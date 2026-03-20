ఇరాన్ శక్తి ఉడిగిపోయింది.. అణు ఇంధన శుద్ధి సామర్థ్యం సున్నా: యుద్ధంపై నెతన్యాహు సంచలన వ్యాఖ్యలు
ఇరాన్తో జరుగుతున్న యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్ భారీ విజయం సాధించిందని ప్రధాని బెన్యామిన్ నెతన్యాహు ప్రకటించారు. ఇరాన్ క్షిపణి తయారీ కేంద్రాలు, యూరేనియం శుద్ధి సామర్థ్యం పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయని ఆయన వెల్లడించారు. అమెరికాను తాము యుద్ధంలోకి లాగలేదని, ట్రంప్తో సమన్వయంతోనే ముందుకెళ్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.
ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యంపై ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెన్యామిన్ నెతన్యాహు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. గత 20 రోజులుగా కొనసాగుతున్న భీకర దాడులతో ఇరాన్ కోలుకోలేని విధంగా దెబ్బతిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్ వద్ద బాలిస్టిక్ క్షిపణులను తయారు చేసే శక్తి కానీ, అణ్వాయుధ తయారీకి కీలకమైన యూరేనియంను శుద్ధి చేసే సామర్థ్యం కానీ లేవని నెతన్యాహు వెల్లడించారు.
శుక్రవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో నెతన్యాహు యుద్ధ పరిణామాలపై కీలక అప్డేట్స్ ఇచ్చారు.
అమెరికాను ఇరికించలేదు..
ఇరాన్తో యుద్ధంలోకి అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ను ఇజ్రాయెల్ బలవంతంగా లాగిందన్న వార్తలను నెతన్యాహు తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇవన్నీ అభూతకల్పనలని కొట్టిపారేశారు.
"అధ్యక్షుడు ట్రంప్కు ఏం చేయాలో ఎవరైనా చెప్పగలరని ఎవరైనా నిజంగా అనుకుంటున్నారా? ఆయనే మా నాయకుడు.. నేను ఆయనకు ఒక మిత్రుడిని (Ally) మాత్రమే. ఇరాన్ అణు ముప్పు గురించి నేను ఆయనకు వివరించాల్సిన అవసరం లేదు, దాని పర్యవసానాలు ఆయనకు ముందే తెలుసు" అని నెతన్యాహు స్పష్టం చేశారు.
ట్రంప్ కోరిక మేరకు గ్యాస్ ఫీల్డ్లపై దాడుల నిలిపివేత
ఇరాన్కు చెందిన సహజ వాయువు నిల్వ కేంద్రాలపై మరిన్ని దాడులు చేయవద్దని డోనాల్డ్ ట్రంప్ తనను కోరినట్లు నెతన్యాహు ధృవీకరించారు. అయితే, అంతకుముందే ఇరాన్లోని అతిపెద్ద 'అసలుయే' (Asaluyeh) గ్యాస్ కాంపౌండ్పై ఇజ్రాయెల్ ఒంటరిగానే దాడి చేసిందని ఆయన గుర్తు చేశారు. ట్రంప్ విజ్ఞప్తిని మన్నిస్తూ ప్రస్తుతానికి గ్యాస్ ఫీల్డ్లపై దాడులను నిలిపివేసినట్లు చెప్పారు.
హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేత.. ఇరాన్ బ్లాక్మెయిల్ సాగదు
అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధిని మూసివేస్తామన్న ఇరాన్ బెదిరింపులు పనిచేయవని నెతన్యాహు తేల్చిచెప్పారు. ప్రపంచ దేశాలను ఇరాన్ బ్లాక్మెయిల్ చేస్తోందని, దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా అరేబియా ద్వీపకల్పం మీదుగా ఇజ్రాయెల్ మీదుగా మధ్యధరా సముద్ర ఓడరేవులకు చమురు, గ్యాస్ పైప్లైన్లను నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన ఉద్ఘాటించారు.
ఇరాన్ నాయకత్వంలో చీలికలు?
ఇరాన్ అంతర్గత పరిస్థితులపై స్పందిస్తూ.. అక్కడి నాయకత్వంలో స్పష్టమైన విభేదాలు కనిపిస్తున్నాయని నెతన్యాహు వ్యాఖ్యానించారు.
"ప్రస్తుతం ఇరాన్ను ఎవరు పాలిస్తున్నారో కూడా ఎవరికీ తెలియదు. కాబోయే సుప్రీం లీడర్గా భావిస్తున్న మోజ్తబా ఇప్పటివరకు బయటకు రాలేదు. అధికార పీఠం కోసం అక్కడ తీవ్రమైన పోటీ, ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి" అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ యుద్ధం అందరూ ఊహించిన దానికంటే చాలా త్వరగా ముగుస్తుందని, ఇరాన్ పూర్తిగా బలహీనపడిందని నెతన్యాహు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యంపై నెతన్యాహు ఏమన్నారు?
20 రోజుల యుద్ధం తర్వాత ఇరాన్ బాలిస్టిక్ క్షిపణులను తయారు చేయలేదని మరియు యూరేనియం శుద్ధి చేసే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోయిందని నెతన్యాహు చెప్పారు.
2. అమెరికా ప్రమేయంపై ఇజ్రాయెల్ వివరణ ఏంటి?
అమెరికాను తాము యుద్ధంలోకి లాగలేదని, అధ్యక్షుడు ట్రంప్తో పూర్తి సమన్వయంతోనే ఉన్నామని ఇజ్రాయెల్ స్పష్టం చేసింది.
3. గ్యాస్ ఫీల్డ్లపై దాడులను ఇజ్రాయెల్ ఎందుకు ఆపింది?
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు ఇరాన్ గ్యాస్ ఫీల్డ్లపై తదుపరి దాడులను ప్రస్తుతానికి నిలిపివేసినట్లు నెతన్యాహు తెలిపారు.