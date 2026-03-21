OTT Telugu: హారర్ థ్రిల్లర్ టు కామెడీ ఎంటర్ టైనర్.. ఈ వారం ఓటీటీలోని స్పెషల్ తెలుగు సినిమాలు.. వీకెండ్ మస్ట్ వాచ్ లిస్ట్
OTT Telugu: ఈ వారం ఓటీటీలోకి వచ్చిన తెలుగు సినిమాలు ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తున్నాయి. వీటిలో కొన్ని మూవీస్ క్రేజీగా ఉన్నాయి. ఈ స్పెషల్ సినిమాలు వీకెండ్ వాచ్ కు బెస్ట్. మరి వీటిపై ఓ లుక్కేయండి.
ఓటీటీలో తెలుగు సినిమాలు అదరగొడుతున్నాయి. ఈ వారం డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చిన వాటిల్లో ఈ ఫిల్మ్స్ స్పెషల్ గా ఉన్నాయి. ఇందులో హారర్ థ్రిల్లర్ టు కామెడీ ఎంటర్ టైనర్ వరకు డిఫరెంట్ జోనర్లలో సినిమాలున్నాయి. ఈ వీకెండ్ కు వీటిపై ఓ లుక్కేయండి.
అమరావతికి ఆహ్వానం ఓటీటీ
ఓటీటీలో తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ ‘అమరావతికి ఆహ్వానం’ సినిమా అదరగొడుతోంది. ఈ సినిమా ఆహా వీడియో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో శివ, ఎస్తేర్, ధన్య బాలకృష్ణ, సుప్రిత తదితరులు నటించారు. దెయ్యాలను కెమెరాతో షూట్ చేద్దామని అమరావతి గ్రామానికి వెళ్లిన ఓ కుటుంబానికి ఏం జరిగిందన్నదే అమరావతికి ఆహ్వానం మూవీ స్టోరీ.
విష్ణు విన్యాసం ఓటీటీ
వరుస సినిమాలతో జోరుమీదున్న శ్రీ విష్ణు నుంచి వచ్చిన మరో మూవీ ‘విష్ణు విన్యాసం’. కామెడీ ఎంటర్ టైనర్ గా ఈ విష్ణు విన్యాసం తెరకెక్కింది. ఈ చిత్రం ప్రైమ్ వీడియోలో అయిదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
తెలుగుతో పాటు తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో విష్ణు విన్యాసం ఓటీటీలో అదరగొడుతోంది. ఈ సినిమాలో శ్రీ విష్ణుకు జోడీగా నయన్ సారిక నటించింది. తను ప్రేమించిన అమ్మాయి జాతకంలో దోషం ఉంటే ఆ హీరో ఏం చేశాడనే దాని చుట్టూ విష్ణు విన్యాసం మూవీ తిరుగుతుంది.
సుమతీ శతకం
బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అమర్ దీప్ హీరోగా నటించిన మూవీ ‘సుమతీ శతకం’. ఈ సినిమాలో శైలి చౌదరి హీరోయిన్. ఈ లవ్ స్టోరీ ఈటీవీ విన్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఓ కుర్రాడు పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటాడు.
కానీ కిరాణా కొట్టు నడిపే అతనికి ఎవరూ పిల్లను ఇవ్వరు. అలాంటి అతను ఒకసారి అంగన్వాడీ టీచర్ గా వచ్చిన హీరోయిన్ చూసి లవ్ చేస్తాడు. మరి వీళ్ల లవ్ స్టోరీకి ఎలాంటి ఎండింగ్ దక్కిందన్నది సుమతీ శతకం మూవీ చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
సీతా పయనం
సీనియర్ యాక్షన్ హీరో అర్జున్ సర్జా కూతరు ఐశ్వర్య అర్జున్ హీరోయిన్ గా చేసిన మూవీ ‘సీతా పయనం’. ఇది తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ రిలీజ్ అయింది. దీనికి అర్జునే డైరెక్టర్. ఈ ఫీల్ గుడ్ ఎమోషనల్ మూవీ సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో ఉంది.
ఓ రోడ్డు ప్రయాణంలో మలుపు తిరిగే హీరోయిన్ కథనే సీతా పయనం. పెళ్లి అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండని హీరోయిన్ అనుకోకుండా హీరోతో కలిసి జర్నీ చేయాల్సి వస్తుంది. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనేది సీతా పయనం సినిమాల చూడాల్సిందే.