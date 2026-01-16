ధురంధర్ బాక్సాఫీస్ సునామీ- 42వ రోజు కూడా కొత్త హిస్టరీ- ఛావా రికార్డు బ్రేక్-మొత్తం కలెక్షన్లు ఇలా
రణ్వీర్ సింగ్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ధురంధర్ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర వసూళ్ల సునామీ కొనసాగిస్తోంది. థియేటర్లలో రిలీజైన 42వ రోజు కూడా రికార్డు కలెక్షన్లు సాధించింది. ఛావా రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. ఈ సినిమా మొత్తం కలెక్షన్లపై ఓ లుక్కేయండి.
ధురంధర్ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రికార్డుల వేటను ఇంకా కొనసాగిస్తూనే ఉంది. థియేటర్లలోకి వచ్చిన 42 రోజులకు కూడా ఈ మూవీ కొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేస్తూనే ఉంది. 42వ రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన ఇండియన్ మూవీగా ధురంధర్ నిలిచింది.
ధురంధర్ కలెక్షన్లు
ధురంధర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద 42 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. దీని బాక్సాఫీస్ ప్రదర్శన అసాధారణమైనది. ఈ చిత్రం భారతీయ సినిమా చరిత్రలో అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. 42వ రోజు (జనవరి 15)న రూ.3 కోట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది ధురంధర్. ఏ ఇండియన్ మూవీకైనా 42వ రోజు వచ్చిన అత్యధిక కలెక్షన్లు ఇవే. ఛావా (రూ.1.35 కోట్లు) రికార్డును ధురంధర్ బ్రేక్ చేసింది.
వసూళ్లు ఇలా
రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ధురంధర్ రూ.28 కోట్ల భారీ ఓపెనింగ్ డే వసూళ్లతో తన థియేట్రికల్ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. మొదటి వారాంతంలోనే ఊపందుకుంది. 2వ రోజున ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా రూ.32 కోట్లు, 3వ రోజున రూ.43 కోట్లు సాధించింది. దీంతో ప్రారంభ వారాంతం మొత్తం దాదాపు రూ.103 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది చారిత్రాత్మక రన్కు దారితీసింది.
సెకండ్ వీక్
ప్రేక్షకుల ఆసక్తి కారణంగా మొదటి వారం రూ.207.25 కోట్లతో ముగిసింది ధురంధర్. రెండవ వారం మొదటి వారం కంటే మరింత భారీగా మారింది. అక్షయ్ ఖన్నా కూడా నటించిన ఈ చిత్రం వారాంతంలో మళ్లీ గణనీయమైన వృద్ధిని సాధించింది. 9వ రోజు రూ.53 కోట్లు, 10వ రోజు రూ.58 కోట్లతో గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. రెండవ వారం చివరి నాటికి ధురంధర్ రూ.253.25 కోట్లు అదనంగా వసూలు చేసింది. 3వ వారం రూ.172 కోట్లు, 4వ వారం రూ.106.5 కోట్లు సాధించింది. ఆ తర్వాత, 5వ వారం మరో రూ.51.25 కోట్లను సాధించింది.
మొత్తం కలెక్షన్లు
6వ వారంలో కూడా రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన ఈ స్పై థ్రిల్లర్ వేగాన్ని తగ్గించలేదు. 39వ రోజున రూ.2.35 కోట్లు, 40వ రోజున రూ.2.6 కోట్లు వసూలు చేసింది. 41వ రోజున మళ్లీ రూ.3 కోట్లకు పెరిగింది. 42వ రోజున మరో రూ. 3 కోట్లతో ఆ సంఖ్యను సమం చేసింది. ఆరవ గురువారం నాటికి ఇది అసాధారణమైన సంఖ్య. ఇప్పటివరకు ఈ చిత్రం రూ. 816.6 కోట్ల భారతదేశ నికర వసూళ్లను నమోదు చేసింది.
41వ రోజు నాటికి, భారతదేశ గ్రాస్ వసూళ్లు రూ. 976.35 కోట్లు కాగా, విదేశీ వసూళ్లు రూ. 293 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. సక్నిల్క్ ప్రకారం ధురంధర్ మొత్తం కలెక్షన్లు రూ.1,272.3 కోట్లుగా ఉన్నాయి.