క్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో బెస్సెంట్ వివరించారు.

    మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా ప్రస్తుతం చమురు సరఫరాలో ఏర్పడిన అంతరాయాన్ని ఈ నిర్ణయం భర్తీ చేయగలదని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రాబోయే 10 నుంచి 14 రోజుల పాటు ధరలు పెరగకుండా అదుపు చేయడంలో ఈ అదనపు సరఫరా కీలక పాత్ర పోషించనుంది.

    భారత్‌కు దక్కనున్న ప్రయోజనం

    ఇప్పటివరకు ఇరాన్ నుంచి వస్తున్న చమురు ప్రధానంగా చైనాకు చేరుతోంది. అయితే అమెరికా తాజా నిర్ణయంతో ఈ చమురు ఇతర దేశాలకు కూడా మళ్లే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా భారత్ వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు ఇది సానుకూల అంశం.

    "ఈ చమురు మలేషియా, సింగపూర్, ఇండోనేషియా, జపాన్, భారత్‌లకు సరఫరా అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ దేశాలు అంతర్జాతీయ నిబంధనలను గౌరవిస్తూ ‘మంచి పాత్ర’ పోషిస్తున్నాయి. ధరలను తగ్గించేందుకు ఇరాన్ బారెల్స్‌నే ఇరాన్‌కు వ్యతిరేకంగా వాడబోతున్నాం" అని బెస్సెంట్ స్పష్టం చేశారు.

    వ్యూహాత్మక మార్పుకు కారణమేంటి?

    ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాలను అడ్డుకునేందుకు అమెరికా చాలా కాలంగా చమురు ఎగుమతులపై కఠిన ఆంక్షలు విధిస్తోంది. అయితే, ప్రస్తుత గ్లోబల్ ఎనర్జీ సంక్షోభం దృష్ట్యా ఈ నిబంధనలను సడలిస్తోంది. గతంలో రష్యా విషయంలో కూడా అమెరికా ఇలాంటి వెసులుబాటునే కల్పించింది. సముద్రంలో చిక్కుకున్న రష్యన్ చమురును విక్రయించుకునేందుకు ట్రెజరీ శాఖ అనుమతించిన దాఖలాలు ఉన్నాయి.

    మార్కెట్‌లో టెన్షన్.. టెన్షన్..

    బ్లూమ్‌బెర్గ్ విశ్లేషణల ప్రకారం.. ప్రస్తుతం మధ్యప్రాచ్య ఉద్రిక్తతల వల్ల రోజుకు 15 మిలియన్ బారెళ్ల చమురు సరఫరాకు ఆటంకం కలుగుతోంది. ఒకవేళ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు జరిగితే ధరలు ఆకాశాన్ని తాకే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే, ముందుజాగ్రత్తగా ఈ 140 మిలియన్ బారెళ్ల నిల్వలను మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలని అమెరికా భావిస్తోంది.

    ముడి చమురు దిగుమతులపై ఎక్కువగా ఆధారపడే ఆసియా దేశాలకు, ముఖ్యంగా భారత్‌కు ఈ నిర్ణయం ఊరటనిస్తుందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. అమెరికా ఇరాన్ చమురుపై ఆంక్షలను ఎందుకు ఎత్తివేస్తోంది?

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలను తగ్గించడానికి, మధ్యప్రాచ్య ఉద్రిక్తతల వల్ల ఏర్పడిన సరఫరా కొరతను తీర్చడానికి అమెరికా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటోంది.

    2. దీనివల్ల భారత్‌కు కలిగే లాభం ఏమిటి?

    భారత్ తన చమురు అవసరాల కోసం దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతుంది. మార్కెట్లోకి అదనపు చమురు రావడం వల్ల ధరలు తగ్గితే, భారత్‌కు దిగుమతి భారం తగ్గుతుంది.

    3. ఎంత చమురు మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది?

    ప్రస్తుతం సముద్రంలో ట్యాంకర్లలో ఉన్న సుమారు 140 మిలియన్ బారెళ్ల ఇరాన్ ముడి చమురును మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.

    recommendedIcon
    News/News/చమురు సెగ తగ్గించేందుకు అమెరికా సిద్ధం: ఇరాన్ ఆయిల్ ట్యాంకర్లపై ఆంక్షల ఎత్తివేసే యోచన
