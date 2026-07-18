72nd National Film Awards: నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డులు 2026.. బెస్ట్ తెలుగు సినిమా ఇదే.. ఏ ఓటీటీలో? సుకుమార్ కు ఓ అవార్డు
72nd National Film Awards: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మక 72వ నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డులను తాజాగా ప్రకటించింది. ఇందులో బెస్ట్ తెలుగు సినిమాగా అవార్డు అందుకున్న మూవీ ఏదీ? అది ఏ ఓటీటీలో ఉందో? ఓ లుక్కేయండి. మరోవైపు టాప్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కూడా ఓ అవార్డుకు ఎంపికయ్యాడు.
72nd National Film Awards: ఇండియన్ సినీ ప్రపంచం, ప్రేక్షకులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూసే జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ప్రకటించింది. శనివారం (జూలై 18) ప్రకటించిన 72వ నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డుల్లో ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ అవార్డు అందుకుంది.
నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డులు
2024లో రిలీజైన సినిమాలకు గాను ఇవాళ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాలు ప్రకటించారు. ఇందులో ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ నిలిచింది. దీనికి యదువంశీ డైరెక్టర్. మెగా డాటర్ కొణిదెల నిహారిక ప్రొడ్యూసర్ గా మారి నిర్మించిన ఫస్ట్ మేజర్ సినిమా ఇది.
కమిటీ కుర్రోళ్లు ఓటీటీ
72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల్లో పెద్ద పెద్ద సినిమాలను కమిటీ కుర్రోళ్లు వెనక్కి నెట్టింది. పుష్ప 2, కల్కి 2898 ఏడీ లాంటి చిత్రాలను దాటి మరీ కమిటీ కుర్రోళ్లు ఈ పురస్కారాన్ని సొంతం చేసుకుంది. నేషనల్ అవార్డు పొందిన ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
సుకుమార్ కు అవార్డు
పుష్ప ఫ్రాంఛైజీలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయిన డైెరెక్టర్ సుకుమార్ కూడా 72వ నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డుల్లో ఓ అవార్డు సొంతం చేసుకున్నాడు. కానీ అది డైరెక్షన్ కు సంబంధించింది కాదు. బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ ఒరిజినల్ గా ‘పుష్ప 2’ సినిమాకు గాను సుకుమార్ ఈ పురస్కారం గెలుచుకున్నాడు.
బెస్ట్ చిల్డ్రన్ ఫిల్మ్
72వ నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డుల్లో మరో తెలుగు సినిమా సత్తాచాటింది. ఉత్తమ బాలల చిత్రంగా ‘35 చిన్న కథ కాదు’ అనే సినిమా అవార్డు సొంతం చేసుకుంది. ఇందులో నివేదా థామస్, ప్రియదర్శి, విశ్వదేవ్ తదితరులు నటించారు. స్కూల్ లో మ్యాథ్స్ లో మార్కులు రాని పిల్లాడి జీవితం చుట్టూ ఈ మూవీ సాగుతుంది.
ఇవి కూడా
తెలుగు సినిమాలకు ఈ అవార్డులూ లభించాయి.
- బెస్ట్ మేకప్- కమిటీ కుర్రోళ్లు (పి. రవికుమార్)
- బెస్ట్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్- పుష్ప 2 (దీపాలి నూర్, శీతల్ వర్మ)
- బెస్ట్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్- కల్కి 2898 ఏడీ (నితిన్ జిహానీ చౌదరి)
- బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే డైైలాగ్ రైటర్- లక్కీ భాస్కర్ (వెంకీ అట్లూరి)
- బెస్ట్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్- 35 చిన్న కథ కాదు (అరుణ్ దేవ్ పోతుల)
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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