    మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమాకు ఒకే ఫ్యామిలీ నుంచి 140 మంది.. ట్రాక్టర్, కార్లతో ర్యాలీగా-వైరల్ వీడియో

    మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు మేనియా అంతటా పాకిపోయింది. ఫ్యామిలీలకు ఫ్యామిలీలు థియేటర్లకు వరుస కడుతున్నారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 140 మంది ఈ సినిమాకు కలిసి వెళ్లడం విశేషం. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. 

    Published on: Jan 18, 2026 4:28 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఒకప్పుడు చిరంజీవి సినిమా అంటే ఊర్లకు ఊర్లే వెళ్లిపోయేవని అంటుంటారు. కానీ ఆయన మధ్యలో పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో ఈ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కు బ్రేక్ పడింది. తిరిగి సినిమాల్లోకి వచ్చినా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కు నచ్చే మూవీ రావడానికి టైమ్ పట్టింది. ఇప్పుడు మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమాతో ఆ టైమ్ వచ్చింది. ఒకే ఫ్యామిలీ నుంచి 140 మంది సినిమాకు వెళ్లిన వీడియో ఒకటి వైరల్ గా మారింది.

    ఒకే ఫ్యామిలీ నుంచి 140 మంది

    చిరంజీవి పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ మూవీతో వస్తే రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందనేది మరోసారి మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమాతో స్పష్టమవుతోంది. ఈ మూవీకి ఒకే ఫ్యామిలీ నుంచి ఏకంగా 140 మంది వెళ్లారు. ట్రాక్టర్, కార్లపై సినిమా చూసేందుకు వెళ్లారు. వీళ్లంతా మూవీకి వెళ్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

    అత్యధిక కలెక్షన్లు

    చిరంజీవి కెరీర్ లోనే అత్యధిక గ్రాస్ కలెక్షన్లు సాధించిన సినిమాగా మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు నిలిచింది. ఆరు రోజుల్లోనే ఈ మూవీ రూ.261 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లతో సైరా నరసింహా రెడ్డి (రూ.246.6 కోట్లు) రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 12న మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు మూవీ రిలీజైంది.

    మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు మూవీ స్టోరీ

    ఇండియన్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీలో శంకర వరప్రసాద్ (చిరంజీవి) చీఫ్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ గా ఉంటారు. ఆయన అప్పుడు మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ కూడా. కానీ జీవీఆర్ గ్రూప్స్ కంపెనీ బాస్ శశిరేఖ (నయనతార) పరిచయంతో వరప్రసాద్ లైఫ్ టర్న్ తీసుకుంటుంది. ఆమెతో చూస్తుండగానే పెళ్లి అయిపోతుంది. కానీ శశిరేఖ తండ్రి (సచిన్ ఖేడేకర్)కు ఈ పెళ్లి ఇష్టం ఉండదు. అందుకే వరప్రసాద్, శశిరేఖను విడదీస్తాడు. తన పిల్లలకూ వరప్రసాద్ దూరమవుతాడు.

    కట్ చేస్తే కేంద్రమంత్రి శర్మ (శరత్ సక్సేనా) సెక్యూరిటీని వరప్రసాద్ చూసుకుంటాడు. శర్మకు వరప్రసాద్ చాలా క్లోజ్ అవుతాడు. ఈ క్రమంలోనే విడిపోయిన భార్య, పిల్లలకు వరప్రసాద్ ను దగ్గర చేయాలని శర్మ అనుకుంటాడు.

    ఈ క్రమంలో తన పిల్లలు చదువుతున్న స్కూల్లో పీఈటీగా వెళ్తాడు వరప్రసాద్. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? అసలు శశిరేఖ, వరప్రసాద్ ఎందుకు విడిపోయారు? ఇందులో వెంకీ గౌడ (వెంకటేశ్) పాత్రకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటన్నదే మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ స్టోరీ.

    News/Entertainment/మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమాకు ఒకే ఫ్యామిలీ నుంచి 140 మంది.. ట్రాక్టర్, కార్లతో ర్యాలీగా-వైరల్ వీడియో
    News/Entertainment/మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమాకు ఒకే ఫ్యామిలీ నుంచి 140 మంది.. ట్రాక్టర్, కార్లతో ర్యాలీగా-వైరల్ వీడియో
