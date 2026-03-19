    చమురు కోసం రంగంలోకి భారత నౌకాదళం.. గల్ఫ్‌లో యుద్ధనౌకల పహారా

    పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో చమురు రవాణా నౌకల భద్రత కోసం భారత్ తన యుద్ధనౌకల సంఖ్యను పెంచుతోంది. ఒమన్ గల్ఫ్‌లో పహారాను పెంచుతూ, స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ మీదుగా మన నౌకలు సురక్షితంగా వచ్చేలా నావికాదళం చర్యలు చేపట్టింది.

    Published on: Mar 19, 2026 7:04 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    న్యూ ఢిల్లీ: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ జ్వాలలు ఎగిసిపడుతున్న తరుణంలో, భారత చమురు అవసరాలకు ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. చమురు రవాణా నౌకలకు రక్షణ కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఒమన్ గల్ఫ్‌లో భారత నౌకాదళం తన మోహరింపును భారీగా పెంచుతోంది. ఇరాన్ మీదుగా సాగే కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధి గుండా భారత నౌకలు సురక్షితంగా వెళ్లేలా నావికాదళం పహారా కాయనుంది.

    చమురు కోసం రంగంలోకి భారత నౌకాదళం.. గల్ఫ్‌లో యుద్ధనౌకల పహారా (REUTERS)
    ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతంలో మూడు భారత యుద్ధనౌకలు ఉండగా, తాజా పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆ సంఖ్యను ఆరు నుంచి ఏడుకు పెంచాలని భారత రక్షణ శాఖ నిర్ణయించింది. ఈ పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తున్న వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, పశ్చిమాసియాలో సైనిక ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో చమురు సరఫరాకు ఎటువంటి ముప్పు వాటిల్లకుండా భారత్ ఈ చర్యలు తీసుకుంటోంది.

    స్తంభించిన కీలక సముద్ర మార్గం

    అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల నేపథ్యంలో హార్ముజ్ జలసంధిలో రాకపోకలు దాదాపుగా నిలిచిపోయాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా అయ్యే ముడి చమురులో 20 శాతం ఈ మార్గం నుంచే వెళ్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ జలసంధికి పశ్చిమ దిశలో 22 భారతీయ నౌకలు చిక్కుకుపోయినట్లు షిప్పింగ్ మంత్రిత్వ శాఖ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. వీటిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడమే ఇప్పుడు భారత నౌకాదళం ముందున్న ప్రధాన లక్ష్యం.

    ఇప్పటికే ఒమన్ గల్ఫ్‌లో ఉన్న భారత యుద్ధనౌకలు కొన్ని కీలకమైన నౌకలకు రక్షణగా నిలిచాయి. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE)లోని ఫుజైరా పోర్టు నుంచి బయలుదేరిన ఒక భారతీయ ఆయిల్ ట్యాంకర్‌ను మన యుద్ధనౌక సురక్షితంగా పశ్చిమ తీరానికి చేర్చింది. అలాగే, గత వారమే 'శివాలిక్', 'నందాదేవి' అనే రెండు ఎల్పీజీ వాహక నౌకలు 92,712 మెట్రిక్ టన్నుల గ్యాస్‌తో సురక్షితంగా భారత పోర్టులకు చేరుకున్నాయి.

    ఆపరేషన్ సంకల్ప్: రక్షణ కవచం

    భారత నౌకాదళం ఈ ప్రాంతంలో పహారా కాయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. 2019లో గల్ఫ్ ప్రాంతంలో నౌకలపై దాడులు జరిగినప్పటి నుంచి 'ఆపరేషన్ సంకల్ప్' పేరుతో భారత్ నిరంతరం పహారా కొనసాగిస్తోంది. పర్షియన్ గల్ఫ్, ఒమన్ గల్ఫ్ మీదుగా ప్రయాణించే భారతీయ నౌకలకు ధైర్యాన్ని నింపడమే ఈ ఆపరేషన్ ప్రధాన ఉద్దేశం.

    అంతేకాకుండా, 2008 అక్టోబర్ నుంచి ఏడెన్ గల్ఫ్‌లో పైరేట్ల (సముద్ర దొంగల) బెడద నుంచి వాణిజ్య నౌకలను కాపాడేందుకు ఒక యుద్ధనౌక నిరంతరం అక్కడ పహారా కాస్తూనే ఉంది. ఫిబ్రవరి 28న పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి ప్రస్తుత మోహరింపుపై నౌకాదళం అధికారికంగా ఇంకా స్పందించనప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం భారత నౌకల భద్రత కోసం సర్వసన్నద్ధంగా ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    1. స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ భారత్‌కు ఎందుకు ముఖ్యం?

    భారతదేశానికి అందే ముడి చమురులో సింహభాగం ఈ మార్గం నుంచే వస్తుంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత కీలకమైన చమురు రవాణా మార్గం.

    2. ఆపరేషన్ సంకల్ప్ అంటే ఏమిటి?

    గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడు భారతీయ వాణిజ్య నౌకలకు రక్షణ కల్పించేందుకు భారత నౌకాదళం చేపట్టిన ప్రత్యేక మిషన్.

    3. ప్రస్తుతం భారత యుద్ధనౌకలు ఏం చేస్తున్నాయి?

    యుద్ధం కారణంగా చిక్కుకుపోయిన చమురు నౌకలను సురక్షితంగా భారత తీరాలకు చేర్చడానికి ఎస్కార్ట్ (రక్షణ దళం)గా వ్యవహరిస్తున్నాయి.

    News/News/చమురు కోసం రంగంలోకి భారత నౌకాదళం.. గల్ఫ్‌లో యుద్ధనౌకల పహారా
