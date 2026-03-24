Sabdham OTT: ఏడాది తర్వాత ఓటీటీలోకి ఆది పినిశెట్టి హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ మొదలైపోయింది
Sabdham OTT: గతేడాది వచ్చిన ఆది పినిశెట్టి తమిళ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా శబ్దం ఇప్పుడు స్ట్రీమింగ్కు రెడీ అయిపోయింది. థియేటర్లలో రిలీజ్ అయిన ఏడాదికి పైగా లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత ఈ సినిమా జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే కేవలం తమిళం ఆడియోతోనే రావడంతో తెలుగు ప్రేక్షకులు నిరాశ చెందుతున్నారు.
శబ్దం ఓటీటీ రిలీజ్ ఎక్కడంటే..
హారర్ సినిమాలను ఇష్టపడే ఫ్యాన్స్ కోసం ఈ వారం తమిళ ఓటీటీ రిలీజ్లలో గతేడాది వచ్చిన హారర్ థ్రిల్లర్ శబ్దం కూడా చేరిపోయింది. డైరెక్టర్ అరివళగన్ తీసిన ఈ సినిమాలో ఆది పినిశెట్టి మెయిన్ లీడ్గా చేశాడు. ఫిబ్రవరి 2025లో థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా, రిలీజైన ఏడాది తర్వాత ఇప్పుడు జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ప్రస్తుతానికి ఇది కేవలం తమిళ ఆడియోలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
ఆది, అరివళగన్ కాంబో..
ఇంతకుముందు ఈ ఇద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఈరమ్ సినిమా తర్వాత, ఆది పినిశెట్టి అలాగే డైరెక్టర్ అరివళగన్ మళ్లీ కలిసి పనిచేసిన సినిమానే ఈ శబ్దం. ఆ పాత సినిమా విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకోవడమే కాకుండా ప్రేక్షకుల నుంచి కూడా సూపర్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. కానీ శబ్దం మాత్రం ఆ మ్యాజిక్ రిపీట్ చేయలేకపోయింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర జస్ట్ యావరేజ్ రన్తో సరిపెట్టుకుంది.
శబ్దం సినిమా కథ ఏంటంటే..
ఒక మెడికల్ కాలేజీలో మెడికల్ స్టూడెంట్స్ వరుసగా మిస్టీరియస్గా చనిపోతుంటారు. అప్పుడు ఆ కాలేజీ వాళ్లు రూబెన్ అనే ఒక పారానార్మల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ను కలుస్తారు. దెయ్యాలు లాంటివి అస్సలు నమ్మని ఒక రెసిడెంట్ డాక్టర్ను రూబెన్ కలుస్తాడు. ఆ తర్వాత వీళ్లిద్దరూ కలిసి ఆ కాలేజీకి సంబంధించిన చీకటి గతాన్ని ఎలా బయటపెట్టారు అనేదే ఈ శబ్దం మూవీ కథ.
ఇందులో ఆది పినిశెట్టితో పాటు లక్ష్మీ మీనన్, సిమ్రాన్, లైలా, రెడిన్ కింగ్స్లీ, ఎంఎస్ భాస్కర్, రాజీవ్ మీనన్ లాంటి టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్టులు ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. శబ్దం మూవీ రివ్యూ విషయానికొస్తే.. ఆది పినిశెట్టి, అరివళగన్ల సినిమా టెక్నికల్గా చాలా బ్రిలియంట్గా ఉన్నప్పటికీ, ఎమోషనల్గా మాత్రం జనాలకు పెద్దగా కనెక్ట్ అవ్వలేదని టాక్ వచ్చింది.
ఈ వారం ఇంకేం చూడొచ్చు?
ఈ వారం తమిళ ఓటీటీ రిలీజ్లలో విజయ్ సేతుపతి హీరోగా ఎం మణికందన్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన కాట్టాన్ అనే తమిళ వెబ్ సిరీస్, అలాగే నాంగల్ అనే ఫ్యామిలీ డ్రామా కూడా ఉన్నాయి. ఈ రెండూ మార్చి 27న రాబోతున్నాయి. జియో హాట్స్టార్లో కాట్టాన్ ప్రీమియర్ కానుండగా, సన్ నెక్స్ట్లో నాంగల్ రిలీజ్ కాబోతోంది. మరోవైపు థియేటర్లలో జీవీ ప్రకాష్ నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా హ్యాపీ రాజ్ కూడా రిలీజ్ అవుతోంది.