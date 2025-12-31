2025లో ట్రెండింగ్ 10 సినిమాలు ఇవే-ధురంధర్ నుంచి కూలీ వరకు-తెలుగు మూవీ కూడా- ఓటీటీలో ఓ లుక్కేయండి
2025లో థియేటర్లలోనూ, ఓటీటీలోనూ ప్రేక్షకులను విశేషంగా అలరించిన, ఎక్కువ చర్చకు దారితీసిన టాప్ 10 ఇండియన్ సినిమాలు ఏవో ఇక్కడ చూసేయండి. ఇందులో తెలుగు చిత్రాలూ ఉన్నాయి. ఇవి ఏ ఓటీటీలో ఉన్నాయో చూసేయండి.
2025 సంవత్సరం సినిమా రంగంలో ఒక కీలకమైనదిగా నిలిచింది. తెరపై థియేటర్లు, స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లు, సోషల్ మీడియా అంతటా కంటిన్యూగా ట్రెండింగ్ లో నిలిచిన సినిమాలే ఇందుకు నిదర్శనం. ప్రతిష్టాత్మక భారతీయ నిర్మాణాల నుండి అత్యంత ఆసక్తికరమైన ఫాంటసీ విడుదలల వరకు, ప్రేక్షకులతో లోతుగా అనుబంధం ఏర్పరచుకున్న, థియేటర్లలో ప్రదర్శన తర్వాత ఓటీటీలోనూ భారీ విజయం సాధించిన టాప్ 10 సినిమాలు ఇక్కడున్నాయి.
ధురంధర్
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో, రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన గూఢచారి థ్రిల్లర్ 2025 బాక్సాఫీస్ వద్ద తిరుగులేని రాజుగా అవతరించింది. 2025లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1,100 కోట్లు వసూలు చేసిన తొలి ఇండియన్ చిత్రంగా ధురంధర్ నిలిచింది. ఉత్కంఠభరితమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలు భారతదేశంలో స్పై జానర్కు కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చాయి. జియో స్టూడియోస్ ప్రకారం, నాలుగో సోమవారం నాడు ఈ చిత్రం సుమారు రూ.11.2 కోట్లు వసూలు చేసింది. దేశీయంగా మొత్తం సుమారు రూ. 741.9 కోట్లకు చేరింది. ఈ చిత్రం జనవరి 30, 2026న నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదల అవుతుందని పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి.
కాంతార: ఎ లెజెండ్ - చాప్టర్ 1
రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వంలో 2022లో వచ్చిన కాంతార చిత్రానికి ఇది ప్రీక్వెల్. మూలాలతో కూడిన భారతీయ కథలకు ప్రేక్షకులు ఇంకా ఎంతగానో ముగ్ధులవుతున్నారని నిరూపించింది. రూ.850 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి భారీ విజయాన్ని సాధించింది. ఈ చిత్రం ప్రాచీన జానపద కథలను, అద్భుతమైన సినిమాటోగ్రఫీని అన్వేషించింది. ఇది ఐమాక్స్ థియేటర్లలో 'తప్పక చూడాల్సిన' చిత్రంగా మారింది. ఈ చిత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఉంది.
ఛావా
ఛత్రపతి సంభాజీ మహారాజ్ పాత్రలో విక్కీ కౌశల్ నటన ఈ చారిత్రక చిత్రంతో ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. దీనితో రూ.808 కోట్ల భారీ థియేట్రికల్ వసూళ్లు సాధించింది. ఈ చిత్రం చారిత్రక కచ్చితత్వం, భావోద్వేగాల బరువుకు ప్రశంసలు అందుకుంది, బాలీవుడ్లో పీరియడ్ డ్రామాల విషయంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచింది. ఓటీటీలో కూడా దీని ప్రదర్శన అంతే బలంగా ఉంది. నెట్ఫ్లిక్స్లో ఇది అందుబాటులో ఉంది.
సైయారా
నూతన నటుడు అహాన్ పాండే నటించిన ఈ మ్యూజికల్ రొమాన్స్ 2025లో పెట్టుబడిపై రాబడి పరంగా అత్యంత లాభదాయకమైన చిత్రంగా నిలిచింది. రూ.45 కోట్ల స్వల్ప బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన సైయారా.. సుమారు రూ.580 కోట్లు వసూలు చేసింది. నెట్ఫ్లిక్స్లోనూ ఈ రొమాంటిక్ డ్రామా అత్యధిక వీక్షకుల గంటలను నమోదు చేసింది.
కూలీ
'సూపర్స్టార్' రజినీకాంత్, దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ కలయిక అభిమానులు ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ అందించింది. అధిక-శక్తి, స్టైలిష్ యాక్షన్ స్పెట్టాకిల్. రూ.500 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, తమిళ మార్కెట్లో ఆధిపత్యం చెలాయించింది. అంతర్జాతీయ ప్రాంతాలలో అద్భుతంగా ప్రదర్శన ఇచ్చింది. ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ చిత్రం డిజిటల్ ప్రీమియర్ లోనూ అదరగొట్టింది.
ది గర్ల్ఫ్రెండ్
'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' రష్మిక మందన్నకు ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచింది. అధిక-కాన్సెప్ట్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ను అపారమైన సూక్ష్మభేదంతో మోసుకెళ్లగల ఆమె సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించింది. ఆమె 'నేషనల్ క్రష్' ఇమేజ్ నుండి దూరంగా వెళ్లి చేసిన మూవీ ఇది. రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఓటీటీలోనూ సత్తాచాటుతోంది.
మహావతార్ నరసింహ
భారతీయ యానిమేషన్ రంగంలో ఈ చిత్రం ఒక చారిత్రక మలుపు. యానిమేటెడ్ ఫీచర్లు కేవలం పిల్లల కోసమే అనే అపోహను బద్దలు కొడుతూ, ఇది ఏకంగా రూ.326 కోట్లు వసూలు చేసింది. ప్రపంచ స్థాయి గ్రాఫిక్స్, సాంప్రదాయ భారతీయ సౌందర్యంతో విష్ణు అవతారాన్ని చిత్రించిన విధానం బహుళ తరాల కుటుంబాలను సినిమా థియేటర్లకు ఆకర్షించింది. ఇది ప్రస్తుతం భారతీయ యానిమేటెడ్ చిత్రాలలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది. స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లలో కుటుంబ వీక్షణకు ఒక టాప్ ఎంపికగా కొనసాగుతోంది.
లోకా చాప్టర్ 1: చంద్ర
మలయాళం సినిమా రంగం సూపర్ హీరో చిత్రంతో ఒక చారిత్రక మైలురాయిని వేడుక చేసుకుంది. కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ నటించిన 'లోకా చాప్టర్ 1', రూ. 300 కోట్ల మార్కును దాటిన మొట్టమొదటి మహిళా-ప్రధాన మలయాళ చిత్రం అయింది. దీని విజయం సూపర్ హీరో జానర్కు ఉన్న ప్రత్యేకతను చాటింది. ఇది ప్రైమ్ వీడియోలోనూ అదరగొడుతోంది.
హోమ్బౌండ్
'హోమ్బౌండ్' 2025లోనే అత్యంత చర్చనీయాంశమైన చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఫెస్టివల్ సర్క్యూట్, ప్రపంచ ప్రేక్షకులతో విస్తృత ప్రశంసలు అందుకుంది. నీరజ్ ఘైవాన్ దర్శకత్వంలో ఇషాన్ ఖట్టర్, విశాల్ జత్వ, జాన్వీ కపూర్ నటించిన ఈ చిత్రం కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో తొమ్మిది నిమిషాల స్టాండింగ్ ఒవేషన్తో ప్రీమియర్ అయింది. టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో రెండవ రన్నరప్ ఇంటర్నేషనల్ పీపుల్స్ ఛాయిస్ అవార్డును గెలుచుకుంది. ఆస్కార్ బరిలో నిలిచింది.
సూపర్ బాయ్స్ ఆఫ్ మాలేగావ్
'సూపర్ బాయ్స్ ఆఫ్ మాలేగావ్' 2025లో అత్యంత ట్రెండింగ్ భారతీయ చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. దాని హృదయపూర్వక కథనం, గ్రాస్రూట్ ఫిల్మ్మేకింగ్ ప్రామాణిక చిత్రణకు విమర్శకులు, ప్రేక్షకుల నుండి విస్తృత ప్రశంసలు అందుకుంది. రీమా కగతి దర్శకత్వంలో, వరుణ్ గ్రోవర్ రాసిన ఈ డ్రామా-కామెడీ, మాలేగావ్ అనే చిన్న పట్టణం నుండి వచ్చిన స్నేహితుల బృందం వారి స్వంత చిత్రాన్ని రూపొందించడానికి ఎలా ధైర్యం చేసిందో, నిజ జీవితంలో నాటకీయంగా ఉన్న ఔత్సాహిక సినిమా అభిరుచి, కష్టాలను ఎలా సంగ్రహించిందో వివరిస్తుంది. ఇది ప్రైమ్ వీడియో వంటి ప్లాట్ఫామ్లలో గణనీయమైన వ్యూస్ రాబడుతోంది.