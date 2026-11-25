ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా కనుమూరు ఫారెస్ట్లోనే పులి ఎందుకు సంచరిస్తోంది?
ఎన్టీఆర్ జిల్లా కనుమూరు అటవీ ప్రాంతంలో పెద్దపులి సంచరిస్తోంది. దీని ఆచూకీ కోసం అటవీశాఖ అధికారుల గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో సంచరిస్తున్న పెద్దపులి, గత నాలుగు రోజులుగా గంపలగూడెం మండలం కనుమూరు ప్రాంతంలోనే ఉంది. కొండ ప్రాంతంలో తగినంత ఆహారం, చిన్న నీటి వనరులు అందుబాటులో ఉండటమే ఈ పులి ఇక్కడే ఉండటానికి కారణమని భావిస్తున్నారు. అటవీ శాఖ అధికారుల సమాచారం ప్రకారం.. ఈ పులి ప్రస్తుతం కనుమూరు సమీపంలోని ఏ.కొండూరు అటవీ బ్లాక్లో ఉంది. కొన్ని రోజులుగా ఇది పెద్దగా కదలికలు చూపలేదు. పులి ప్రవర్తనను లేదా అది ఎటువైపు వెళ్తుందో ముందుగానే అంచనా వేయడం సాధ్యం కాదని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఈ కొండ ప్రాంతాల్లో దుప్పులు, అడవి పందులు, ముళ్ల పందులు, సాంబార్ జింకలు వంటి జంతువులు ఉండటం వల్ల, పులికి ఆహారం లభిస్తోంది. అలాగే చిన్న చిన్న నీటి వనరులు ఉండటం కూడా పులి ఉండటానికి కారణంగా భావిస్తున్నారు. అడవిలోకి వెళ్లి అక్కడే నివసిస్తున్న ఇతర పశువుల గురించి కూడా గ్రామస్థులు అధికారులకు సమాచారం అందించారు. ఇవి కూడా పులికి ఆహార వనరులుగా మారే అవకాశం ఉంది. అయితే ఆహారం, నీరు అందుబాటులో ఉండటం వల్లే పులి ఇక్కడ ఉందా లేదా అనేది కచ్చితంగా చెప్పలేమని అధికారులు తెలిపారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా అటవీ అధికారి సతీష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. అటవీ శాఖ పులి కదలికలను నిశితంగా గమనిస్తోందని, అయితే అది పక్కనే ఉన్న కొండ ప్రాంతాలకు వెళ్తుందా లేక ప్రస్తుత ప్రాంతంలోనే ఉంటుందా అని చెప్పడం కష్టమని పేర్కొన్నారు. ట్రాకర్ సంకేతాలు సరిగా అందకపోయినా.. అటవీ ప్రాంతానికి అన్ని వైపులా అధికారులు నిఘా ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ పులి నాగార్జునసాగర్-శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్కు, మహారాష్ట్రలోని తడోబాకు మధ్యలో ఉందని, అది ఏ దిశగా వెళ్తుందో ఊహించడం కష్టమని అధికారులు చెప్పారు. ప్రస్తుతం అది ఉన్న ప్రాంతంలో ఆడ పులులు లేవని, ఒకవేళ అది జత కోసం వెతుకుతుంటే, తిరిగి తడోబాకు లేదా నాగార్జునసాగర్-శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్కు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
పులిని పర్యవేక్షించేందుకు పూణేకు చెందిన టైగర్ రెస్క్యూ యూనిట్, రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన రాపిడ్ రెస్క్యూ టీమ్ రంగంలోకి దిగాయి. ఈ రెండు బృందాలకు చెందిన సుమారు ఎనిమిది మంది సిబ్బంది ప్రస్తుతం ఈ కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. వీరు స్థానిక అటవీ శాఖ సిబ్బందితో సమన్వయం చేసుకుంటూ పులి కదలికలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. వివిధ అటవీ ప్రాంతాలలో విస్తృతంగా సంచరించడం వల్ల ఎక్స్ప్లోరర్ అని పేరు పెట్టిన ఈ పులి, మహారాష్ట్రలోని తాడోబా-అంధారి టైగర్ రిజర్వ్లో పుట్టిందని భావిస్తున్నారు.
ఈ పులి ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి ప్రవేశించే ముందు మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్, తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల గుండా 650 కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణించింది. 2026 ఫిబ్రవరి 6న కోనసీమ జిల్లాలోని రాయవరం మండలం, కుర్మాపురం గ్రామం సమీపంలో ఈ మగ పులిని పట్టుకున్నారు. దానికి జీపీఎస్-సామర్థ్యం గల శాటిలైట్ రేడియో కాలర్ను అమర్చి, ఫిబ్రవరి 14న పాపికొండ నేషనల్ పార్కు అడవుల్లోకి విడిచిపెట్టారు.
ఈ రేడియో కాలర్ ద్వారా శాటిలైట్ సిగ్నల్స్ ద్వారా పులి కదలికలను అటవీ శాఖ పర్యవేక్షించగలుగుతుంది. ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు చేరుకోవడానికి ముందు గోదావరి ప్రాంతం, ఏలూరు జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాలతో సహా రాష్ట్రంలోని అటవీ ప్రాంతాలలో సంచరిస్తూనే ఉంది. ఇది ఒక ఆవాసాన్ని స్థిరంగా ఏర్పరచుకోకుండా.., తెలియని ప్రాంతాలను అన్వేషిస్తూ వెళ్తోంది. ఇటు పులి సేఫ్టితోపాటుగా కనుమూరు ఫారెస్ట్ సమీప ప్రాంతాల్లో జనాల భద్రత కోసం అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.