    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    యూఎస్ వడ్డీ రేట్లలో మార్పు లేదు.. కానీ భారత మార్కెట్లకు యుద్ధ ముప్పు: ఇన్వెస్టర్లు తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యాంశాలివే!

    అమెరికా ఫెడ్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచింది. అయితే, పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న యుద్ధం, పెరుగుతున్న చమురు ధరల ప్రభావంతో నేడు భారత మార్కెట్లు భారీ నష్టాల్లో ప్రారంభం కానున్నాయి. మార్కెట్ గమనాన్ని మార్చే కీలక అంశాల విశ్లేషణ.

    Published on: Mar 19, 2026 8:57 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    న్యూ ఢిల్లీ: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్వెస్టర్లు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన అమెరికా ఫెడరల్ ఓపెన్ మార్కెట్ కమిటీ (FOMC) సమావేశం ముగిసింది. అంచనాల కోసమే, కీలక వడ్డీ రేట్లను 3.5%–3.75% మధ్య స్థిరంగా ఉంచుతూ ఫెడ్ నిర్ణయం తీసుకుంది. వరుసగా రెండోసారి వడ్డీ రేట్లలో ఎటువంటి మార్పు చేయకపోవడం గమనార్హం. అయితే, ఈ వార్త కంటే పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణమే ఇప్పుడు భారత స్టాక్ మార్కెట్లను ఎక్కువగా భయపెడుతోంది.

    యూఎస్ వడ్డీ రేట్లలో మార్పు లేదు (REUTERS)
    ఫెడ్ నిర్ణయం: ముఖ్యాంశాలు

    • రేట్ల కోతపై నెమ్మది: 2026లో కేవలం ఒకే ఒక్కసారి (25 బేసిస్ పాయింట్లు) వడ్డీ రేట్ల కోత ఉండవచ్చని ఫెడ్ సంకేతాలిచ్చింది.
    • పెరిగిన ద్రవ్యోల్బణ భయం: పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల చమురు ధరలు పెరిగి, ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ ఎగబాకవచ్చని ఫెడ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. 2026 చివరి నాటికి ద్రవ్యోల్బణం 2.7% వరకు ఉండొచ్చని అంచనా వేసింది.
    • వేచి చూసే ధోరణి: "ప్రస్తుతానికి వడ్డీ రేట్ల విషయంలో ఎటువైపూ మొగ్గు చూపడం లేదు. ఇరాన్ సంక్షోభం ఏ మలుపు తిరుగుతుందో చూశాక నిర్ణయం తీసుకుంటాం" అని ఎంకే గ్లోబల్ చీఫ్ ఎకనమిస్ట్ మాధవి అరోరా విశ్లేషించారు.

    భారత మార్కెట్లపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?

    ఫెడ్ నిర్ణయం అంచనాలకు తగ్గట్టే ఉన్నా, భారత మార్కెట్లకు నేడు 'గ్యాప్-డౌన్' ప్రారంభం తప్పేలా లేదు. రాత్రికి రాత్రే గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) 500 పాయింట్లకు పైగా పతనమవ్వడం ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

    • చమురు సెగ: ఇరాన్ చమురు నిల్వలే లక్ష్యంగా దాడులు జరుగుతుండటంతో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర ఏకంగా 8% పెరిగి 112 డాలర్లకు చేరుకుంది. ఇది భారత్ వంటి దిగుమతి దేశాలకు పెను భారం. చమురు ధరలు పెరిగితే కంపెనీల లాభాలు తగ్గి, రూపాయి విలువ మరింత పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
    • విదేశీ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ: అమెరికా బాండ్ యీల్డ్స్ 4.27%కి పెరగడం, డాలర్ ఇండెక్స్ బలపడటంతో విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు (FIIs) భారత మార్కెట్ల నుంచి పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
    • వడ్డీ రేట్లపై ఆధారపడే రంగాలు: బ్యాంకింగ్, రియల్ ఎస్టేట్, ఆటోమొబైల్ రంగాల షేర్లపై నేడు ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.

    నిపుణుల మాట

    "ప్రస్తుతం మార్కెట్ ఫెడ్ నిర్ణయాల కంటే యుద్ధం, చమురు ధరల చుట్టూనే తిరుగుతోంది. కంపెనీల మూలాధారాలు (Fundamentals) బలంగా ఉన్న వాటిలోనే పెట్టుబడులు పెట్టడం మంచిది" అని బోల్విన్ వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్రెసిడెంట్ గినా బోల్విన్ అభిప్రాయపడ్డారు.

    ఎక్వినోమిక్స్ రీసెర్చ్ అధినేత జి.చొక్కలింగం మాట్లాడుతూ, "భారత మార్కెట్లకు ఫెడ్ పాలసీ ఇప్పుడు పెద్ద విషయం కాదు. యుద్ధం ఎలా సాగుతుంది, చమురు ధరలు ఎక్కడికి చేరుతాయి అనేదే అత్యంత కీలకం" అని పేర్కొన్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    1. అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను ఎందుకు తగ్గించలేదు?

    పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే ప్రమాదం ఉందని ఫెడ్ భావిస్తోంది. ధరలు అదుపులోకి వస్తాయనే నమ్మకం కలిగే వరకు రేట్లు తగ్గించకూడదని నిర్ణయించింది.

    2. నిఫ్టీ ఎందుకు భారీగా పడిపోయే అవకాశం ఉంది?

    అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు 112 డాలర్లకు చేరడం మరియు యుద్ధ తీవ్రత పెరగడం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

    3. ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?

    మార్కెట్ తీవ్ర ఒడిదుడుకుల్లో ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్తగా భారీ పెట్టుబడులు పెట్టడం కంటే, మార్కెట్ స్థిరపడే వరకు వేచి చూడటం ఉత్తమం.

