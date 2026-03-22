హార్ముజ్పై ట్రంప్ హెచ్చరికలు.. దేశంలో ఇంధన లభ్యతపై ప్రధాన మంత్రి మోదీ సమీక్ష
ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో దేశ ఇంధన భద్రతపై ప్రధాని మోదీ అత్యున్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు పెరగడం, సరఫరా గొలుసులో ఆటంకాలు కలగకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
పశ్చిమ ఆసియా (Middle East) లో ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాలు ప్రపంచ దేశాలను కలవరపెడుతున్నాయి. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య దాడులు ప్రతిదాడులు తీవ్రరూపం దాల్చడం, అంతర్జాతీయ చమురు సరఫరాకు కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధిని దిగ్బంధిస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరించడం వంటి పరిణామాలు భారత్కు సవాలుగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో, దేశ ఇంధన భద్రతను సమీక్షించేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆదివారం ఒక కీలక సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర ఒకానొక దశలో బ్యారెల్కు 119 డాలర్ల గరిష్ట స్థాయిని తాకడం, ప్రస్తుతం 109 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ట్రంప్ హెచ్చరిక.. ముదురుతున్న ఉద్రిక్తతలు
హార్ముజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ విధిస్తున్న దిగ్బంధనాన్ని కేవలం 48 గంటల్లోగా ఎత్తివేయకపోతే, ఆ దేశంలోని విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలే లక్ష్యంగా దాడులు చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. మరోవైపు, ఇరాన్లోని నటాంజ్ అణు కేంద్రంపై ఇజ్రాయెల్ దాడి చేయడంతో, ప్రతికారంగా ఇరాన్ కూడా మధ్య ఇజ్రాయెల్లోని ఒక అణు కేంద్రాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంది. దీనికి తోడు ఎర్ర సముద్రం, సూయజ్ కాలువ గుండా సాగే నౌకాయానాన్ని అడ్డుకుంటామని హౌతీ రెబల్స్ కూడా హెచ్చరించడంతో పరిస్థితి మరింత జటిలంగా మారింది.
భారత్కు ఊరటనిచ్చిన ఎల్పీజీ ట్యాంకర్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా ఆటంకాలు ఏర్పడుతున్న తరుణంలో, అమెరికా నుంచి ఒక ఎల్పీజీ ట్యాంకర్ భారత్ పశ్చిమ తీరానికి చేరుకోవడం కొంత ఊరటనిచ్చే అంశం. అయితే, దీర్ఘకాలికంగా ఇంధన అవసరాలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రధాని మోదీ ఈ సమావేశంలో అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు.
ముఖ్యంగా పెట్రోలియం, ముడి చమురు, గ్యాస్, విద్యుత్, ఎరువుల సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకూడదని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా పంపిణీ నెట్వర్క్లో బాటిల్ నెక్స్ (అడ్డంకులు) లేకుండా చూడాలని, లాజిస్టిక్స్పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ధరల ప్రభావం: సామాన్యుడిపై భారం పడకుండా..
యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి సామాన్య వినియోగదారులపై భారం పడకుండా ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను స్థిరంగా ఉంచగలిగింది. అయితే, ఇతర ఇంధన విభాగాల్లో ధరల పెరుగుదల కనిపిస్తోంది.
పారిశ్రామిక అవసరాలకు వాడే డీజిల్ ధరలు సుమారు 25 శాతం మేర పెరిగాయి. మార్చి 2024 తర్వాత ఇంధన ధరల్లో జరిగిన అతిపెద్ద మార్పు ఇదే కావడం గమనార్హం.
దేశీయ అవసరాలకే ప్రాధాన్యం
భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రిఫైనింగ్ హబ్లలో ఒకటి. అయినప్పటికీ, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో దేశీయ వినియోగమే తమకు మొదటి ప్రాధాన్యతని పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ సుజాతా శర్మ తెలిపారు. "స్థానిక మార్కెట్లో సరిపడా ఇంధనం అందుబాటులో ఉండేలా చూడటం కోసం అవసరమైతే ఇంధన ఎగుమతుల ప్రణాళికను పునఃసమీక్షిస్తాం" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
మొత్తానికి అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు క్లిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, దేశంలో ఇంధన సంక్షోభం తలెత్తకుండా ప్రభుత్వం ముందస్తు వ్యూహాలతో అడుగులు వేస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) ఎందుకు అంత కీలకం?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా అయ్యే ముడి చమురులో దాదాపు ఐదో వంతు ఈ జలసంధి గుండానే వెళ్తుంది. ఇది మూతపడితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు విపరీతంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
2. చమురు ధరలు పెరిగితే సామాన్యులపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది?
చమురు ధరలు పెరిగితే రవాణా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. దీనివల్ల నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు, కూరగాయల ధరలు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
3. భారత్ తన ఇంధన అవసరాల కోసం ఏ దేశాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది?
భారత్ తన చమురు అవసరాల్లో దాదాపు 85 శాతం దిగుమతుల ద్వారానే తీర్చుకుంటుంది. రష్యా, ఇరాక్, సౌదీ అరేబియా, అమెరికా భారత్కు ప్రధాన సరఫరాదారులు.