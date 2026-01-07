Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఆర్ఆర్ఆర్ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన ధురంధర్.. ఆల్ టైమ్ కలెక్షన్లలో నాలుగో స్థానానికి.. తగ్గేదేలేదన్నట్లు రణ్‌వీర్ సినిమా

    రణ్‌వీర్ సింగ్ నటించిన ధురంధర్ మూవీ రికార్డుల మోత మోగుతోంది. ఈ సినిమా ఇండియాలో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన చిత్రాల్లో నాలుగో స్థానానికి దూసుకెళ్లింది. ఆర్ఆర్ఆర్ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. 

    Published on: Jan 07, 2026 1:43 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రణ్‌వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ధురంధర్ మరో రికార్డు ఖాతాలో వేసుకుంది. కలెక్షన్ల మోత మోగిస్తున్న ఈ మూవీ ఇండియాలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాల్లో నాలుగో స్థానానికి చేరుకుంది. ఈ క్రమంలో ఆర్ఆర్ఆర్ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది.

    ధురంధర్ సినిమాలో రణ్‌వీర్ సింగ్
    ధురంధర్ సినిమాలో రణ్‌వీర్ సింగ్

    ధురంధర్ కలెక్షన్లు

    దేశీయ బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద ధురంధర్ మరో మైలురాయిని అధిగమించింది. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, ఎస్ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఆర్ఆర్ఆర్ ను అధిగమించి భారతదేశంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన 4వ చిత్రంగా నిలిచింది. బుధవారం (జనవరి 7) నాటికి రణ్‌వీర్ సింగ్ నటించిన ధురంధర్ ఇండియన్ కలెక్షన్లు రూ.786 కోట్లకు చేరాయి. దీంతో ఆర్ఆర్ఆర్ రూ.782 కోట్ల రికార్డును బ్రేక్ చేసింది.

    ఇండియాలో టాప్ 10

    ఇండియాలో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన టాప్ 10 సినిమాల్లో ధురంధర్ నాలుగో ప్లేస్ కు చేరుకుంది. ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ రూ.786 కోట్లతో నాలుగో ప్లేస్ లో నిలిచింది. ధురందర్ ఇప్పుడు కేవలం మూడు చిత్రాల వెనుక మాత్రమే ఉంది. పుష్ప 2 (రూ.1234 కోట్లు), బాహుబలి 2 (రూ.1030 కోట్లు), కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 2 (రూ.860 కోట్లు) వరుసగా తొలి మూడు స్థానాల్లో ఉన్నాయి.

    ఒకే భాషలో

    ధురందర్ ఘనతను మరింత ఆకట్టుకునేలా చేసిన విషయం ఏమిటంటే, కేవలం ఒక భాషలో విడుదలైన ఏ చిత్రమూ రూ.650 కోట్లకు మించి వసూళ్లు సాధించలేదు. కానీ ధురంధర్ దూసుకుపోతోంది. టాప్ 5లో ఉన్న సినిమాల్లో ధురంధర్ కాకుండా మిగతావి పాన్-ఇండియా చిత్రాలు.

    ఉదాహరణకు ఆర్ఆర్ఆర్ రూ.782 కోట్ల వసూళ్లలో హిందీలో రూ.273 కోట్లు, తమిళంలో రూ.58 కోట్లు వసూళ్లు ఉన్నాయి. కానీ ధురందర్ తన డబ్బు మొత్తాన్ని కేవలం హిందీ వెర్షన్ నుండి సంపాదించింది. ఇది ఒక అద్భుతమైన ఘనత.

    S NoFilmIndia collection
    1Pushpa 2 1234 crore
    2Baahubali Vol 2 1030 crore
    3KGF Chapter 2 860 crore
    4Dhurandhar 786 crore
    5RRR 782 crore
    6Kalki 2898 AD 646 crore
    7Jawan 640 crore
    8Kantara Chapter 1 622 crore
    9Chhaava 601 crore
    10Stree 2 598 crore

    నెల రోజులు దాటినా

    ధురంధర్ మూవీ డిసెంబర్ 5న థియేటర్లో రిలీజైంది. ఫస్ట్ డే నుంచి ఇది కలెక్షన్ల వేటలో దూసుకెళ్తోంది. రికార్డులు బద్దలు కొడుతోంది. ఇప్పుడు టాప్ 10 సినిమాల్లో నాలుగో స్థానానికి చేరుకుంది. ఆర్ఆర్ఆర్ (రూ.782 కోట్లు), కల్కి 2898 ఏడీ (రూ.646 కోట్లు), జవాన్ (రూ.640 కోట్లు), కాంతార చాప్టర్ 1 (రూ.622 కోట్లు), ఛావా (రూ.601 కోట్లు), స్త్రీ 2 (రూ.598 కోట్లు)ను ధురంధర్ దాటింది.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/ఆర్ఆర్ఆర్ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన ధురంధర్.. ఆల్ టైమ్ కలెక్షన్లలో నాలుగో స్థానానికి.. తగ్గేదేలేదన్నట్లు రణ్‌వీర్ సినిమా
    News/Entertainment/ఆర్ఆర్ఆర్ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన ధురంధర్.. ఆల్ టైమ్ కలెక్షన్లలో నాలుగో స్థానానికి.. తగ్గేదేలేదన్నట్లు రణ్‌వీర్ సినిమా
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes