    మరో ఓటీటీలోకి వస్తున్న ఆది పినిశెట్టి తెలుగు థ్రిల్లర్ మూవీ.. మీడియా టైకూన్ జీవితాన్ని తలకిందులు చేసే హ్యాకర్

    తెలుగు థ్రిల్లర్ మూవీ ఒకటి మరో ఓటీటీలోకి వస్తోంది. ఇప్పటికే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సినిమా గతేడాది అఖండ 2 రిలీజైన సమయంలోనే రిలీజైనా.. పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది.

    Published on: Jan 27, 2026 4:34 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ఆది పినిశెట్టి లీడ్ రోల్లో నటించిన సినిమా డ్రైవ్ (Drive). ఈ థ్రిల్లర్ సినిమా ఇప్పటికే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుండగా.. ఇప్పుడు మరో ఓటీటీలోకి కూడా అడుగుపెడుతోంది. థియేటర్లలో పెద్దగా రెస్పాన్స్ రాకపోయినా.. ఐఎండీబీలో మాత్రం 7.8 రేటింగ్ సంపాదించి ప్రేక్షకుల ఆదరణ సంపాదించిన సినిమా ఇది.

    మరో ఓటీటీలోకి వస్తున్న ఆది పినిశెట్టి తెలుగు థ్రిల్లర్ మూవీ.. మీడియా టైకూన్ జీవితాన్ని తలకిందులు చేసే హ్యాకర్
    మరో ఓటీటీలోకి వస్తున్న ఆది పినిశెట్టి తెలుగు థ్రిల్లర్ మూవీ.. మీడియా టైకూన్ జీవితాన్ని తలకిందులు చేసే హ్యాకర్

    డ్రైవ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్

    ఓ చిన్న సినిమాగా రిలీజై ఎవరూ పట్టించుకోకపోవడంతో బాక్సాఫీస్ ఫెయిల్యూర్ గా మిగిలిపోయింది డ్రైవ్ మూవీ. ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఆహా వీడియో ఓటీటీలోకి కూడా వస్తోంది. ఈ శుక్రవారం (జనవరి 30) నుంచి మూవీని ఇందులో చూడొచ్చు. ఇప్పటికే ప్రైమ్ వీడియోలోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే.

    “ప్రతి సీక్రెట్ కు ఓ మూల్యం ఉంటుంది. ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకరు చూస్తూనే ఉంటారు” అనే క్యాప్షన్ తో డ్రైవ్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ విషయాన్ని ఆహా వీడియో ఓటీటీ ట్వీట్ చేసింది.

    డ్రైవ్ మూవీ కథేంటంటే?

    జెనుసె మహమ్మద్ డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా ఈ డ్రైవ్. గతేడాది డిసెంబర్ 12న థియేటర్లలో రిలీజైంది. అదే సమయంలో రిలీజ్ కావాల్సిన అఖండ 2 వారం వాయిదా పడినా.. ఈ డ్రైవ్ మూవీ దానిని క్యాష్ చేసుకోలేకపోయింది. ఈ సినిమాలో జయదేవ్ రెడ్డి అనే పాత్రలో ఆది పినిశెట్టి నటించాడు.

    అతడో టీవీ ఛానెల్ ఓనర్. బయటి ప్రపంచానికి తెలియకుండా తన ఛానెల్ ను ఓ భారీ డీల్ కు అమ్మేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటాడు. కానీ ఓ హ్యాకర్ అతన్ని టార్గెట్ చేసి ఆ విషయం లీక్ చేస్తాడు. అంతేకాదు జయదేవ్ ను, అతని సన్నిహితులను లక్ష్యంగా చేసుకొని చంపుతుంటాడు. అసలు ఆ హ్యాకర్ ఎవరు? ఎందుకలా చేస్తుంటాడు? జయదేవ్ తో ఉన్న శతృత్వం ఏంటన్నది ఇందులో చూడొచ్చు.

    డ్రైవ్ ఎలా ఉందంటే?

    డ్రైవ్ మూవీ సాధారణ తెలుగు సినిమాలకు భిన్నంగా కేవలం గంటా 45 నిమిషాల నిడివితో వచ్చిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ. ఇందులో లీడ్ రోల్ పోషించిన ఆది చాలా వరకు కారు డ్రైవింగ్ లోనే కనిపిస్తాడు. తాను పని చేసే చోటు నుంచి ఇంటికి వెళ్లేలోపు అతని జీవితం ఎలా తలకిందులైందనేది ఈ మూవీలో చూపించారు.

    చివరి వరకూ సస్పెన్స్ కొనసాగించిన తీరు బాగుంది. క్లైమ్యాక్స్ లో వచ్చే ట్విస్ట్ మరింత ఆకట్టుకుంటుంది. అంతేకాదు ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ ను కూడా అనౌన్స్ చేయడం విశేషం. ఇప్పటి వరకూ మీరు ఈ సినిమాను చూసి ఉండకపోతే వెంటనే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో చూడండి. లేదంటే ఇప్పుడు ఆహా వీడియోలోకి కూడా వస్తోంది. అందులో చూడొచ్చు.

    News/Entertainment/మరో ఓటీటీలోకి వస్తున్న ఆది పినిశెట్టి తెలుగు థ్రిల్లర్ మూవీ.. మీడియా టైకూన్ జీవితాన్ని తలకిందులు చేసే హ్యాకర్
    News/Entertainment/మరో ఓటీటీలోకి వస్తున్న ఆది పినిశెట్టి తెలుగు థ్రిల్లర్ మూవీ.. మీడియా టైకూన్ జీవితాన్ని తలకిందులు చేసే హ్యాకర్
